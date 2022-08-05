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Їжа

Печінкові оладки: простий рецепт страви

5 Серпня 2022, 15:36
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Печінкові оладки: простий рецепт страви
Джерело: Depositphotos

Якщо вам потрібна швидка та смачна страва на вечерю, печінкові оладки – хороший вибір. Готуються вони швидко, до того ж, є дуже корисними.

Як приготувати печінкові оладки – читайте в нашому матеріалі.

Рецепт печінкових оладок без борошна

Інгредієнти: 

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  • печінка (куряча чи свиняча) – 200-300 г;
  • яйце – 1 шт;
  • крохмаль – 1 ст. л;
  • цибуля – 1;
  • зелень – за смаком;
  • спеції – за смаком.

Приготування:

  1. Аби печінка не була гірка, перед приготуванням, замочіть її у молоці на кілька годин.
  2. Наріжте печінку та цибулю на невеликі шматки.
  3. Подрібніть їх у блендері.
  4. До печінкової маси додайте яйце та крохмаль.
  5. Усе ретельно перемішайте та залиште тісто на 30-40 хв.
  6. Розігрійте сковорідку та налийте кілька крапель олії.
  7. Смажте печінкові оладки до готовності.

Смакуйте оладки зі сметаною або різноманітними соусами.

Соус для печінкових оладок

Вам знадобиться:

  • натуральний йогурт – 100 г:
  • гірчиця – 1 ч. л;
  • спеції – за смаком;
  • зелень – за смаком.

Змішайте йогурт зі спеціями (сіль, перець, сухий частик, італійські трави тощо) та зеленю. Додайте кілька крапель води та чайну ложку гірчиці. Усе ретельно перемішайте. Смачного!

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