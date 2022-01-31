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Їжа

Ніжний та ароматний десерт. Як приготувати цитрусове печиво

31 Січня 2022, 17:25
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
цитрусове печиво
Джерело: Новий канал

Цитрусове печиво — ніжний й ароматний десерт, які можна приготувати власноруч і потішити близьких домашньою випічкою.

Алекс Якутов

Шеф, експерт реаліті На ножах Алекс Якутов подівлився рецептом сирного печива з виразними цитрусовими нотками, яке можна приготувати за 30 хвилин, враховуючи випікання.

Інгредієнти

  • Кисломолочний сир – 150 г
  • Вершкове масло – 150 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Цукор – 180 г
  • Цедра 1 лимона або апельсина
  • Цитрусовий сік – 20 мл
  • Борошно – 400 г
  • Розпушувач – 10 г
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Приготування

  1. Зблендеруйте до однорідної маси сир, масло, яйця, цукор, цедру та сік.
  2.  Додайте борошно та розпушувач.
  3. Сформуйте кульки і трохи приплюсніть. За бажанням посипте дрібно нарубаними горіхами.
  4. Випікайте 15-20 хвилин за температури 180 градусів.

Джерело
Новий канал
Теги
Кулінарні рецепти , Рецепт , Солодощі
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