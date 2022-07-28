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Їжа

Простий рецепт кабачкової ікри на зиму: як приготувати смачну закрутку

28 Липня 2022, 13:16
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Простий рецепт кабачкової ікри на зиму: як приготувати смачну закрутку
Джерело: Depositphotos

Літо у самому розпалі, а разом з ним і сезон овочів та фруктів. Зараз саме час готувати заготовки, аби взимку ласувати смачними закрутками.

Ікра з кабачків – смачна та корисна страва, яку полюбляють усі. Тим паче готується вона легко, тому впорається навіть молода господиня.

Як приготувати ікру з кабачків на зиму – читайте в нашому матеріалі.

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Простий рецепт кабачкової ікри на зиму

Інгредієнти:

  • кабачки – 3 кг;
  • томатна паста – 250 г;
  • оцет – 2 ст. л.;
  • майонез – 250 г;
  • часник – 1 головка;
  • цукор – 100 г;
  • сіль – 1 ст. л.;
  • олія – 2 ст. л.;
  • перець – 1,5 ч. л.

Приготування:

  1. Ретельно помийте кабачки.
  2. Поріжте їх на невеликі кубики.
  3. У м’ясорубці чи блендері подрібніть кабачки та часник.
  4. Додайте томатну пасту, майонез, спеції та олію.
  5. Перелийте масу у каструлю та варіть на невеликому вогні близько трьох-чотирьох годин.
  6. Час від часу помішуйте майбутню ікру.
  7. Коли ікра приготується, додайте оцет.
  8. Паралельно можете простерелізувати банки для закрутки.
  9. Готову кабачкову ікру розлийте по півлітровим банкам та закрутіть як зазвичай.

Зберігайте кабачкову ікру у зручному для вас місці, а взимку насолоджуйтесь результатом.

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