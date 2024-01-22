Основное, что можно сказать о рецептах из печени трески – готовятся все блюда, без исключения, быстро и просто. И пусть их не так и много, как скажем, блюд из рыбы, но выбор все же достаточный.

Печень трески полезна для здоровья. В ней содержится железо, медь и цинк, которые прекрасно способствуют профилактике анемии. А для профилактики тромбозов и нормализации процесса свертывания крови этот деликатес содержит гепарин.

Для приготовления этих блюд используют консервированную печень трески, которая сохраняет почти все свои полезные свойства и вкусовые качества.

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Что приготовить из печени трески

Рецепты с печенью трески в основном это – салаты и закуски, которые готовят чаще всего на праздничный стол.

Салаты из печени трески

В салатах печень трески сочетается с кисло-острыми ингредиентами, такими как репчатый или зеленый лук, оливки или маслины, редис, а также с продуктами нейтрального вкуса, такими как картофель и рис. Круто сваренные яйца добавляют блюдам не только вкуса, но и для цвета: яркий желток часто используется для украшения верхнего слоя салатов, а белок может служить “лодочкой” для начинки.

Салат с печенью трески, рукколой и вялеными томатами

Ингредиенты:

печень трески – 1 баночка (120 г)

руккола – 1 большой пучок

вяленые томаты – 10-12 шт.

Для заправки:

оливковое масло – 2 ст. л.

сок лимона – 2 ч. л.

итальянские травы – 1 ч. л.

Как приготовить салат с печенью трески, рукколой и вялеными томатами

Рукколу промываем холодной водой и обсушиваем на бумажном полотенце. Печень трески нарезаем кусочками. Вяленые томаты разрезаем пополам. Для заправки соединяем и перемешиваем все ингредиенты. Выкладываем в тарелку для подачи рукколу, консервы, вяленые томаты. Заправляем салат заправкой и аккуратно перемешиваем.

Салат с печенью трески и яйцами

Ингредиенты:

печень трески – 120 г

яйца вареные – 3 шт.

твердый сыр – 70 г

лук репчатый (среднего размера) – 1 шт.

уксус – 1 ч. л.

сахар – несколько щепоток

лук зеленый (нарезанный) – 1 ст. л.

петрушка – по вкусу

соль, молотый черный перец – по вкусу

майонез – по вкусу

Как приготовить салат с печенью трески и яйцами

Лук мелко нарезаем, уксус, добавляем немного сахара, перемешиваем и оставляем на 5-10 минут. Затем слегка промываем и отжимаем. Тем временем яйца нарезаем кубиками. Твердый сыр натираем на средней терке. Печень трески измельчаем вилкой. Соединяем все подготовленные ингредиенты, добавляем зеленый лук, нарезанную петрушку, солим, перчим и перемешиваем. Заправляем салат майонезом, выкладываем в салатник и даем настояться в холодильнике не менее 30 минут.

Салат с печенью трески и маринованным огурцом

Ингредиенты:

печень трески – 120 г

яйца вареные – 4 шт.

картофель отварной – 1 шт.

лук белый или фиолетовый – 1 шт.

огурец маринованный – 2-3 шт.

соль, молотый черный перец – по вкусу

Для соуса:

майонез – по вкусу

горчица – 2 г

Как приготовить салат с печенью трески и маринованным огурцом

Почищенный лук нарезаем маленькими кубиками. Огурцы, картофель, вареные яйца и консервы нарезаем средними кубиками. Подготовленные ингредиенты соединяем в миске, солим и перчим. Для соуса майонез соединяем с горчицей. Заправляем салат соусом, перемешиваем и можно смаковать.

Закуски из печени трески

Приготовление закусок из печени трески, таких как канапе, бутерброды, гренки и брускетты – очень простое. Чтобы блюда выглядели аппетитно, их украшают яркими продуктами, такими как зелень, помидоры черри, красный перец или свежий огурец.

Брускетта с печенью трески

Ингредиенты:

печень трески – 80 г

багет или тостовый хлеб поджаренный – 4 шт.

руккола – по вкусу

помидоры черри – 4 шт.

творожный сыр – по вкусу

зеленый лук, укроп или петрушка – для украшения

Как приготовить брускетту с печенью трески

Поджаренные кусочки хлеба смазываем сливочным сыром. Затем раскладываем нарезанную печень трески. Далее выкладываем половинки помидоров черри. Украшаем брускетты нарезанным зеленым луком или зеленью.

Паштет из печени трески

Ингредиенты:

печень трески – 1 баночка (120 г)

яйца вареные – 3 шт.

зеленый горошек консервированный – 3 ст. л.

луковица – 1 шт.

морковка – 1 шт.

зелень (укроп, петрушка) – 0,5 пучка

соль, молотый черный перец – по вкусу

растительное масло – для жарки

Как приготовить паштет из печени трески

Морковь и лук чистим, моем. Морковь натираем на средней терке. Лук нарезаем кубиками. Обжариваем овощи на растительном масле до готовности. Пропускаем через мясорубку 2 раза или взбиваем с помощью блендера: жареные овощи, печень трески, вареные яйца, нарезанную зелень и зеленый горошек. Полученную массу солим, перчим и хорошо перемешиваем. Помещаем паштет в холодильник на 20-30 минут. Подаем на хрустящих гренках, крекерах или кусочках багета.

Яйца, фаршированные печенью трески

Ингредиенты:

яйца вареные — 6 шт.

печень трески — 120 г

майонез — 1 ст. л.

соль, молотый черный перец — по вкусу

зелень (укроп или петрушка, зеленый лук) — по вкусу

Как приготовить яйца, фаршированные печенью трески

Яйца чистим, разрезаем пополам и вынимаем желток. В небольшой мисочке соединяем и хорошо перемешиваем: консервы, желтки и нарезанную зелень. Добавляем майонез, соль, перец и хорошо перемешиваем. Полученной массой фаршируем половинки яичных белков. Украшаем зеленью и подаем к столу.

Умелая подача блюда с печенью трески сделает праздничный стол великолепным, а вкус напомнит о драгоценном средиземноморском деликатесе.

Итак, выбираем рецепт блюда из печени трески и давайте готовить.

Фото: Depositphotos