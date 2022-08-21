Варена кукурудза – одна з улюбленіших літніх страв. Та вона смачна навіть у сирому вигляді. Але, якщо її запекти у фользі, то до вашої колекції рецептів додасться іще одна смачна страва.

Завдяки спеціям і вершковому маслу смак цієї кукурудзи виходить ніжним, солодким, трохи кислим і трішки гострим. А загалом, шеф Євген Клопотенко гарантує, що буде дуже смачно і дуже просто.

Інгредієнти:

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2 шт. Кукурудза

1 шт. Лайм

2 дрібки Сухий перець Чилі пластівцями

20 г Вершкове масло

4 гілочки Кинза

3 дрібки Сіль

Викладіть на фольгу кукурудзу. Розріжте лайм на половинки і вичавте з кожної сік на кукурудзу.