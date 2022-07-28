Літо у самому розпалі, а разом з ним і сезон овочів та фруктів. Зараз саме час готувати заготовки, аби взимку ласувати смачними закрутками.
Ікра з кабачків – смачна та корисна страва, яку полюбляють усі. Тим паче готується вона легко, тому впорається навіть молода господиня.
Як приготувати ікру з кабачків на зиму – читайте в нашому матеріалі.
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Простий рецепт кабачкової ікри на зиму
Інгредієнти:
- кабачки – 3 кг;
- томатна паста – 250 г;
- оцет – 2 ст. л.;
- майонез – 250 г;
- часник – 1 головка;
- цукор – 100 г;
- сіль – 1 ст. л.;
- олія – 2 ст. л.;
- перець – 1,5 ч. л.
Приготування:
- Ретельно помийте кабачки.
- Поріжте їх на невеликі кубики.
- У м’ясорубці чи блендері подрібніть кабачки та часник.
- Додайте томатну пасту, майонез, спеції та олію.
- Перелийте масу у каструлю та варіть на невеликому вогні близько трьох-чотирьох годин.
- Час від часу помішуйте майбутню ікру.
- Коли ікра приготується, додайте оцет.
- Паралельно можете простерелізувати банки для закрутки.
- Готову кабачкову ікру розлийте по півлітровим банкам та закрутіть як зазвичай.
Зберігайте кабачкову ікру у зручному для вас місці, а взимку насолоджуйтесь результатом.
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