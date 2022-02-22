Їсти чи не їсти ввечері? Людей, які стежать за своєю фігурою або худнуть, турбує це питання. Дієтологи та фітнес-тренери говорять, вечеря – потрібна, проте важливо їсти легкі продукти та не наїдатися безпосередньо перед сном.

Що можна їсти на ніч, розбиралися Факти ICTV.

Вживаючи їжу ввечері, важливо пам’ятати про певні обмеження.

Топ-5 головних правил:

продукти мають вписуватися у денну кількість спожитих калорій;

в пріоритеті – легка білкова їжа, овочі та зелень;

уникати жирного м’яса, риби, хлібобулочних виробів, солодощів;

порція має бути невеликою – до 300 г;

їсти бажано за 3-4 години до сну.

Проте це не означає, що у цей час доведеться катувати себе низькокалорійними сирами та йогуртом чи сирими овочами.

Онлайн-тренер Ганна Мисюра назвала варіанти корисних вечерь.

Що можна їсти на вечерю:

омлет зі свіжими чи мороженими овочами;

філе курки на грилі з салатом;

м’ясо кролика, запечене з цибулею та томатами;

морепродукти, тушковані з овочами;

овочевий суп;

тушкована курка з грибами, сиром та зеленню;

сирні кульки з кропом та часником;

сир з корицею та какао;

салат з тунцем;

запечена риба зі шпинатом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Аня тренер????????‍♀️ Рівне (@misyraanna)

У мережі можна знайти чимало варіантів страв на вечерю.

Рецепти

Жульєн (на 100 г – 136,17 ккал, БЖВ – 11,64/8,94/1,88)

Інгредієнти

260 г відвареної курячої грудки

220 г свіжих печериць

80 г цибулі

100 г сметани 15%

40 г крем-сиру

60 г легкого твердого сиру

3 зубчики часнику

сіль

Приготування

Цибулю обсмажити на сухій сковороді за 1-2 хвилини. Додати печериці, перемішати і тушкувати ще близько 5-7 хвилин. Додати відварену курячу грудку, сметану, крем-сир, часник і сіль. Перемішати. Тушкувати ще близько 1-2 хвилин і вимкнути вогонь. Викласти у форми для випікання. Сир натерти на тертці і посипати зверху. Запікати в духовці за температури 200 градусів 10-15 хвилин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марафон схуднення «Нове тіло» (@marafon_shydnenia)

Білковий салат (на 100 г – 91,45 ккал, БЖВ – 8,74/2,6/7,76)

Інгредієнти

200 г молодої капусти

3 яйця

200 г кукурудзи

180 г тунця у власному соку

200 г відвареної квасолі

зелень (цибуля, кріп)

50 г сметани 10%

сіль

перець

Приготування

Подрібнити всі інгредієнти. Заправити сметаною з сіллю та спеціями. Добре вимішати.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марафон схуднення «Нове тіло» (@marafon_shydnenia)

Загалом варто уникати однотипного харчування. Це загрожує дефіцитом необхідних речовин, а також зривами, коли хочеться вживати некорисну їжу. Тому рекомендується максимально урізноманітнити раціон.