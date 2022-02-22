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Вечеря може бути смачною. Що можна їсти на ніч під час схуднення

22 Лютого 2022, 13:35
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
полезная еда
Джерело: Depositphotos

Їсти чи не їсти ввечері? Людей, які стежать за своєю фігурою або худнуть, турбує це питання. Дієтологи та фітнес-тренери говорять, вечеря – потрібна, проте важливо їсти легкі продукти та не наїдатися безпосередньо перед сном.

Що можна їсти на ніч, розбиралися Факти ICTV.

Вживаючи їжу ввечері, важливо пам’ятати про певні обмеження.

Топ-5 головних правил:

  • продукти мають вписуватися у денну кількість спожитих калорій;
  • в пріоритеті – легка білкова їжа, овочі та зелень;
  • уникати жирного м’яса, риби, хлібобулочних виробів, солодощів;
  • порція має бути невеликою – до 300 г;
  • їсти бажано за 3-4 години до сну.

Проте це не означає, що у цей час доведеться катувати себе низькокалорійними сирами та йогуртом чи сирими овочами.

Онлайн-тренер Ганна Мисюра назвала варіанти корисних вечерь.

Що можна їсти на вечерю:

  • омлет зі свіжими чи мороженими овочами;
  • філе курки на грилі з салатом;
  • м’ясо кролика, запечене з цибулею та томатами;
  • морепродукти, тушковані з овочами;
  • овочевий суп;
  • тушкована курка з грибами, сиром та зеленню;
  • сирні кульки з кропом та часником;
  • сир з корицею та какао;
  • салат з тунцем;
  • запечена риба зі шпинатом.

 

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Публикация от Аня тренер????????‍♀️ Рівне (@misyraanna)

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У мережі можна знайти чимало варіантів страв на вечерю.

Рецепти

Жульєн (на 100 г – 136,17 ккал, БЖВ – 11,64/8,94/1,88)

Інгредієнти

  • 260 г відвареної курячої грудки
  • 220 г свіжих печериць
  • 80 г цибулі
  • 100 г сметани 15%
  • 40 г крем-сиру
  • 60 г легкого твердого сиру
  • 3 зубчики часнику
  • сіль

Приготування

  1. Цибулю обсмажити на сухій сковороді за 1-2 хвилини.
  2. Додати печериці, перемішати і тушкувати ще близько 5-7 хвилин.
  3. Додати відварену курячу грудку, сметану, крем-сир, часник і сіль. Перемішати.
  4. Тушкувати ще близько 1-2 хвилин і вимкнути вогонь.
  5. Викласти у форми для випікання.
  6. Сир натерти на тертці і посипати зверху.
  7. Запікати в духовці за температури 200 градусів 10-15 хвилин.

 

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Публикация от Марафон схуднення «Нове тіло» (@marafon_shydnenia)

Білковий салат (на 100 г – 91,45 ккал, БЖВ – 8,74/2,6/7,76)

Інгредієнти

  • 200 г молодої капусти
  • 3 яйця
  • 200 г кукурудзи
  • 180 г тунця у власному соку
  • 200 г відвареної квасолі
  • зелень (цибуля, кріп)
  • 50 г сметани 10%
  • сіль
  • перець

Приготування

  1. Подрібнити всі інгредієнти.
  2. Заправити сметаною з сіллю та спеціями.
  3. Добре вимішати.

 

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Публикация от Марафон схуднення «Нове тіло» (@marafon_shydnenia)

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Загалом варто уникати однотипного харчування. Це загрожує дефіцитом необхідних речовин, а також зривами, коли хочеться вживати некорисну їжу. Тому рекомендується максимально урізноманітнити раціон.

Теги
Здорове харчування , Кулінарні рецепти , Рецепт , Схуднення
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