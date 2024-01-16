Селедка под шубой – один из любимых традиционных новогодних салатов, вечный конкурент салата Мимоза. По традиции салат готовят к новогоднему столу очень много украинцев. Приготовление этого блюда – легкое и доступное благодаря простым и бюджетным ингредиентам, а наслаждаться им можно все праздничное застолье.

Предлагаем вашему вниманию пошаговый рецепт салата Селедка под шубой.

Селедка под шубой: традиционный рецепт

Ингридиенты:

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Сельдь – 2 шт.

Свекла (вареная) – 4 шт.

Картофель (вареный) – 3 шт.

Морковь (вареная) – 3 шт.

Лук репчатый – 0,5 шт.

Яйца куриная (вареная) – 5 шт.

Майонез – по вкусу

Укроп – 1 веточка

Порядок слоев в Селедке под шубой и пошаговый рецепт:

Сельдь разделать на филе без кожи и костей. Нарезать небольшими кубиками. Дно салатника смазать майонезом. Все слои смазывать майонезом. Первый слой: Выложить картофель, натертый на крупной терке. Майонез. Второй слой: сельдь и мелко нарезанный репчатый лук. Майонез. Третий слой: тертая на средней терке морковь. Майонез. Четвертый слой: тертые на средней терке 3 вареных яйца. Майонез. Пятый слой: тертая на средней терке вареная свекла. Майонез. Украсить салат можно отдельно натертым яичный белком и желтком и зеленью. Приятного аппетита!

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