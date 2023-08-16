Кінець літа — сезон огірків і помідорів. У господинь очі розбігаються від розмаїття і можливостей. Хочеться і законсервувати ароматну смачну городину, і замаринувати, і заквасити…

Ми пропонуємо поєднати в одній банці помідори і огірки і законсервувати їх у дещо особливому маринаді. Взимку така закуска перевершить будь-які делікатеси.

Збережуться і смак, й аромат, і поживні речовини, і запах літа.

Вам знадобляться:

Помідори — 2 кг

Невеликі огірки — 1 кг

Цукор — 6 ст. л.

Сіль — 4 ст. л.

Оцет — 120 мл

Листя смородини — 3 шт.

Листя вишні — 3 шт.

Суцвіття кропу — 1 шт.

Часник — 3 зубчики

Болгарський перець — ¼ частина

Перець чилі — ½ частина

Сода — 1 ч. л.

Що за чим робити:

Робимо розчин соди і води. Миємо в розчині трилітрову банку, потім промиваємо її чистою водою. Стерилізуємо парою, а кришку кип’ятимо у воді 15 хвилин. Помідори перебираємо, добре миємо. Кожен помідор проколюємо зубочисткою біля плодоніжки. Кип’ятимо воду. Поки вона закипає, на дно банки викладаємо листя смородини, вишні, суцвіття кропу, болгарський перець, перець чилі і часник. Викладаємо почергово огірки, помідори, зверху – огірки. Заливаємо окропом. Даємо постояти 5 хвилин. Зливаємо воду в сотейник, ставимо на вогонь. Додаємо у воду сіль і цукор. Коли вода закипить, знімаємо сотейник з вогню і додаємо оцет. Перемішуємо і заливаємо маринадом помідори з огірками. Закручуємо банку за допомогою спеціального ключа. Перевертаємо банку догори дном, потім загортаємо у ковдру. Залишаємо в такому положенні на добу за кімнатної температури.

Потім можна прибрати плед і поставити банку в прохолодне місце.

Консервовані огірки з помідорами готові, щоб порадувати родину і гостей взимку.

Джерело: Смачно