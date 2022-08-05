Если вам нужно быстрое и вкусное блюдо на ужин, печеночные оладьи — хороший выбор. Готовятся они быстро, к тому же, являются очень полезными.

Как приготовить печеночные оладьи — читайте в нашем материале.

Рецепт печеночных оладий без муки

Ингредиенты:

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печень (куриная или свиная) — 200-300 г;

яйцо — 1 шт;

крахмал — 1 ст. л;

лук — 1;

зелень — по вкусу;

специи-по вкусу.

Приготовление:

Чтобы печень не была горькая, перед приготовлением, замочите ее в молоке на несколько часов. Нарежьте печень и лук на небольшие куски. Измельчите их в блендере. К печеночной массе добавьте яйцо и крахмал. Все тщательно перемешайте и оставьте тесто на 30-40 мин. Разогрейте сковородку и налейте несколько капель масла. Жарьте печеночные оладьи до готовности.

Смакуйте оладьи со сметаной или разнообразными соусами.

Соус для печеночных оладий

Вам понадобится:

натуральный йогурт — 100 г:

горчица — 1 ч. л;

специи — по вкусу;

зелень — по вкусу.

Смешайте йогурт со специями (соль, перец, сухой частик, итальянские травы и др) и зеленью. Добавьте несколько капель воды и чайную ложку горчицы. Все тщательно перемешайте. Приятного аппетита!