Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Їжа

Ніжна кисло-солодко-гостра кукурудза, запечена в духовці

21 Серпня 2022, 20:06
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Ніжна кисло-солодко-гостра кукурудза, запечена в духовці
Джерело: Depositphotos

Варена кукурудза – одна з улюбленіших літніх страв. Та вона смачна навіть у сирому вигляді. Але, якщо її запекти у фользі, то до вашої колекції рецептів додасться іще одна смачна страва.

Завдяки спеціям і вершковому маслу смак цієї кукурудзи виходить ніжним, солодким, трохи кислим і трішки гострим. А загалом, шеф Євген Клопотенко гарантує, що буде дуже смачно і дуже просто.

Інгредієнти:

Зараз дивляться
Викладіть на фольгу кукурудзу. Розріжте лайм на половинки і вичавте з кожної сік на  кукурудзу.

Потім візьміть сіль і гарненько натріть обидва качани кукурудзи з усіх боків.

Посипте кукурудзу пластівцями сушеного перцю чилі, це додасть трошки гостроти.

Розріжте вершкове масло на дві частини і покладіть по шматочку до кожної кукурудзи. Смак після запікання вийде більш ніжним і приємним. Загорніть качани зі спеціями в фольгу, кожний окремо.

Запікайте кукурудзу у фользі в духовці при температурі 180 градусів 20 хвилин. Тим часом відокремте листочки кінзи від стебла і подрібніть ножем.

Читайте також:
суп із сочевиціСитний та не шкодить фігурі: рецепт супу із сочевиці від відомої моделі

Після запікання розкрийте фольгу і дайте кукурудзі трошки охолонути, посипавши подрібненою кінзою.

Джерело: Євген Клопотенко

Теги
Кулінарні рецепти
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь