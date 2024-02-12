Провідні пластичні хірурги розповіли, як грамотно і професійно має проводитися наповнення губ спеціально призначеними для цього філерами і на які реальні результати слід розраховувати.

Обираємо фахівця

Експерти радять, почати з консультації з сертифікованим пластичним хірургом, дерматологом або медичним працівником, який працює безпосередньо під їхнім керівництвом.

– Якщо ви йдете до лікаря, найімовірніше, він добре навчений і використовує хороші продукти. Якщо ви йдете в номер готелю або до спа-центру, ви не знаєте, що вони використовують, – зазначає лицьовий пластичний хірург із Балтимора Тед Контіс.

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Стандарти краси

Фахівці заявили, що пацієнтам слід уникати використання філерів, щоб імітувати стандарти краси, які бачать у соціальних мережах, оскільки вони можуть бути небезпечними або неприродними для їхнього обличчя.

Професіонали розповіли, що вони завжди починають консервативно, з одного шприца наповнювача або навіть з половини шприца з можливістю додати ще трохи пізніше. Це потрібно для того, щоб створити природний ефект і переконатися, що пацієнти задоволені змінами.

– Але якщо в пацієнтки дуже тонкі губи, а вона хоче мати вигляд Анджеліни Джолі, потрібно обов’язково пояснити, що цього просто не станеться, – кажуть фахівці.

Очікування та реальність

Експерти пояснили, що під час процедури лікар нанесе знеболювальний крем, а потім зробить кілька ін’єкцій гіалуронової кислоти для надання форми губам.

За словами фахівців, навіть у разі оніміння процедура може бути болючою. Іноді лікарі також роблять знеболювальні ін’єкції в рот, як це робить дантист.

– Після цього ваші губи можуть опухнути, на них з’являться синці. Пакет із льодом допоможе зменшити ці симптоми. Для того, щоб наповнювач осів, потрібно близько двох тижнів, – пояснюють косметологи.

Якщо вам не сподобається результат, то, за словами експертів, лікар може розчинити наповнювач за допомогою іншої ін’єкції. В іншому разі ваші губи мають повернутися до свого нормального розміру приблизно через 6-12 місяців.

За словами фахівців, якщо ви користуєтеся філерами протягом багатьох років, ваше тіло у відповідь почне виробляти колаген, потенційно збільшуючи початковий розмір ваших губ.

Р изики для здоров’я

Найбільший ризик процедури полягає в тому, що ін’єктор випадково потрапить у кровоносну судину, пояснюють експерти. За їхніми словами, це може призвести до втрати кровопостачання цієї ділянки та загибелі тканин. Однак у досвідчених руках таке навряд чи станеться, уточнюють професіонали.

Лікарі не радять використовувати наповнювачі вагітним пацієнткам або пацієнткам, які годують грудьми, людям з відкритими виразками, наприклад, від прищів або опіків, а також пацієнтам, у яких були алергічні реакції на продукти, що містяться в наповнювачі.

Крім того, людям, у яких в анамнезі були герпес або гарячкові пухирі, після процедури може знадобитися противірусний препарат, оскільки ін’єкції можуть викликати загострення.