В холодное время года всем нам не хватает вкусных летних овощей и фруктов. Чтобы зимой не покупать овощи в магазинах, можно самостоятельно сделать заготовки.

Если у вас остались кабачки, а готовить оладьи и рагу надоело, стоит их заморозить. Лучшие способы заморозки кабачков на зиму — читайте в материале Фактов ICTV.

Как заморозить кабачки на зиму

Сделать это можно несколькими способами. Главное — определиться, для каких блюд вы будете использовать кабачки. В общем, овощ можно заморозить:

Сейчас смотрят

натертым;

кусочками;

жареным.

Способ №1

Традиционная заморозка — кусочками.

Тщательно помойте и насухо вытрите кабачки. Нарежьте кабачок так, как вам удобно — кубиками, кружочками или полосочками. Распределите порезанные кабачки по пакетам — в один кладите не более 500 граммов. Плотно завяжите пакет или используйте специальную защелку. Отправьте в морозилку.

Способ №2

Чтобы зимой смаковать кабачковые оладьи или делать рулеты, стоит заморозить натертые кабачки. Для этого:

Помойте и вытрите овощ. Нарежьте его на небольшие кусочки (чтобы было удобнее натирать). Натрите кабачок на крупной терке. Оставьте его в миске на 20 мин, чтобы он выделил лишнюю воду. Слейте кабачковый сок. Закиньте кабачок в контейнер и поставьте в морозилку.

Вы также можете добавить натертую морковь и заморозить все вместе. Таким образом у вас будет готовый полуфабрикат для супов или оладий.

Способ №3

Замораживать можно и уже пожаренные кабачки. Для этого нужно:

Тонко порезать овощи и обжарить привычным способом. Подождать, пока кабачки остынут. Положить их в пакеты или контейнер и поместить в морозильную камеру.

Когда зимой захочется жареных кабачков, просто бросьте их на разогретую сковородку.

Способ №4

Заморозить можно и кабачковое пюре. Это довольно необычный вариант, который зимой облегчит вам приготовление блюд.

Подготовленные кабачки нарежьте кубиками. Опустите их в кипяток и варите до готовности. Слейте воду и измельчите с помощью блендера в однородную смесь. Добавьте специи по вкусу. Пюре раскладывайте в небольшие пластиковые контейнеры (на один раз) и закройте крышкой. Поставьте кабачковое пюре в морозильную камеру.

Замороженные кабачки можно хранить не более года при условии качественной герметичности. Поэтому используйте контейнеры или специальные пакетики с застежками, чтобы лишний воздух не попадал к кабачкам.