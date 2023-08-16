Конец лета — сезон огурцов и помидоров. У хозяек глаза разбегаются от разнообразия и возможностей. Хочется и законсервировать ароматные вкусные овощи, и замариновать, и заквасить…
Мы предлагаем соединить в одной банке помидоры и огурцы и законсервировать их в несколько особенном маринаде. Зимой такая закуска превзойдет любые деликатесы.
Сохранятся и вкус, и аромат, и питательные вещества, и запах лета.
Вам понадобится:
- Помидоры — 2 кг
- Небольшие огурцы — 1 кг
- Сахар — 6 ст. л.
- Соль — 4 ст. л.
- Уксус — 120 мл
- Листья смородины — 3 шт.
- Листья вишни — 3 шт.
- Соцветия укропа — 1 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Болгарский перец — ¼ часть
- Перец чили — ½ часть
- Сода — 1 ч. л.
Что за чем делать.
- Делаем раствор соды и воды. Моем в растворе трехлитровую банку, затем промываем ее чистой водой. Стерилизуем паром, а крышку кипятим в воде 15 минут.
- Помидоры перебираем, хорошо моем. Каждый помидор прокалываем зубочисткой возле плодоножки.
- Кипятим воду. Пока она закипает, на дно банки выкладываем листья смородины, вишни, соцветие укропа, болгарский перец, перец чили и чеснок.
- Выкладываем поочередно огурцы, помидоры, сверху — огурцы. Заливаем кипятком. Даем постоять 5 минут.
- Сливаем воду в сотейник, ставим на огонь. Добавляем в воду соль и сахар. Когда вода закипит, снимаем сотейник с огня и добавляем уксус. Перемешиваем и заливаем маринадом помидоры с огурцами.
- Закручиваем банку с помощью специального ключа.
- Переворачиваем банку вверх дном, затем укутываем в одеяло. Оставляем в таком положении на сутки при комнатной температуре.
Затем можно убрать плед и поставить банку в прохладное место.
Консервированные огурцы с помидорами готовы, чтобы порадовать семью и гостей зимой.
Источник: Смачно