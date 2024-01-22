Основне, що можна сказати про рецепти з печінки тріски – готуються усі страви, без виключення, швидко і просто. І нехай їх не так і багато, як скажімо, страв з риби, але вибір все ж достатній.

Печінка тріски корисна для здоров’я. У ній міститься залізо, мідь та цинк, які чудово сприяють профілактиці анемії. А для профілактики тромбозів та нормалізації процесу згортання крові цей делікатес містить гепарин.

Для приготування цих страв використовують консервовану печінку тріски, яка зберігає майже всі свої корисні властивості та смакові якості.

Зараз дивляться

Що приготувати з печінки тріски

Рецепти з печінкою тріски в основному це – салати та закуски, які готують частіше за все на святковий стіл.

Салати з печінки тріски

У салатах печінка тріски поєднується з кисло-гострими інгредієнтами, такими як ріпчаста або зелена цибуля, оливки чи маслини, редиска, а також з продуктами нейтрального смаку, такими як картопля та рис. Круто варені яйця додають стравам не тільки смаку, але і для кольору: яскравий жовток часто використовується для прикраси верхнього шару салатів, а білок може служити “човником” для начинки.

Салат з печінкою тріски, руколою і в’яленими томатами

Інгредієнти:

печінка тріски – 1 баночка (120 г)

рукола – 1 великий пучок

велені томати – 10-12 шт.

Для заправки:

оливкова олія – 2 ст. л.

сік лимона – 2 ч. л.

італійські трави – 1 ч. л.

Як приготувати салат з печінкою тріски, руколою і в’яленими томатами

Руколу промиваємо холодною водою та обсушуємо на паперовому рушнику. Печінку тріски нарізаємо шматочками. Томати розрізаємо навпіл. Для заправки поєднуємо і перемішуємо усі інгредієнти. Викладаємо у тарілку для подачі руколу, консерви, в’ялені томати. Заправляємо салат заправкою та акуратно перемішуємо.

Салат з печінкою тріски і яйцями

Інгредієнти:

печінка тріски – 120 г

яйця варені – 3 шт.

твердий сир – 70 г

цибуля ріпчаста (середнього розміру) – 1 шт.

оцет – 1 ч. л.

цукор – декілька дрібок

цибуля зелена (нарізана) – 1 ст. л.

петрушка – до смаку

сіль, мелений чорний перець – до смаку

майонез – до смаку

Як приготувати салат з печінкою тріски і яйцями

Цибулю дрібно нарізаємо, оцет, додаємо трішки цукру, перемішуємо і залишаємо на 5-10 хвилин. Потім злегка промиваємо та відтискаємо. Тим часом яйця нарізаємо кубиками. Твердий сир натираємо на середній тертці. Консерви подрібнюємо виделкою. Поєднуємо усі підготовлені інгредієнти, додаємо зелену цибулю, нарізану петрушку, солимо, перчимо та перемішуємо. Заправляємо салат майонезом, викладаємо у салатник і даємо настоятися у холодильнику не менше 30 хвилин.

Салат із печінкою тріски та маринованим огірком

Інгредієнти:

печінка тріски – 120 г

яйця варені – 4 шт.

картопля відварена – 1 шт.

цибуля біла або фіолетова – 1 шт.

огірок маринований – 2-3 шт.

сіль, мелений чорний перець до смаку

Для соусу:

майонез – до смаку

гірчиця – 2 г

Як приготувати салат із печінкою тріски та маринованим огірком

Почищену цибулю нарізаємо маленькими кубиками. Огірки, картоплю, варені яйця та консерви нарізаємо середніми кубиками. Підготовлені інгредієнти поєднуємо в мисці, солімо та перчимо. Для соусу майонез поєднуємо з гірчицею. Заправляємо салат соусом, перемішуємо і можна смакувати.

Закуски з печінки тріски

Приготування закусок з печінки тріски, таких як канапе, бутерброди, грінки та брускети – дуже просте. Щоб страви виглядали апетитно, їх прикрашають яскравими продуктами, такими як зелень, помідори чері, червоний перець або свіжий огірок.

Брускета з печінкою тріски

Інгредієнти:

печінка тріски – 80 г

багет або тостовий хліб підсмажений – 4 шт.

рукола – до смаку

помідори чері – 4 шт.

вершковий сир – до смаку

зелена цибуля, кріп або петрушка – для прикрашання

Як приготувати брускети з печінкою тріски

Підсмажені шматки хліба змащуємо вершковим сиром. Потім розкладаємо нарізану печінку тріски. Далі викладаємо половинки помідорів чері. Прикрашаємо брускети нарізаною зеленою цибулею або зеленню.

Паштет з печінки тріски

Інгредієнти:

печінка тріски – 1 баночка (120 г)

яйця варені – 3 шт.

зелений горошок консервований – 3 ст. л.

цибулина – 1 шт.

морквина – 1 шт.

зелень (кріп, петрушка) – 0,5 пучка

сіль, мелений чорний перець – до смаку

олія – для смаження

Як приготувати паштет з печінки тріски

Моркву та цибулю чистимо, миємо. Моркву натираємо на середній тертці. Цибулю нарізаємо кубиками.

Обсмажуємо овочі на олії до готовності. Пропускаємо через м’ясорубку 2 рази або збиваємо за допомогою блендера: смажені овочі, печінку тріски, варені яйця, нарізану зелень та зелений горошок. Отриману масу солимо, перчимо і гарно перемішуємо. Помішаємо паштет у холодильник на 20-30 хвилин. Подаємо на хрустких грінках, крекерах або шматочках багета.

Яйця, фаршировані печінкою тріски

Інгредієнти:

яйця варені – 6 шт.

печінка тріски – 120 г

майонез – 1 ст. л.

сіль, мелений чорний перець – до смаку

зелень (кріп або петрушка, зелена цибуля) – до смаку

Як приготувати яйця, фаршировані печінкою тріски

Яйця чистимо, розрізаємо навпіл і виймаємо жовток. В невеликій мисочці поєднуємо та гарно перемішуємо: консерви, жовтки та нарізану зелень. Додаємо майонез, сіль, перець і гарно перемішуємо. Отриманою масою фаршируємо половинки яєчних білків. Прикрашаємо зеленною і подаємо до столу.

Уміла подача страви з печінкою тріски зробить святковий стіл чудовим, а смак нагадає про дорогоцінний середземноморський делікатес.

Отже, вибираймо рецепт страви з печінки тріски і нумо готувати!

Фото: Depositphotos