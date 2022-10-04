В холодну пору усім нам не вистачає смачних літніх овочів та фруктів. Щоби взимку не купувати овочі в магазинах, можна самостійно зробити заготовки.
Якщо у вас залишились кабачки, а готувати оладки та рагу набридло, варто їх заморозити. Найкращі способи заморозки кабачків на зиму – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Як заморозити кабачки на зиму
Зробити це можна кількома способами. Головне – визначитись, для яких страв ви будете використовувати кабачки. Загалом овоч можна заморозити:
- натертим;
- шматочками;
- смаженим.
Спосіб №1
Традиційна заморозка – шматочками.
- Ретельно помийте та насухо витріть кабачки.
- Наріжте кабачок так, як вам зручно – кубиками, кружечками чи смужечками.
- Розподіліть порізані кабачки по пакетам – в один пакет кладіть не більше 500 грамів.
- Щільно зав’яжіть пакет або використайте спеціальну защіпку.
- Відправте кабачки в морозилку.
Спосіб №2
Щоби взимку смакувати кабачкові оладки чи робити рулети, варто заморозити натерті кабачки. Для цього:
- Помийте та витріть овоч.
- Наріжте кабачок на невеликі шматочки (аби було зручніше натирати).
- Натріть його на терці з великими вічками.
- Залиште у мисці на 20 хв., щоби він виділив зайву воду.
- Злийте кабачковий сік.
- Закиньте кабачок у контейнер та поставте у морозилку.
Ви також можете додати натерту моркву та заморозити усе разом. Так у вас буде готовий напівфабрикат для супів чи оладок.
Спосіб №3
Заморожувати можна і вже посмажені кабачки. Для цього потрібно:
- Тонко порізати овочі та обсмажити звичним способом.
- Почекати, доки кабачки охолонуть.
- Покласти їх в пакети чи контейнер та помістити у морозильну камеру.
Коли взимку захочеться смажених кабачків, просто киньте їх на розігріту сковорідку.
Спосіб №4
Заморозити можна й кабачкове пюре. Це доволі незвичний варіант, який взимку буде полегшувати вам приготування страв.
- Підготовлені кабачки наріжте кубиками.
- Опустіть їх в окріп та варіть до готовності.
- Злийте воду та подрібніть за допомогою блендера в однорідну суміш.
- Додайте спеції за смаком.
- Пюре розкладіть у невеликі пластикові контейнери (на один раз) та закрийте кришкою.
- Поставте кабачкове пюре у морозильну камеру.
Заморожені кабачки можна зберігати не більше року за умови якісної герметичності. Тому використовуйте контейнери або спеціальні пакетики з застібками, щоб зайве повітря не потрапляло до кабачків.