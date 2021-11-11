Серед чоловіків завжди є ті, хто віддає перевагу віртуальному сексу, адже спілкуватися і висловлювати свої почуття до жінок чи інших людей для них важко.

За словами сексолога Світлани Грабової, деякі чоловіки можуть бути візуалами, для яких важлива спокуслива картинка з приємним звуковим супроводом. Водночас жінки більше цінують емоції, тактильні відчуття, тому їм важче змінювати реальний секс на віртуальний.

– Ви здивуєтеся, але зараз багато молодих людей просто не вміють залицятися до дівчат, спокушати їх, будувати нормальні стосунки. А ось листівочку в чаті надіслати або декілька вульгарних фраз написати – це будь ласка, – каже спеціаліст.

Грабова стверджує, що у віртуальному світі не треба напружуватися. Чоловік навіть не замислюється про наслідки кіберсексу. Він не розуміє, що у нього формується нав’язане соціумом уявлення про задоволення.

Чоловік мастурбує на порно або чергову віртуальну подружку, поспішає після роботи додому, до комп’ютера, щоб довести себе до оргазму. Все це призводить до порнозалежності та асоціального синдрому, коли чоловік виявляється нездатним познайомитися з жінкою і створити з нею стосунки.

– Ось уявіть: сидить він два, три, п’ять років за комп’ютером. Постійна дофамінова реакція, постійна мастурбація розслабляє. Чоловік втрачає дорогоцінний час і абсолютно не розвивається. Ні в спілкуванні, ні у створенні взаємин, ні в робочих моментах, яким він би міг приділити увагу, – каже вона.

У реальному світі, якщо чоловік хоче сексу, він буде щось для цього робити: знайомитися, залицятися, шукати підхід до жінок. А у віртуальному замість цього він швидко отримує задоволення і вважає, що це нормально. Всередині у чоловіка є багато страхів:

реальна жінка його не збуджуватиме;

не вийде довести жінку до оргазму;

жінка не захоче з ним будувати стосунки.

Грабова додала, що кіберпростір загалом безпечний для чоловічої самооцінки, але згубний для стосунків з жінками.

Джерело: Світлана Грабова