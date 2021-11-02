Коханню властивий будь-який вік, і за секс платять безліч людей, в тому числі й молодь, самодостатні жінки, у яких немає відбою від пропозицій.

Психолог і сексолог Тетяна Славіна у соціальних мережах розповіла, чому жінки змушені платити за секс.

– Не вірите? Так-так, платять, ще як! І не думайте, що це роблять жінки, обділені чоловічою увагою. Зовсім ні, – розповіла психолог.

Чоловіка на ніч купують з різних причин, але частіше, як жінки самі це визначають, для здоров’я, задоволення або розваги, тестування нових, дуже незвичайних видів сексу, а також, за небажання обтяжувати себе постійними стосунками.

За її словами, багато жінок хочуть чоловічих тіл і стабільної ерекції. А чоловіки з ескорту, крім пристрасного сексу, дарують ще й хороше дозвілля у вигляді невимушеного спілкування, веселощів, спільних подорожей, шопінгу та інше.

Сексолог стверджує, що так було не завжди. У наших гендерних стереотипах закладено, що покупка сексу – прерогатива чоловіка, а жінка завжди була об’єктом бажання. А коли у 21 столітті ця схема розвалилася, несподівано для суспільства виявилося, що покупка сексу жінкою – це аморально і принизливо.

– Але ж ми ж за рівність?! Якщо жінка хоче сексу – вона має право його отримати. І саме так, як вона цього бажає, – каже Славіна.

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Джерело: Тетяна Славіна