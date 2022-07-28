Лето в самом разгаре, а вместе с ним и сезон овощей и фруктов. Сейчас самое время готовить заготовки, чтобы зимой лакомиться вкусными закрутками.

Икра из кабачков — вкусное и полезное блюдо, которое любят все. Тем более готовится она легко, поэтому справится даже молодая хозяйка.

Как приготовить икру из кабачков на зиму — читайте в нашем материале.

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Простой рецепт кабачковой икры на зиму

Ингредиенты:

кабачки — 3 кг;

томатная паста — 250 г;

уксус — 2 ст. л.;

майонез — 250 г;

чеснок — 1 головка;

сахар — 100 г;

соль — 1 ст. л.;

масло — 2 ст. л.;

перец — 1,5 ч. л.

Приготовление:

Тщательно помойте кабачки. Порежьте их на небольшие кубики. В мясорубке или блендере измельчите кабачки и чеснок. Добавьте томатную пасту, майонез, специи и масло. Перелейте массу в кастрюлю и варите на небольшом огне около трех-четырех часов. Время от времени помешивайте будущую икру. Когда икра приготовится, добавьте уксус. Параллельно можете простерелизовать банки для закрутки. Готовую кабачковую икру распределите по пол-литровым банкам и закрутите как обычно.

Храните кабачковую икру в удобном для вас месте, а зимой наслаждайтесь результатом.