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Печень трески: современные рецепты и интересные идеи для блюд

22 января 2024, 18:29
Оксана Жучок кулинарный эксперт, редактор
Печінка тріски

Основное, что можно сказать о рецептах из печени трески – готовятся все блюда, без исключения, быстро и просто. И пусть их не так и много, как скажем, блюд из рыбы, но выбор все же достаточный.

Печень трески полезна для здоровья. В ней содержится железо, медь и цинк, которые прекрасно способствуют профилактике анемии. А для профилактики тромбозов и нормализации процесса свертывания крови этот деликатес содержит гепарин.

Для приготовления этих блюд используют консервированную печень трески, которая сохраняет почти все свои полезные свойства и вкусовые качества.

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Что приготовить из печени трески

Рецепты с печенью трески в основном это – салаты и закуски, которые готовят чаще всего на праздничный стол.

Салаты из печени трески

В салатах печень трески сочетается с кисло-острыми ингредиентами, такими как репчатый или зеленый лук, оливки или маслины, редис, а также с продуктами нейтрального вкуса, такими как картофель и рис. Круто сваренные яйца добавляют блюдам не только вкуса, но и для цвета: яркий желток часто используется для украшения верхнего слоя салатов, а белок может служить “лодочкой” для начинки.

Салат с печенью трески, рукколой и вялеными томатами

Ингредиенты:

  • печень трески – 1 баночка (120 г)
  • руккола – 1 большой пучок
  • вяленые томаты – 10-12 шт.

Для заправки:

  • оливковое масло – 2 ст. л.
  • сок лимона – 2 ч. л.
  • итальянские травы – 1 ч. л.

Как приготовить салат с печенью трески, рукколой и вялеными томатами

  1. Рукколу промываем холодной водой и обсушиваем на бумажном полотенце.
  2. Печень трески нарезаем кусочками.
  3. Вяленые томаты разрезаем пополам.
  4. Для заправки соединяем и перемешиваем все ингредиенты.
  5. Выкладываем в тарелку для подачи рукколу, консервы, вяленые томаты.
  6. Заправляем салат заправкой и аккуратно перемешиваем.

Салат с печенью трески и яйцами

Ингредиенты:

  • печень трески – 120 г
  • яйца вареные – 3 шт.
  • твердый сыр – 70 г
  • лук репчатый (среднего размера) – 1 шт.
  • уксус – 1 ч. л.
  • сахар – несколько щепоток
  • лук зеленый (нарезанный) – 1 ст. л.
  • петрушка – по вкусу
  • соль, молотый черный перец – по вкусу
  • майонез – по вкусу
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Как приготовить салат с печенью трески и яйцами

  1. Лук мелко нарезаем, уксус, добавляем немного сахара, перемешиваем и оставляем на 5-10 минут. Затем слегка промываем и отжимаем.
  2. Тем временем яйца нарезаем кубиками.
  3. Твердый сыр натираем на средней терке.
  4. Печень трески измельчаем вилкой.
  5. Соединяем все подготовленные ингредиенты, добавляем зеленый лук, нарезанную петрушку, солим, перчим и перемешиваем.
  6. Заправляем салат майонезом, выкладываем в салатник и даем настояться в холодильнике не менее 30 минут.

Салат с печенью трески и маринованным огурцом

Ингредиенты:

  • печень трески – 120 г
  • яйца вареные – 4 шт.
  • картофель отварной – 1 шт.
  • лук белый или фиолетовый – 1 шт.
  • огурец маринованный – 2-3 шт.
  • соль, молотый черный перец – по вкусу

Для соуса:

  • майонез – по вкусу
  • горчица – 2 г

Как приготовить салат с печенью трески и маринованным огурцом

  1. Почищенный лук нарезаем маленькими кубиками.
  2. Огурцы, картофель, вареные яйца и консервы нарезаем средними кубиками.
  3. Подготовленные ингредиенты соединяем в миске, солим и перчим.
  4. Для соуса майонез соединяем с горчицей.
  5. Заправляем салат соусом, перемешиваем и можно смаковать.

Закуски из печени трески

Приготовление закусок из печени трески, таких как канапе, бутерброды, гренки и брускетты – очень простое. Чтобы блюда выглядели аппетитно, их украшают яркими продуктами, такими как зелень, помидоры черри, красный перец или свежий огурец.

Брускетта с печенью трески

Ингредиенты:

  • печень трески – 80 г
  • багет или тостовый хлеб поджаренный – 4 шт.
  • руккола – по вкусу
  • помидоры черри – 4 шт.
  • творожный сыр – по вкусу
  • зеленый лук, укроп или петрушка – для украшения

Как приготовить брускетту с печенью трески

  1. Поджаренные кусочки хлеба смазываем сливочным сыром.
  2. Затем раскладываем нарезанную печень трески.
  3. Далее выкладываем половинки помидоров черри.
  4. Украшаем брускетты нарезанным зеленым луком или зеленью.

Паштет из печени трески

Ингредиенты:

  • печень трески – 1 баночка (120 г)
  • яйца вареные – 3 шт.
  • зеленый горошек консервированный – 3 ст. л.
  • луковица – 1 шт.
  • морковка – 1 шт.
  • зелень (укроп, петрушка) – 0,5 пучка
  • соль, молотый черный перец – по вкусу
  • растительное масло – для жарки

Как приготовить паштет из печени трески

  1. Морковь и лук чистим, моем. Морковь натираем на средней терке. Лук нарезаем кубиками. Обжариваем овощи на растительном масле до готовности.
  2. Пропускаем через мясорубку 2 раза или взбиваем с помощью блендера: жареные овощи, печень трески, вареные яйца, нарезанную зелень и зеленый горошек.
  3. Полученную массу солим, перчим и хорошо перемешиваем.
  4. Помещаем паштет в холодильник на 20-30 минут.
  5. Подаем на хрустящих гренках, крекерах или кусочках багета.

Яйца, фаршированные печенью трески

Ингредиенты:

  • яйца вареные — 6 шт.
  • печень трески — 120 г
  • майонез — 1 ст. л.
  • соль, молотый черный перец — по вкусу
  • зелень (укроп или петрушка, зеленый лук) — по вкусу

Как приготовить яйца, фаршированные печенью трески

  1. Яйца чистим, разрезаем пополам и вынимаем желток.
  2. В небольшой мисочке соединяем и хорошо перемешиваем: консервы, желтки и нарезанную зелень.
  3. Добавляем майонез, соль, перец и хорошо перемешиваем.
  4. Полученной массой фаршируем половинки яичных белков.
  5. Украшаем зеленью и подаем к столу.

Умелая подача блюда с печенью трески сделает праздничный стол великолепным, а вкус напомнит о драгоценном средиземноморском деликатесе.

Итак, выбираем рецепт блюда из печени трески и давайте готовить.

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Фото: Depositphotos

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