Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Еда

Печеночные оладьи: простой рецепт блюда

5 августа 2022, 15:36
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Печеночные оладьи: простой рецепт блюда
Источник: Depositphotos

Если вам нужно быстрое и вкусное блюдо на ужин, печеночные оладьи — хороший выбор. Готовятся они быстро, к тому же, являются очень полезными.

Как приготовить печеночные оладьи — читайте в нашем материале.

Рецепт печеночных оладий без муки

Ингредиенты: 

Сейчас смотрят
  • печень (куриная или свиная) — 200-300 г;
  • яйцо — 1 шт;
  • крахмал — 1 ст. л;
  • лук — 1;
  • зелень — по вкусу;
  • специи-по вкусу.

Приготовление:

  1. Чтобы печень не была горькая, перед приготовлением, замочите ее в молоке на несколько часов.
  2. Нарежьте печень и лук на небольшие куски.
  3. Измельчите их в блендере.
  4. К печеночной массе добавьте яйцо и крахмал.
  5. Все тщательно перемешайте и оставьте тесто на 30-40 мин.
  6. Разогрейте сковородку и налейте несколько капель масла.
  7. Жарьте печеночные оладьи до готовности.

Смакуйте оладьи со сметаной или разнообразными соусами.

Соус для печеночных оладий

Вам понадобится:

  • натуральный йогурт — 100 г:
  • горчица — 1 ч. л;
  • специи — по вкусу;
  • зелень — по вкусу.

Смешайте йогурт со специями (соль, перец, сухой частик, итальянские травы и др) и зеленью. Добавьте несколько капель воды и чайную ложку горчицы. Все тщательно перемешайте. Приятного аппетита!

Читайте также:
Печеночные оладьи: простой рецепт блюдаПростой рецепт кабачковой икры на зиму: как приготовить вкусную закрутку

Теги
Кулінарні рецепти Рецепт
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь