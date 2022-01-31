Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Їжа

Нежный и ароматный десерт. Как приготовить цитрусовое печенье

31 января 2022, 17:25
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
цитрусове печиво
Источник: Новый канал

Цитрусовое печенье — нежное и ароматное лакомство, которое вполне можно приготовить собственными руками и порадовать близких домашней выпечкой.

Алекс Якутов

Шеф, эксперт реалити На ножах Алекс Якутов поделился рецептом творожного печенья с выразительными цитрусовыми нотками, которое можно приготовить за 30 минут, учитывая выпекание.

Ингредиенты

  • Творог – 150 г
  • Сливочное масло – 150 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Сахар – 180 г
  • Цедра 1 лимона или апельсина
  • Цитрусовый сок – 20 мл
  • Мука – 400 г
  • Разрыхлитель – 10 г
Читайте также:
Нежный и ароматный десерт. Как приготовить цитрусовое печеньеДиетическое печенье на кефире – простой рецепт

Приготовление

  1. Перебейте в блендере в однородную массу творог, масло, яйца, сахар, цедру и сок.
  2. Добавьте муку и разрыхлитель.
  3. Сформируйте шарики и немного приплюсните. По желанию посыпьте мелко нарубленными орехами.
  4. Выпекайте 15-20 минут при температуре 180 градусов.

Источник
Новый канал
Теги
Кулінарні рецепти , Рецепт , Солодощі
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь