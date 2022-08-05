Якщо вам потрібна швидка та смачна страва на вечерю, печінкові оладки – хороший вибір. Готуються вони швидко, до того ж, є дуже корисними.
Як приготувати печінкові оладки – читайте в нашому матеріалі.
Рецепт печінкових оладок без борошна
Інгредієнти:
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- печінка (куряча чи свиняча) – 200-300 г;
- яйце – 1 шт;
- крохмаль – 1 ст. л;
- цибуля – 1;
- зелень – за смаком;
- спеції – за смаком.
Приготування:
- Аби печінка не була гірка, перед приготуванням, замочіть її у молоці на кілька годин.
- Наріжте печінку та цибулю на невеликі шматки.
- Подрібніть їх у блендері.
- До печінкової маси додайте яйце та крохмаль.
- Усе ретельно перемішайте та залиште тісто на 30-40 хв.
- Розігрійте сковорідку та налийте кілька крапель олії.
- Смажте печінкові оладки до готовності.
Смакуйте оладки зі сметаною або різноманітними соусами.
Соус для печінкових оладок
Вам знадобиться:
- натуральний йогурт – 100 г:
- гірчиця – 1 ч. л;
- спеції – за смаком;
- зелень – за смаком.
Змішайте йогурт зі спеціями (сіль, перець, сухий частик, італійські трави тощо) та зеленю. Додайте кілька крапель води та чайну ложку гірчиці. Усе ретельно перемішайте. Смачного!