Ведущие пластические хирурги рассказали, как грамотно и профессионально должно проводится наполнение губ специально предназначенными для этого филлерами и на какие реальные результаты следует рассчитывать.

Выбираем специалиста

Эксперт советуют, начать с консультации с сертифицированным пластическим хирургом, дерматологом или медицинским работником, который работает непосредственно под их руководством.

— Если вы идете к врачу, скорее всего, он хорошо обучен и использует хорошие продукты. Если вы идете в номер отеля или в спа-центр, вы не знаете, что они используют, — отмечает лицевой пластический хирург из Балтимора Тед Контис.

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Стандарты красоты

Специалисты заявили, что пациентам следует избегать использования филлеров, чтобы имитировать стандарты красоты, которые видят в социальных сетях, поскольку они могут быть небезопасными или неестественными для их лица.

Профессионалы рассказали, что они всегда начинает консервативно, с одного шприца наполнителя или даже с половины шприца с возможностью добавить еще чуть позже. Это нужно для того, чтобы создать естественный эффект и убедиться, что пациенты довольны переменами.

— Но если у пациентки очень тонкие губы, а она хочет выглядеть как Анджелина Джоли, нужно обязательно объяснить, что этого просто не произойдет, — говорят специалисты.

Ожидания и реальность

Эксперты объяснили, что во время процедуры врач нанесет обезболивающий крем, а затем сделает несколько инъекций гиалуроновой кислоты для придания формы губам.

По словам специалистов, даже при онемении процедура может быть болезненной. Иногда врачи также делают обезболивающие инъекции в рот, как это делает дантист.

— После этого ваши губы могут опухнуть, на них появятся синяки. Пакет со льдом поможет уменьшить эти симптомы. Для того, чтобы наполнитель осел, потребуется около двух недель, — объясняют косметологи.

Если вам не понравится результат, то, по словам экспертов, врач может растворить наполнитель с помощью другой инъекции. В противном случае ваши губы должны вернуться к своему нормальному размеру примерно через 6-12 месяцев.

По словам специалистов, если вы пользуетесь филлерами в течение многих лет, ваше тело в ответ начнет вырабатывать коллаген, потенциально увеличивая изначальный размер ваших губ.

Р иски для здоровья

Самый большой риск процедуры заключается в том, что инъектор случайно попадет в кровеносный сосуд, объясняют эксперты. По их словам, это может привести к потере кровоснабжения этой области и гибели тканей. Однако в опытных руках такое вряд ли произойдет, уточняют профессионалы.

Врачи не советуют использовать наполнители беременным или кормящим грудью пациенткам, людям с открытыми язвами, например, от прыщей или ожогов, а также пациентам, у которых были аллергические реакции на продукты, содержащиеся в наполнителе.

Кроме того, людям, у которых в анамнезе были герпес или лихорадочные волдыри, после процедуры может потребоваться противовирусный препарат, поскольку инъекции могут вызвать обострение.