Оселедець під шубою – один із улюблених традиційних салатів, вічний конкурент салату Мімоза. За традицією, салат готують частіше взимку. Приготування цієї страви – легке і доступне завдяки простим та бюджетним інгредієнтам, а насолоджуватися нею можна усе святкове застілля.

Пропонуємо вашій увазі покроковий рецепт як приготувати Оселедець під шубою в домашніх умовах.

Оселедець під шубою: традиційний рецепт

Інгредієнти:

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Оселедець – 2 шт.

Буряк (варений) – 4 шт.

Картопля (варена) –3 шт.

Морква (варена) – 3 шт.

Цибуля ріпчаста – 0,5 шт.

Яйце куряче (варене) – 5 шт.

Майонез – до смаку

Кріп – 1 гілочка

Порядок шарів у Оселедці під шубою та покроковий рецепт:

Оселедець обробити на філе без шкіри і кісток. Нарізати невеликими кубиками. Дно салатник змастити майонезом. Усі шари змащувати майонезом. Перший шар: Викласти картоплю, натерту на крупній тертці. Майонез. Другий шар: оселедець і дрібно нарізана ріпчаста цибуля. Майонез. Третій шар: терта на середній терці морква. Майонез. Четвертий шар: терті на середній терці 3 варених яйця. Майонез. П’ятий шар: тертий на середній тертці варений буряк. Майонез. Прикрасити салат можна окремо натертим яєчний білком і жовтком і зеленню. Смачного!

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