Дієтолог Клівлендського центру харчування людини (США) Кейт Паттон розповіла, що таке м’ясна дієта або дієта м’ясоїдних, наскільки вона ефективна і в чому її недоліки.

– М’ясна дієта може здатися підходящим варіантом, якщо ви настільки любите м’ясо, що їсте його при кожному прийомі їжі, – говорить фахівець з харчування.

За її словами, на відміну від кето-дієти, яка обмежує споживання вуглеводів до певної кількості на день, м’ясна дієта спрямована на нуль вуглеводів на день.

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Тобто ви їсте тільки м’ясо, рибу, яйця і деякі продукти тваринного походження. Але при цьому виключаєте всі інші групи продуктів, в тому числі овочі, фрукти, злаки, бобові, горіхи і насіння.

М’ясна дієта може похвалитися втратою ваги, поліпшенням настрою, а також регулюванням рівня цукру в крові.

Що ж стосується вуглеводів, найкращого джерела енергії для нашого тіла, то при м’ясній дієті включається механізм спалювання жиру, який дає нам тонус і енергію.

Але, за словами дієтолога, можуть виникнути серйозні побічні ефекти, якщо людина постійно дотримується тільки м’ясної дієти, уникаючи вживання інших продуктів.

– У раціоні м’ясоїдних дуже мало клітковини, що викликає часті запори, – пояснює Паттон.

За її словами, вам не потрібно пробувати м’ясну дієту, якщо у вас є хронічні захворювання, такі як високий кров’яний тиск, високий рівень холестерину, інсульт або інші серцево-судинні захворювання.

– Таким чином, якщо ви вірите у все в міру, ця дієта не для вас, – каже дієтолог.

І уточнює: найкраща дієта та, яка збалансована і включає в себе різноманітні продукти з декількох харчових груп.

Джерело: Сleveland Сlinic