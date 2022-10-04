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Їжа

Шматочками, пюре чи смажені: як заморозити кабачки на зиму

4 Жовтня 2022, 12:45
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Шматочками, пюре чи смажені: як заморозити кабачки на зиму
Джерело: Unsplash

В холодну пору усім нам не вистачає смачних літніх овочів та фруктів. Щоби взимку не купувати овочі в магазинах, можна самостійно зробити заготовки.

Якщо у вас залишились кабачки, а готувати оладки та рагу набридло, варто їх заморозити. Найкращі способи заморозки кабачків на зиму – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як заморозити кабачки на зиму

Зробити це можна кількома способами. Головне – визначитись, для яких страв ви будете використовувати кабачки. Загалом овоч можна заморозити:

Зараз дивляться
  • натертим;
  • шматочками;
  • смаженим.

Спосіб №1

Традиційна заморозка – шматочками.

  1. Ретельно помийте та насухо витріть кабачки.
  2. Наріжте кабачок так, як вам зручно – кубиками, кружечками чи смужечками.
  3. Розподіліть порізані кабачки по пакетам – в один пакет кладіть не більше 500 грамів.
  4. Щільно зав’яжіть пакет або використайте спеціальну защіпку.
  5. Відправте кабачки в морозилку.

Спосіб №2

Щоби взимку смакувати кабачкові оладки чи робити рулети, варто заморозити натерті кабачки. Для цього:

  1. Помийте та витріть овоч.
  2. Наріжте кабачок на невеликі шматочки (аби було зручніше натирати).
  3. Натріть його на терці з великими вічками.
  4. Залиште у мисці на 20 хв., щоби він виділив зайву воду.
  5. Злийте кабачковий сік.
  6. Закиньте кабачок у контейнер та поставте у морозилку.

Ви також можете додати натерту моркву та заморозити усе разом. Так у вас буде готовий напівфабрикат для супів чи оладок.

Спосіб №3

Заморожувати можна і вже посмажені кабачки. Для цього потрібно:

  1. Тонко порізати овочі та обсмажити звичним способом.
  2. Почекати, доки кабачки охолонуть.
  3. Покласти їх в пакети чи контейнер та помістити у морозильну камеру.

Коли взимку захочеться смажених кабачків, просто киньте їх на розігріту сковорідку.

Спосіб №4

Заморозити можна й кабачкове пюре. Це доволі незвичний варіант, який взимку буде полегшувати вам приготування страв.

  1. Підготовлені кабачки наріжте кубиками.
  2. Опустіть їх в окріп та варіть до готовності.
  3. Злийте воду та подрібніть за допомогою блендера в однорідну суміш.
  4. Додайте спеції за смаком.
  5. Пюре розкладіть у невеликі пластикові контейнери (на один раз) та закрийте кришкою.
  6. Поставте кабачкове пюре у морозильну камеру.

Заморожені кабачки можна зберігати не більше року за умови якісної герметичності. Тому використовуйте контейнери або спеціальні пакетики з застібками, щоб зайве повітря не потрапляло до кабачків.

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