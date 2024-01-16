Селедка под шубой – один из любимых традиционных новогодних салатов, вечный конкурент салата Мимоза. По традиции салат готовят к новогоднему столу очень много украинцев. Приготовление этого блюда – легкое и доступное благодаря простым и бюджетным ингредиентам, а наслаждаться им можно все праздничное застолье.
Предлагаем вашему вниманию пошаговый рецепт салата Селедка под шубой.
Селедка под шубой: традиционный рецепт
Ингридиенты:
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- Сельдь – 2 шт.
- Свекла (вареная) – 4 шт.
- Картофель (вареный) – 3 шт.
- Морковь (вареная) – 3 шт.
- Лук репчатый – 0,5 шт.
- Яйца куриная (вареная) – 5 шт.
- Майонез – по вкусу
- Укроп – 1 веточка
Порядок слоев в Селедке под шубой и пошаговый рецепт:
- Сельдь разделать на филе без кожи и костей. Нарезать небольшими кубиками.
- Дно салатника смазать майонезом. Все слои смазывать майонезом.
- Первый слой: Выложить картофель, натертый на крупной терке. Майонез.
- Второй слой: сельдь и мелко нарезанный репчатый лук. Майонез.
- Третий слой: тертая на средней терке морковь. Майонез.
- Четвертый слой: тертые на средней терке 3 вареных яйца. Майонез.
- Пятый слой: тертая на средней терке вареная свекла. Майонез.
- Украсить салат можно отдельно натертым яичный белком и желтком и зеленью. Приятного аппетита!
Фото: Depositphotos.com