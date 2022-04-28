Під час війни на тлі стресу, недосипу, переїздів, зміни клімату та відсутності звичного догляду загострюються хронічні захворювання шкіри.

Досвідчений дерматолог, трихолог та косметолог Анна Довгопола дала рекомендації, що робити під час загострення різних захворювань шкіри.

Під час акне дуже важливо дотримуватися дієти (виключити продукти з високим глікемічним індексом: солодке, випічка, фастфуд, а також молочні продукти).

Також має бути очищення шкіри два рази на день. В догляді необхідно звернути увагу на такі активні інгредієнти як кислоти (саліцилова, азелаїнова, гліколева, мигдальна), бензоїл пероксид, ретинол і його похідні.

– Якщо ви приймаєте системні ретиноїди, важливо не переривати терапію і запастися препаратами. Не намагайтеся видавити запальні елементи. Ви можете тільки погіршити ситуацію, – стверджує спеціаліст.

Під час розацеа так само важлива дієта. Необхідно виключити алкоголь, перероблені м’ясні та гострі продукти, напівфабрикати, коров’яче молоко, фастфуд.

Очищення шкіри має бути м’яким (pH якого близько до pH шкіри ~ 5,5). Косметолог радить вмиватися водою кімнатної температури.

– Підтримуйте і відновлення ліпідного бар’єру шкіри (в складі кремів можуть бути цераміди, ніацинамід, фосфоліпіди, алое вера). Використовуйте сонцезахисні засоби, – розповіла Довгопола.

Під час атопічного дерматиту найважливіше – це емолієнти (без ароматизаторів і консервантів). Використовуйте їх кілька разів на день і особливо після контакту з водою.

Вмиватися необхідно теплою водою зі спеціальними засобами для душу (не милом), які не порушують ліпідний бар’єр шкіри, або просто водою.

В аптечці повинні бути гормональні й не гормональні (Такролімус, Пімекролімус) креми, а також антигістамінні (протиалергічні) засоби на випадок загострення. Косметолог радить пити більше рідини.

Джерело: Анна Довгопола