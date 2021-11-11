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Секс

Не умеют ухаживать за женщинами: почему мужчины выбирают виртуальный секс

11 ноября 2021, 16:12
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров\\\’я
секс в інтернеті
Источник: Depositphotos

Среди мужчин всегда есть те, кто предпочитает виртуальный секс, ведь общаться и выражать свои чувства к женщинам или другим людям для них трудно.

По словам сексолога Светланы Грабовой, некоторые мужчины могут быть визуалами, для которых важна соблазнительная картинка с приятным звуковым сопровождением. В то же время женщины больше ценят эмоции, тактильные ощущения, поэтому им труднее заменить реальный секс виртуальным.

— Вы удивитесь, но сейчас многие молодые люди просто не умеют ухаживать за девушками, соблазнять их, строить нормальные отношения. А вот открыточку в чате прислать или несколько пошлых фраз написать — это пожалуйста, — говорит специалист.

Грабова утверждает, что в виртуальном мире не надо напрягаться. Мужчина даже не задумывается о последствиях киберсекса. Он не понимает, что у него формируется навязанное социумом представление об удовлетворении.

Мужчина мастурбирует на порно или очередную виртуальную подружку, спешит после работы домой, к компьютеру, чтобы довести себя до оргазма. Все это приводит к порнозависимости и асоциальному синдрому, когда человек оказывается неспособным познакомиться с женщиной и создать с ней отношения.

— Вот представьте: сидит он два, три, пять лет за компьютером. Постоянная дофаминовая реакция, постоянная мастурбация расслабляет. Мужчина теряет драгоценное время и совершенно не развивается. Ни в общении, ни в создании отношений, ни в рабочих моментах, которым он бы мог уделить внимание, — говорит она.

В реальном мире, если мужчина хочет секса, он будет что-то для этого делать: знакомиться, ухаживать, искать подход к женщинам. А в виртуальном вместо этого он быстро получает удовольствие и считает, что это нормально. Внутри у мужчины есть много страхов:

  • реальная женщина его не будет возбуждать;
  • не получится довести женщину до оргазма;
  • женщина не захочет с ним строить отношения.

Грабова добавила, что киберпространство в целом безопасно для мужской самооценки, но губительно сказывается на отношениях с женщинами.

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Источник: Светлана Грабова

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