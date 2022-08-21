Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Еда

Нежная кисло-сладко-острая кукуруза, запеченная в духовке

21 августа 2022, 20:06
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Нежная кисло-сладко-острая кукуруза, запеченная в духовке
Источник: Depositphotos

Вареная кукуруза – одно из любимых летних блюд. Она вкусна даже в сыром виде. Но если ее запечь в фольге, то к вашей коллекции рецептов добавится еще одно вкусное блюдо.

Благодаря специям и сливочному маслу вкус этой кукурузы получается нежным, сладким, немного кислым и немного острым. В общем, шеф Евгений Клопотенко гарантирует, что будет очень вкусно и очень просто.

Ингредиенты:

Сейчас смотрят
  • 2 шт. Кукуруза
  • 1 шт. Лайм
  • 2 щепотки Сухой перец Чили хлопьями
  • 20 г Сливочное масло
  • 4 веточки Кинза
  • 3 щепотки Соль

Выложите на фольгу кукурузу. Разрежьте лайм на половинки и выжмите из каждой сок на кукурузу.

Затем возьмите соль и хорошенько натрите оба кочана кукурузы со всех сторон.

Посыпьте кукурузу хлопьями сушеного перца чили, это придаст немного остроты.

Разрежьте сливочное масло на две части и положите по кусочку в каждую кукурузу. Вкус после запекания получится более нежным и приятным. Заверните кочаны со специями в фольгу, каждый по отдельности.

Запекайте кукурузу в фольге в духовке при температуре 180 градусов 20 минут. Тем временем отделите листики кинзы от стебля и измельчите ножом.

Читайте также:
суп із сочевиціСытный и не вредный фигуре: рецепт супа из чечевицы от известной модели

После запекания раскройте фольгу и дайте кукурузе немного остыть, посыпав измельченной кинзой.

Источник: Евгений Клопотенко

Теги
Кулінарні рецепти
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь