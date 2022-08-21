Варена кукурудза – одна з улюбленіших літніх страв. Та вона смачна навіть у сирому вигляді. Але, якщо її запекти у фользі, то до вашої колекції рецептів додасться іще одна смачна страва.
Завдяки спеціям і вершковому маслу смак цієї кукурудзи виходить ніжним, солодким, трохи кислим і трішки гострим. А загалом, шеф Євген Клопотенко гарантує, що буде дуже смачно і дуже просто.
Інгредієнти:
Потім візьміть сіль і гарненько натріть обидва качани кукурудзи з усіх боків.
Посипте кукурудзу пластівцями сушеного перцю чилі, це додасть трошки гостроти.
Розріжте вершкове масло на дві частини і покладіть по шматочку до кожної кукурудзи. Смак після запікання вийде більш ніжним і приємним. Загорніть качани зі спеціями в фольгу, кожний окремо.
Запікайте кукурудзу у фользі в духовці при температурі 180 градусів 20 хвилин. Тим часом відокремте листочки кінзи від стебла і подрібніть ножем.
Після запікання розкрийте фольгу і дайте кукурудзі трошки охолонути, посипавши подрібненою кінзою.
Джерело: Євген Клопотенко