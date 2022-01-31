Цитрусове печиво — ніжний й ароматний десерт, які можна приготувати власноруч і потішити близьких домашньою випічкою.
Шеф, експерт реаліті На ножах Алекс Якутов подівлився рецептом сирного печива з виразними цитрусовими нотками, яке можна приготувати за 30 хвилин, враховуючи випікання.
Інгредієнти
- Кисломолочний сир – 150 г
- Вершкове масло – 150 г
- Яйця – 2 шт.
- Цукор – 180 г
- Цедра 1 лимона або апельсина
- Цитрусовий сік – 20 мл
- Борошно – 400 г
- Розпушувач – 10 г
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Приготування
- Зблендеруйте до однорідної маси сир, масло, яйця, цукор, цедру та сік.
- Додайте борошно та розпушувач.
- Сформуйте кульки і трохи приплюсніть. За бажанням посипте дрібно нарубаними горіхами.
- Випікайте 15-20 хвилин за температури 180 градусів.