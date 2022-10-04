Если правильно замораживать продукты, можно продлить их срок годности на год и больше.

Таким способом витамины и полезные микроэлементы тоже сохраняются.

Овощи лучше всего замораживать именно осенью, когда на них самые низкие цены и хорошее качество продуктов.

Сейчас смотрят

Как правильно заморозить помидоры на зиму – читайте в материале Фактов ICTV.

Можно ли заморозить помидоры и как это правильно делать

Замораживать томаты можно, даже несмотря на то, что они имеют много жидкости.

После заморозки помидоры почти не отличаются по вкусу от свежих.

Их сочность немного теряется, но использовать во многие блюда зимой, все же, можно.

Для того, чтобы заморозить помидоры, необходимо выбрать самые лучшие томаты. Они должны быть не переспелыми, не зелеными и без признаков гнили.

Перед заморозкой овощи нужно промыть и посушить бумажными полотенцами.

Хранить в морозильной камере томаты необходимо в герметичных пакетах. Так они не обветриваются, сохраняют свой вкус и аромат.

Как правильно заморозить целые помидоры

После того, как вы хорошо помыли помидоры, избавьте их от хвостиков. Сделайте надрезы в виде креста в нижней части. Сложите томаты в кастрюлю (не больше 5 шт). Залейте их кипятком. Одну минуту держите в кипятке, достаньте и аккуратно снимайте шкурку. Кладите их в дуршлаг, и ждите, пока стекает жидкость. Берите глубокую тарелку и застелите ее бумагой (лучше всего подойдет пергаментная). Ставьте помидоры в миску и уберите в морозилку до тех пор, пока они полностью не заморозятся. Переложите овощи в пакет и снова – в морозилку.

Как правильно заморозить помидоры половинками или кольцами