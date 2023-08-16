Кінець літа — сезон огірків і помідорів. У господинь очі розбігаються від розмаїття і можливостей. Хочеться і законсервувати ароматну смачну городину, і замаринувати, і заквасити…
Ми пропонуємо поєднати в одній банці помідори і огірки і законсервувати їх у дещо особливому маринаді. Взимку така закуска перевершить будь-які делікатеси.
Збережуться і смак, й аромат, і поживні речовини, і запах літа.
Вам знадобляться:
- Помідори — 2 кг
- Невеликі огірки — 1 кг
- Цукор — 6 ст. л.
- Сіль — 4 ст. л.
- Оцет — 120 мл
- Листя смородини — 3 шт.
- Листя вишні — 3 шт.
- Суцвіття кропу — 1 шт.
- Часник — 3 зубчики
- Болгарський перець — ¼ частина
- Перець чилі — ½ частина
- Сода — 1 ч. л.
Що за чим робити:
- Робимо розчин соди і води. Миємо в розчині трилітрову банку, потім промиваємо її чистою водою. Стерилізуємо парою, а кришку кип’ятимо у воді 15 хвилин.
- Помідори перебираємо, добре миємо. Кожен помідор проколюємо зубочисткою біля плодоніжки.
- Кип’ятимо воду. Поки вона закипає, на дно банки викладаємо листя смородини, вишні, суцвіття кропу, болгарський перець, перець чилі і часник.
- Викладаємо почергово огірки, помідори, зверху – огірки. Заливаємо окропом. Даємо постояти 5 хвилин.
- Зливаємо воду в сотейник, ставимо на вогонь. Додаємо у воду сіль і цукор. Коли вода закипить, знімаємо сотейник з вогню і додаємо оцет. Перемішуємо і заливаємо маринадом помідори з огірками.
- Закручуємо банку за допомогою спеціального ключа.
- Перевертаємо банку догори дном, потім загортаємо у ковдру. Залишаємо в такому положенні на добу за кімнатної температури.
Потім можна прибрати плед і поставити банку в прохолодне місце.
Консервовані огірки з помідорами готові, щоб порадувати родину і гостей взимку.
Джерело: Смачно