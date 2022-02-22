Їсти чи не їсти ввечері? Людей, які стежать за своєю фігурою або худнуть, турбує це питання. Дієтологи та фітнес-тренери говорять, вечеря – потрібна, проте важливо їсти легкі продукти та не наїдатися безпосередньо перед сном.
Що можна їсти на ніч, розбиралися Факти ICTV.
Вживаючи їжу ввечері, важливо пам’ятати про певні обмеження.
Топ-5 головних правил:
- продукти мають вписуватися у денну кількість спожитих калорій;
- в пріоритеті – легка білкова їжа, овочі та зелень;
- уникати жирного м’яса, риби, хлібобулочних виробів, солодощів;
- порція має бути невеликою – до 300 г;
- їсти бажано за 3-4 години до сну.
Проте це не означає, що у цей час доведеться катувати себе низькокалорійними сирами та йогуртом чи сирими овочами.
Онлайн-тренер Ганна Мисюра назвала варіанти корисних вечерь.
Що можна їсти на вечерю:
- омлет зі свіжими чи мороженими овочами;
- філе курки на грилі з салатом;
- м’ясо кролика, запечене з цибулею та томатами;
- морепродукти, тушковані з овочами;
- овочевий суп;
- тушкована курка з грибами, сиром та зеленню;
- сирні кульки з кропом та часником;
- сир з корицею та какао;
- салат з тунцем;
- запечена риба зі шпинатом.
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У мережі можна знайти чимало варіантів страв на вечерю.
Рецепти
Жульєн (на 100 г – 136,17 ккал, БЖВ – 11,64/8,94/1,88)
Інгредієнти
- 260 г відвареної курячої грудки
- 220 г свіжих печериць
- 80 г цибулі
- 100 г сметани 15%
- 40 г крем-сиру
- 60 г легкого твердого сиру
- 3 зубчики часнику
- сіль
Приготування
- Цибулю обсмажити на сухій сковороді за 1-2 хвилини.
- Додати печериці, перемішати і тушкувати ще близько 5-7 хвилин.
- Додати відварену курячу грудку, сметану, крем-сир, часник і сіль. Перемішати.
- Тушкувати ще близько 1-2 хвилин і вимкнути вогонь.
- Викласти у форми для випікання.
- Сир натерти на тертці і посипати зверху.
- Запікати в духовці за температури 200 градусів 10-15 хвилин.
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Білковий салат (на 100 г – 91,45 ккал, БЖВ – 8,74/2,6/7,76)
Інгредієнти
- 200 г молодої капусти
- 3 яйця
- 200 г кукурудзи
- 180 г тунця у власному соку
- 200 г відвареної квасолі
- зелень (цибуля, кріп)
- 50 г сметани 10%
- сіль
- перець
Приготування
- Подрібнити всі інгредієнти.
- Заправити сметаною з сіллю та спеціями.
- Добре вимішати.
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Загалом варто уникати однотипного харчування. Це загрожує дефіцитом необхідних речовин, а також зривами, коли хочеться вживати некорисну їжу. Тому рекомендується максимально урізноманітнити раціон.