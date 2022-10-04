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Еда

Кусочками, пюре или жареные: как заморозить кабачки на зиму

4 октября 2022, 12:45
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Кусочками, пюре или жареные: как заморозить кабачки на зиму
Источник: Unsplash

В холодное время года всем нам не хватает вкусных летних овощей и фруктов. Чтобы зимой не покупать овощи в магазинах, можно самостоятельно сделать заготовки.

Если у вас остались кабачки, а готовить оладьи и рагу надоело, стоит их заморозить. Лучшие способы заморозки кабачков на зиму — читайте в материале Фактов ICTV.

Как заморозить кабачки на зиму

Сделать это можно несколькими способами. Главное — определиться, для каких блюд вы будете использовать кабачки. В общем, овощ можно заморозить:

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  • натертым;
  • кусочками;
  • жареным.

Способ №1

Традиционная заморозка — кусочками.

  1. Тщательно помойте и насухо вытрите кабачки.
  2. Нарежьте кабачок так, как вам удобно — кубиками, кружочками или полосочками.
  3. Распределите порезанные кабачки по пакетам — в один кладите не более 500 граммов.
  4. Плотно завяжите пакет или используйте специальную защелку.
  5. Отправьте в морозилку.

Способ №2

Чтобы зимой смаковать кабачковые оладьи или делать рулеты, стоит заморозить натертые кабачки. Для этого:

  1. Помойте и вытрите овощ.
  2. Нарежьте его на небольшие кусочки (чтобы было удобнее натирать).
  3. Натрите кабачок на крупной терке.
  4. Оставьте его в миске на 20 мин, чтобы он выделил лишнюю воду.
  5. Слейте кабачковый сок.
  6. Закиньте кабачок в контейнер и поставьте в морозилку.

Вы также можете добавить натертую морковь и заморозить все вместе. Таким образом у вас будет готовый полуфабрикат для супов или оладий.

Способ №3

Замораживать можно и уже пожаренные кабачки. Для этого нужно:

  1. Тонко порезать овощи и обжарить привычным способом.
  2. Подождать, пока кабачки остынут.
  3. Положить их в пакеты или контейнер и поместить в морозильную камеру.

Когда зимой захочется жареных кабачков, просто бросьте их на разогретую сковородку.

Способ №4

Заморозить можно и кабачковое пюре. Это довольно необычный вариант, который зимой  облегчит вам приготовление блюд.

  1. Подготовленные кабачки нарежьте кубиками.
  2. Опустите их в кипяток и варите до готовности.
  3. Слейте воду и измельчите с помощью блендера в однородную смесь.
  4. Добавьте специи по вкусу.
  5. Пюре раскладывайте в небольшие пластиковые контейнеры (на один раз) и закройте крышкой.
  6. Поставьте кабачковое пюре в морозильную камеру.

Замороженные кабачки можно хранить не более года при условии качественной герметичности. Поэтому используйте контейнеры или специальные пакетики с застежками, чтобы лишний воздух не попадал к кабачкам.

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