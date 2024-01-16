Оселедець під шубою – один із улюблених традиційних салатів, вічний конкурент салату Мімоза. За традицією, салат готують частіше взимку. Приготування цієї страви – легке і доступне завдяки простим та бюджетним інгредієнтам, а насолоджуватися нею можна усе святкове застілля.
Пропонуємо вашій увазі покроковий рецепт як приготувати Оселедець під шубою в домашніх умовах.
Оселедець під шубою: традиційний рецепт
Інгредієнти:
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- Оселедець – 2 шт.
- Буряк (варений) – 4 шт.
- Картопля (варена) –3 шт.
- Морква (варена) – 3 шт.
- Цибуля ріпчаста – 0,5 шт.
- Яйце куряче (варене) – 5 шт.
- Майонез – до смаку
- Кріп – 1 гілочка
Порядок шарів у Оселедці під шубою та покроковий рецепт:
- Оселедець обробити на філе без шкіри і кісток. Нарізати невеликими кубиками.
- Дно салатник змастити майонезом. Усі шари змащувати майонезом.
- Перший шар: Викласти картоплю, натерту на крупній тертці. Майонез.
- Другий шар: оселедець і дрібно нарізана ріпчаста цибуля. Майонез.
- Третій шар: терта на середній терці морква. Майонез.
- Четвертий шар: терті на середній терці 3 варених яйця. Майонез.
- П’ятий шар: тертий на середній тертці варений буряк. Майонез.
- Прикрасити салат можна окремо натертим яєчний білком і жовтком і зеленню. Смачного!
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