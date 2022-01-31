31 января 2022, 17:25 Мила Грубник редактор раздела Здоровье

Цитрусовое печенье — нежное и ароматное лакомство, которое вполне можно приготовить собственными руками и порадовать близких домашней выпечкой. Шеф, эксперт реалити На ножах Алекс Якутов поделился рецептом творожного печенья с выразительными цитрусовыми нотками, которое можно приготовить за 30 минут, учитывая выпекание. Ингредиенты Творог – 150 г

Сливочное масло – 150 г

Яйца – 2 шт.

Сахар – 180 г

Цедра 1 лимона или апельсина

Цитрусовый сок – 20 мл

Мука – 400 г

Разрыхлитель – 10 г Читайте также: Диетическое печенье на кефире – простой рецепт Приготовление Перебейте в блендере в однородную массу творог, масло, яйца, сахар, цедру и сок. Добавьте муку и разрыхлитель. Сформируйте шарики и немного приплюсните. По желанию посыпьте мелко нарубленными орехами. Выпекайте 15-20 минут при температуре 180 градусов.

Источник Новый канал

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