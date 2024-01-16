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Оселедець під шубою – рецепт та порядок шарів

16 Січня 2024, 19:26
Катерина Пурікова
Cалат Оселедець під шубою
Джерело: Depositphotos

Оселедець під шубою – один із улюблених традиційних салатів, вічний конкурент салату Мімоза. За традицією, салат готують частіше взимку. Приготування цієї страви – легке і доступне завдяки простим та бюджетним інгредієнтам, а насолоджуватися нею можна усе святкове застілля.

Пропонуємо вашій увазі покроковий рецепт як приготувати Оселедець під шубою в домашніх умовах.

Оселедець під шубою: традиційний рецепт

Інгредієнти:

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  • Оселедець – 2 шт.
  • Буряк (варений) – 4 шт.
  • Картопля (варена) –3 шт.
  • Морква (варена) – 3 шт.
  • Цибуля ріпчаста – 0,5 шт.
  • Яйце куряче (варене) – 5 шт.
  • Майонез – до смаку
  • Кріп – 1 гілочка

Порядок шарів у Оселедці під шубою та покроковий рецепт:

  1. Оселедець обробити на філе без шкіри і кісток. Нарізати невеликими кубиками.
  2. Дно салатник змастити майонезом. Усі шари змащувати майонезом.
  3. Перший шар: Викласти картоплю, натерту на крупній тертці. Майонез.
  4. Другий шар: оселедець і дрібно нарізана ріпчаста цибуля. Майонез.
  5. Третій шар: терта на середній терці морква. Майонез.
  6. Четвертий шар: терті на середній терці 3 варених яйця. Майонез.
  7. П’ятий шар: тертий на середній тертці варений буряк. Майонез.
  8. Прикрасити салат можна окремо натертим яєчний білком і жовтком і зеленню. Смачного!
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Фото: Depositphotos.com

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