31 Січня 2022, 17:25 Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я

Цитрусове печиво — ніжний й ароматний десерт, які можна приготувати власноруч і потішити близьких домашньою випічкою. Шеф, експерт реаліті На ножах Алекс Якутов подівлився рецептом сирного печива з виразними цитрусовими нотками, яке можна приготувати за 30 хвилин, враховуючи випікання. Інгредієнти Кисломолочний сир – 150 г

Вершкове масло – 150 г

Яйця – 2 шт.

Цукор – 180 г

Цедра 1 лимона або апельсина

Цитрусовий сік – 20 мл

Борошно – 400 г

Розпушувач – 10 г Читайте також: Дієтичне печиво на кефірі – простий рецепт Приготування Зблендеруйте до однорідної маси сир, масло, яйця, цукор, цедру та сік. Додайте борошно та розпушувач. Сформуйте кульки і трохи приплюсніть. За бажанням посипте дрібно нарубаними горіхами. Випікайте 15-20 хвилин за температури 180 градусів.

Джерело Новий канал

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