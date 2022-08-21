Вареная кукуруза – одно из любимых летних блюд. Она вкусна даже в сыром виде. Но если ее запечь в фольге, то к вашей коллекции рецептов добавится еще одно вкусное блюдо.

Благодаря специям и сливочному маслу вкус этой кукурузы получается нежным, сладким, немного кислым и немного острым. В общем, шеф Евгений Клопотенко гарантирует, что будет очень вкусно и очень просто.

Ингредиенты:

Сейчас смотрят

2 шт. Кукуруза

1 шт. Лайм

2 щепотки Сухой перец Чили хлопьями

20 г Сливочное масло

4 веточки Кинза

3 щепотки Соль

Выложите на фольгу кукурузу. Разрежьте лайм на половинки и выжмите из каждой сок на кукурузу.

Затем возьмите соль и хорошенько натрите оба кочана кукурузы со всех сторон.

Посыпьте кукурузу хлопьями сушеного перца чили, это придаст немного остроты.

Разрежьте сливочное масло на две части и положите по кусочку в каждую кукурузу. Вкус после запекания получится более нежным и приятным. Заверните кочаны со специями в фольгу, каждый по отдельности.

Запекайте кукурузу в фольге в духовке при температуре 180 градусов 20 минут. Тем временем отделите листики кинзы от стебля и измельчите ножом.

После запекания раскройте фольгу и дайте кукурузе немного остыть, посыпав измельченной кинзой.

Источник: Евгений Клопотенко