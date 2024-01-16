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Селедка под шубой – рецепт и порядок слоев

16 января 2024, 19:26
Катерина Пурікова
Cалат Оселедець під шубою
Источник: Depositphotos

Селедка под шубой – один из любимых традиционных новогодних салатов, вечный конкурент салата Мимоза. По традиции салат готовят к новогоднему столу очень много украинцев. Приготовление этого блюда – легкое и доступное благодаря простым и бюджетным ингредиентам, а наслаждаться им можно все праздничное застолье.

Предлагаем вашему вниманию пошаговый рецепт салата Селедка под шубой.

Селедка под шубой: традиционный рецепт

Ингридиенты:

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  • Сельдь – 2 шт.
  • Свекла (вареная) – 4 шт.
  • Картофель (вареный) – 3 шт.
  • Морковь (вареная) – 3 шт.
  • Лук репчатый – 0,5 шт.
  • Яйца куриная  (вареная) – 5 шт.
  • Майонез – по вкусу
  • Укроп – 1 веточка

Порядок слоев в Селедке под шубой и пошаговый рецепт:

  1. Сельдь разделать на филе без кожи и костей. Нарезать небольшими кубиками.
  2. Дно салатника смазать майонезом. Все слои смазывать майонезом.
  3. Первый слой: Выложить картофель, натертый на крупной терке. Майонез.
  4. Второй слой: сельдь и мелко нарезанный репчатый лук. Майонез.
  5. Третий слой: тертая на средней терке морковь. Майонез.
  6. Четвертый слой: тертые на средней терке 3 вареных яйца. Майонез.
  7. Пятый слой: тертая на средней терке вареная свекла. Майонез.
  8. Украсить салат можно отдельно натертым яичный белком и желтком и зеленью. Приятного аппетита!
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Фото: Depositphotos.com

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