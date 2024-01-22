Основное, что можно сказать о рецептах из печени трески – готовятся все блюда, без исключения, быстро и просто. И пусть их не так и много, как скажем, блюд из рыбы, но выбор все же достаточный.
Печень трески полезна для здоровья. В ней содержится железо, медь и цинк, которые прекрасно способствуют профилактике анемии. А для профилактики тромбозов и нормализации процесса свертывания крови этот деликатес содержит гепарин.
Для приготовления этих блюд используют консервированную печень трески, которая сохраняет почти все свои полезные свойства и вкусовые качества.
Что приготовить из печени трески
Рецепты с печенью трески в основном это – салаты и закуски, которые готовят чаще всего на праздничный стол.
Салаты из печени трески
В салатах печень трески сочетается с кисло-острыми ингредиентами, такими как репчатый или зеленый лук, оливки или маслины, редис, а также с продуктами нейтрального вкуса, такими как картофель и рис. Круто сваренные яйца добавляют блюдам не только вкуса, но и для цвета: яркий желток часто используется для украшения верхнего слоя салатов, а белок может служить “лодочкой” для начинки.
Салат с печенью трески, рукколой и вялеными томатами
Ингредиенты:
- печень трески – 1 баночка (120 г)
- руккола – 1 большой пучок
- вяленые томаты – 10-12 шт.
Для заправки:
- оливковое масло – 2 ст. л.
- сок лимона – 2 ч. л.
- итальянские травы – 1 ч. л.
Как приготовить салат с печенью трески, рукколой и вялеными томатами
- Рукколу промываем холодной водой и обсушиваем на бумажном полотенце.
- Печень трески нарезаем кусочками.
- Вяленые томаты разрезаем пополам.
- Для заправки соединяем и перемешиваем все ингредиенты.
- Выкладываем в тарелку для подачи рукколу, консервы, вяленые томаты.
- Заправляем салат заправкой и аккуратно перемешиваем.
Салат с печенью трески и яйцами
Ингредиенты:
- печень трески – 120 г
- яйца вареные – 3 шт.
- твердый сыр – 70 г
- лук репчатый (среднего размера) – 1 шт.
- уксус – 1 ч. л.
- сахар – несколько щепоток
- лук зеленый (нарезанный) – 1 ст. л.
- петрушка – по вкусу
- соль, молотый черный перец – по вкусу
- майонез – по вкусу
Как приготовить салат с печенью трески и яйцами
- Лук мелко нарезаем, уксус, добавляем немного сахара, перемешиваем и оставляем на 5-10 минут. Затем слегка промываем и отжимаем.
- Тем временем яйца нарезаем кубиками.
- Твердый сыр натираем на средней терке.
- Печень трески измельчаем вилкой.
- Соединяем все подготовленные ингредиенты, добавляем зеленый лук, нарезанную петрушку, солим, перчим и перемешиваем.
- Заправляем салат майонезом, выкладываем в салатник и даем настояться в холодильнике не менее 30 минут.
Салат с печенью трески и маринованным огурцом
Ингредиенты:
- печень трески – 120 г
- яйца вареные – 4 шт.
- картофель отварной – 1 шт.
- лук белый или фиолетовый – 1 шт.
- огурец маринованный – 2-3 шт.
- соль, молотый черный перец – по вкусу
Для соуса:
- майонез – по вкусу
- горчица – 2 г
Как приготовить салат с печенью трески и маринованным огурцом
- Почищенный лук нарезаем маленькими кубиками.
- Огурцы, картофель, вареные яйца и консервы нарезаем средними кубиками.
- Подготовленные ингредиенты соединяем в миске, солим и перчим.
- Для соуса майонез соединяем с горчицей.
- Заправляем салат соусом, перемешиваем и можно смаковать.
Закуски из печени трески
Приготовление закусок из печени трески, таких как канапе, бутерброды, гренки и брускетты – очень простое. Чтобы блюда выглядели аппетитно, их украшают яркими продуктами, такими как зелень, помидоры черри, красный перец или свежий огурец.
Брускетта с печенью трески
Ингредиенты:
- печень трески – 80 г
- багет или тостовый хлеб поджаренный – 4 шт.
- руккола – по вкусу
- помидоры черри – 4 шт.
- творожный сыр – по вкусу
- зеленый лук, укроп или петрушка – для украшения
Как приготовить брускетту с печенью трески
- Поджаренные кусочки хлеба смазываем сливочным сыром.
- Затем раскладываем нарезанную печень трески.
- Далее выкладываем половинки помидоров черри.
- Украшаем брускетты нарезанным зеленым луком или зеленью.
Паштет из печени трески
Ингредиенты:
- печень трески – 1 баночка (120 г)
- яйца вареные – 3 шт.
- зеленый горошек консервированный – 3 ст. л.
- луковица – 1 шт.
- морковка – 1 шт.
- зелень (укроп, петрушка) – 0,5 пучка
- соль, молотый черный перец – по вкусу
- растительное масло – для жарки
Как приготовить паштет из печени трески
- Морковь и лук чистим, моем. Морковь натираем на средней терке. Лук нарезаем кубиками. Обжариваем овощи на растительном масле до готовности.
- Пропускаем через мясорубку 2 раза или взбиваем с помощью блендера: жареные овощи, печень трески, вареные яйца, нарезанную зелень и зеленый горошек.
- Полученную массу солим, перчим и хорошо перемешиваем.
- Помещаем паштет в холодильник на 20-30 минут.
- Подаем на хрустящих гренках, крекерах или кусочках багета.
Яйца, фаршированные печенью трески
Ингредиенты:
- яйца вареные — 6 шт.
- печень трески — 120 г
- майонез — 1 ст. л.
- соль, молотый черный перец — по вкусу
- зелень (укроп или петрушка, зеленый лук) — по вкусу
Как приготовить яйца, фаршированные печенью трески
- Яйца чистим, разрезаем пополам и вынимаем желток.
- В небольшой мисочке соединяем и хорошо перемешиваем: консервы, желтки и нарезанную зелень.
- Добавляем майонез, соль, перец и хорошо перемешиваем.
- Полученной массой фаршируем половинки яичных белков.
- Украшаем зеленью и подаем к столу.
Умелая подача блюда с печенью трески сделает праздничный стол великолепным, а вкус напомнит о драгоценном средиземноморском деликатесе.
Итак, выбираем рецепт блюда из печени трески и давайте готовить.
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