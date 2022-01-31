Цитрусовое печенье — нежное и ароматное лакомство, которое вполне можно приготовить собственными руками и порадовать близких домашней выпечкой.
Шеф, эксперт реалити На ножах Алекс Якутов поделился рецептом творожного печенья с выразительными цитрусовыми нотками, которое можно приготовить за 30 минут, учитывая выпекание.
Ингредиенты
- Творог – 150 г
- Сливочное масло – 150 г
- Яйца – 2 шт.
- Сахар – 180 г
- Цедра 1 лимона или апельсина
- Цитрусовый сок – 20 мл
- Мука – 400 г
- Разрыхлитель – 10 г
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Приготовление
- Перебейте в блендере в однородную массу творог, масло, яйца, сахар, цедру и сок.
- Добавьте муку и разрыхлитель.
- Сформируйте шарики и немного приплюсните. По желанию посыпьте мелко нарубленными орехами.
- Выпекайте 15-20 минут при температуре 180 градусов.