Во время войны на фоне стресса, недосыпа, переездов, смены климата и отсутствия привычного ухода обостряются хронические заболевания кожи.

Опытный дерматолог, трихолог и косметолог Анна Довгополая дала рекомендации, что делать во время обострения различных кожных заболеваний.

При акне очень важно соблюдать диету (исключить продукты с высоким гликемическим индексом: сладкое, выпечка, фастфуд, а также молочные продукты).

Также должно быть очищение кожи два раза в день. В уходе необходимо обратить внимание на такие активные ингредиенты как кислоты (салициловая, азелаиновая, гликолевая, миндальная), бензоил пероксид, ретинол и его производные.

— Если вы принимаете системные ретиноиды, важно не прерывать терапию и запастись препаратами. Не пытайтесь выдавить воспалительные элементы. Вы можете только усугубить ситуацию, — утверждает специалист.

При розацеа так же важна диета. Необходимо исключить алкоголь, переработанные мясные и острые продукты, полуфабрикаты, коровье молоко, фастфуд.

Очищение кожи должно быть мягким (pH которого близко к pH кожи ~ 5,5). Косметолог советует умываться водой комнатной температуры.

— Поддерживайте и восстановление липидного барьера кожи (в составе кремов могут быть церамиды, ниацинамид, фосфолипиды, алоэ вера). Используйте солнцезащитные средства, — рассказала Довгополая.

Во время атопического дерматита самое важное — это эмолиенты (без ароматизаторов и консервантов). Используйте их несколько раз в день и особенно после контакта с водой.

Умываться необходимо теплой водой со специальными средствами для душа (не мылом), которые не нарушают липидный барьер кожи, или просто водой.

В аптечке должны быть гормональные и не гормональные (Такролимус, Пимекролимус) кремы, а также антигистаминные (противоаллергические) средства на случай обострения. Косметолог советует пить больше жидкости.

Источник: Анна Довгополая