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Простой рецепт кабачковой икры на зиму: как приготовить вкусную закрутку

28 июля 2022, 13:16
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Простой рецепт кабачковой икры на зиму: как приготовить вкусную закрутку
Источник: Depositphotos

Лето в самом разгаре, а вместе с ним и сезон овощей и фруктов. Сейчас самое время готовить заготовки, чтобы зимой лакомиться вкусными закрутками.

Икра из кабачков — вкусное и полезное блюдо, которое любят все. Тем более готовится она легко, поэтому справится даже молодая хозяйка.

Как приготовить икру из кабачков на зиму — читайте в нашем материале.

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Простой рецепт кабачковой икры на зиму

Ингредиенты:

  • кабачки — 3 кг;
  • томатная паста — 250 г;
  • уксус — 2 ст. л.;
  • майонез — 250 г;
  • чеснок — 1 головка;
  • сахар — 100 г;
  • соль — 1 ст. л.;
  • масло — 2 ст. л.;
  • перец — 1,5 ч. л.

Приготовление:

  1. Тщательно помойте кабачки.
  2. Порежьте их на небольшие кубики.
  3. В мясорубке или блендере измельчите кабачки и чеснок.
  4. Добавьте томатную пасту, майонез, специи и масло.
  5. Перелейте массу в кастрюлю и варите на небольшом огне около трех-четырех часов.
  6. Время от времени помешивайте будущую икру.
  7. Когда икра приготовится, добавьте уксус.
  8. Параллельно можете простерелизовать банки для закрутки.
  9. Готовую кабачковую икру распределите по пол-литровым банкам и закрутите как обычно.

Храните кабачковую икру в удобном для вас месте, а зимой наслаждайтесь результатом.

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