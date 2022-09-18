Диетолог Кливлендского центра питания человека (США) Кейт Паттон рассказала, что такое мясная диета или диета плотоядных, насколько она эффективна и в чем ее недостатки.

— Мясная диета может показаться подходящим вариантом, если вы настолько любите мясо, что едите его при каждом приеме пищи, — говорит специалист по питанию.

По ее словам, в отличие от кето-диеты, которая ограничивает потребление углеводов до определенного количества в день, мясная диета направлена ​​на ноль углеводов в день.

То есть вы едите только мясо, рыбу, яйца и некоторые продукты животного происхождения. Но при этом исключаете все другие группы продуктов, в том числе овощи, фрукты, злаки, бобовые, орехи и семена.

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Мясная диета может похвастаться потерей веса, улучшением настроения, а также регулированием уровня сахара в крови.

Что же касается углеводов, предпочтительного источника энергии для нашего тела, то при мясной диете включается механизм сжигания жира, который дает нам тонус и энергию.

Но, по словам диетолога, могут возникнуть серьезные побочные эффекты, если человек постоянно придерживается только мясной диеты, избегая употребления других продуктов.

— В рационе плотоядных очень мало клетчатки, что вызывает частые запоры, — объясняет Паттон.

По ее словам, вам определенной не нужно пробовать мясную диету, если у вас есть хронические заболевания, такие как высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, инсульт или другие сердечно-сосудистые заболевания.

— Таким образом, если вы верите во все в меру, эта диета не для вас, — говорит диетолог.

И уточняет: лучшая диета та, которая сбалансирована и включает в себя разнообразные продукты из нескольких пищевых групп.

Источник: Сleveland Сlinic