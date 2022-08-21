Вареная кукуруза – одно из любимых летних блюд. Она вкусна даже в сыром виде. Но если ее запечь в фольге, то к вашей коллекции рецептов добавится еще одно вкусное блюдо.
Благодаря специям и сливочному маслу вкус этой кукурузы получается нежным, сладким, немного кислым и немного острым. В общем, шеф Евгений Клопотенко гарантирует, что будет очень вкусно и очень просто.
Ингредиенты:
- 2 шт. Кукуруза
- 1 шт. Лайм
- 2 щепотки Сухой перец Чили хлопьями
- 20 г Сливочное масло
- 4 веточки Кинза
- 3 щепотки Соль
Выложите на фольгу кукурузу. Разрежьте лайм на половинки и выжмите из каждой сок на кукурузу.
Затем возьмите соль и хорошенько натрите оба кочана кукурузы со всех сторон.
Посыпьте кукурузу хлопьями сушеного перца чили, это придаст немного остроты.
Разрежьте сливочное масло на две части и положите по кусочку в каждую кукурузу. Вкус после запекания получится более нежным и приятным. Заверните кочаны со специями в фольгу, каждый по отдельности.
Запекайте кукурузу в фольге в духовке при температуре 180 градусов 20 минут. Тем временем отделите листики кинзы от стебля и измельчите ножом.
После запекания раскройте фольгу и дайте кукурузе немного остыть, посыпав измельченной кинзой.
Источник: Евгений Клопотенко