В холодное время года всем нам не хватает вкусных летних овощей и фруктов. Чтобы зимой не покупать овощи в магазинах, можно самостоятельно сделать заготовки.
Если у вас остались кабачки, а готовить оладьи и рагу надоело, стоит их заморозить. Лучшие способы заморозки кабачков на зиму — читайте в материале Фактов ICTV.
Как заморозить кабачки на зиму
Сделать это можно несколькими способами. Главное — определиться, для каких блюд вы будете использовать кабачки. В общем, овощ можно заморозить:
- натертым;
- кусочками;
- жареным.
Способ №1
Традиционная заморозка — кусочками.
- Тщательно помойте и насухо вытрите кабачки.
- Нарежьте кабачок так, как вам удобно — кубиками, кружочками или полосочками.
- Распределите порезанные кабачки по пакетам — в один кладите не более 500 граммов.
- Плотно завяжите пакет или используйте специальную защелку.
- Отправьте в морозилку.
Способ №2
Чтобы зимой смаковать кабачковые оладьи или делать рулеты, стоит заморозить натертые кабачки. Для этого:
- Помойте и вытрите овощ.
- Нарежьте его на небольшие кусочки (чтобы было удобнее натирать).
- Натрите кабачок на крупной терке.
- Оставьте его в миске на 20 мин, чтобы он выделил лишнюю воду.
- Слейте кабачковый сок.
- Закиньте кабачок в контейнер и поставьте в морозилку.
Вы также можете добавить натертую морковь и заморозить все вместе. Таким образом у вас будет готовый полуфабрикат для супов или оладий.
Способ №3
Замораживать можно и уже пожаренные кабачки. Для этого нужно:
- Тонко порезать овощи и обжарить привычным способом.
- Подождать, пока кабачки остынут.
- Положить их в пакеты или контейнер и поместить в морозильную камеру.
Когда зимой захочется жареных кабачков, просто бросьте их на разогретую сковородку.
Способ №4
Заморозить можно и кабачковое пюре. Это довольно необычный вариант, который зимой облегчит вам приготовление блюд.
- Подготовленные кабачки нарежьте кубиками.
- Опустите их в кипяток и варите до готовности.
- Слейте воду и измельчите с помощью блендера в однородную смесь.
- Добавьте специи по вкусу.
- Пюре раскладывайте в небольшие пластиковые контейнеры (на один раз) и закройте крышкой.
- Поставьте кабачковое пюре в морозильную камеру.
Замороженные кабачки можно хранить не более года при условии качественной герметичности. Поэтому используйте контейнеры или специальные пакетики с застежками, чтобы лишний воздух не попадал к кабачкам.