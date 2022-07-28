Лето в самом разгаре, а вместе с ним и сезон овощей и фруктов. Сейчас самое время готовить заготовки, чтобы зимой лакомиться вкусными закрутками.
Икра из кабачков — вкусное и полезное блюдо, которое любят все. Тем более готовится она легко, поэтому справится даже молодая хозяйка.
Как приготовить икру из кабачков на зиму — читайте в нашем материале.
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Простой рецепт кабачковой икры на зиму
Ингредиенты:
- кабачки — 3 кг;
- томатная паста — 250 г;
- уксус — 2 ст. л.;
- майонез — 250 г;
- чеснок — 1 головка;
- сахар — 100 г;
- соль — 1 ст. л.;
- масло — 2 ст. л.;
- перец — 1,5 ч. л.
Приготовление:
- Тщательно помойте кабачки.
- Порежьте их на небольшие кубики.
- В мясорубке или блендере измельчите кабачки и чеснок.
- Добавьте томатную пасту, майонез, специи и масло.
- Перелейте массу в кастрюлю и варите на небольшом огне около трех-четырех часов.
- Время от времени помешивайте будущую икру.
- Когда икра приготовится, добавьте уксус.
- Параллельно можете простерелизовать банки для закрутки.
- Готовую кабачковую икру распределите по пол-литровым банкам и закрутите как обычно.
Храните кабачковую икру в удобном для вас месте, а зимой наслаждайтесь результатом.
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