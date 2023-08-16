Конец лета — сезон огурцов и помидоров. У хозяек глаза разбегаются от разнообразия и возможностей. Хочется и законсервировать ароматные вкусные овощи, и замариновать, и заквасить…

Мы предлагаем соединить в одной банке помидоры и огурцы и законсервировать их в несколько особенном маринаде. Зимой такая закуска превзойдет любые деликатесы.

Сохранятся и вкус, и аромат, и питательные вещества, и запах лета.

Вам понадобится:

Помидоры — 2 кг

Небольшие огурцы — 1 кг

Сахар — 6 ст. л.

Соль — 4 ст. л.

Уксус — 120 мл

Листья смородины — 3 шт.

Листья вишни — 3 шт.

Соцветия укропа — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Болгарский перец — ¼ часть

Перец чили — ½ часть

Сода — 1 ч. л.

Что за чем делать.

Делаем раствор соды и воды. Моем в растворе трехлитровую банку, затем промываем ее чистой водой. Стерилизуем паром, а крышку кипятим в воде 15 минут. Помидоры перебираем, хорошо моем. Каждый помидор прокалываем зубочисткой возле плодоножки. Кипятим воду. Пока она закипает, на дно банки выкладываем листья смородины, вишни, соцветие укропа, болгарский перец, перец чили и чеснок. Выкладываем поочередно огурцы, помидоры, сверху — огурцы. Заливаем кипятком. Даем постоять 5 минут. Сливаем воду в сотейник, ставим на огонь. Добавляем в воду соль и сахар. Когда вода закипит, снимаем сотейник с огня и добавляем уксус. Перемешиваем и заливаем маринадом помидоры с огурцами. Закручиваем банку с помощью специального ключа. Переворачиваем банку вверх дном, затем укутываем в одеяло. Оставляем в таком положении на сутки при комнатной температуре.

Затем можно убрать плед и поставить банку в прохладное место.

Консервированные огурцы с помидорами готовы, чтобы порадовать семью и гостей зимой.

Источник: Смачно