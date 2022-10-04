Якщо правильно заморожувати продукти, можна продовжити термін їхньої придатності на рік і більше.

У такий спосіб вітаміни та корисні мікроелементи теж зберігаються.

Овочі найкраще заморожувати саме восени, коли на них найнижчі ціни та гарна якість продуктів.

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Як правильно заморозити помідори на зиму – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Чи можна заморозити помідори та як це правильно робити

Заморожувати томати можна навіть незважаючи на те, що вони мають багато рідини.

Після заморожування помідори майже не відрізняються за смаком від свіжих.

Їх соковитість трохи губиться, але використовувати в страви взимку, все ж таки, можна.

Для того щоб заморозити помідори, необхідно вибрати найкращі томати. Вони мають бути не перестиглими, не зеленими та без ознак гнилі.

Перед заморожуванням овочі потрібно помити і висушити паперовими рушниками.

Зберігати у морозильній камері томати необхідно у герметичних пакетах. Так вони не обвітрюються, зберігають свій смак та аромат.

Як правильно заморозити цілі помідори

Після того, як ви добре помили помідори, позбавте їх хвостиків. Зробіть надрізи у вигляді хреста у нижній частині. Складіть помідори в каструлю (не більше 5 шт). Залийте їх окропом. Одну хвилину тримайте в окропі, дістаньте і обережно зніміть шкірку. Кладіть їх у друшляк, і чекайте, доки стіче рідина. Беріть глибоку тарілку і застеліть її папером (найкраще підійде пергамент). Ставте помідори в миску і заберіть в морозилку, поки вони повністю не заморозяться. Перекладіть овочі в пакет і знову – в морозилку.

Як правильно заморозити помідори половинками чи кільцями.