Если вам нужно быстрое и вкусное блюдо на ужин, печеночные оладьи — хороший выбор. Готовятся они быстро, к тому же, являются очень полезными.
Как приготовить печеночные оладьи — читайте в нашем материале.
Рецепт печеночных оладий без муки
Ингредиенты:
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- печень (куриная или свиная) — 200-300 г;
- яйцо — 1 шт;
- крахмал — 1 ст. л;
- лук — 1;
- зелень — по вкусу;
- специи-по вкусу.
Приготовление:
- Чтобы печень не была горькая, перед приготовлением, замочите ее в молоке на несколько часов.
- Нарежьте печень и лук на небольшие куски.
- Измельчите их в блендере.
- К печеночной массе добавьте яйцо и крахмал.
- Все тщательно перемешайте и оставьте тесто на 30-40 мин.
- Разогрейте сковородку и налейте несколько капель масла.
- Жарьте печеночные оладьи до готовности.
Смакуйте оладьи со сметаной или разнообразными соусами.
Соус для печеночных оладий
Вам понадобится:
- натуральный йогурт — 100 г:
- горчица — 1 ч. л;
- специи — по вкусу;
- зелень — по вкусу.
Смешайте йогурт со специями (соль, перец, сухой частик, итальянские травы и др) и зеленью. Добавьте несколько капель воды и чайную ложку горчицы. Все тщательно перемешайте. Приятного аппетита!