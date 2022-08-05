Якщо вам потрібна швидка та смачна страва на вечерю, печінкові оладки – хороший вибір. Готуються вони швидко, до того ж, є дуже корисними.

Як приготувати печінкові оладки – читайте в нашому матеріалі.

Рецепт печінкових оладок без борошна

Інгредієнти:

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печінка (куряча чи свиняча) – 200-300 г;

яйце – 1 шт;

крохмаль – 1 ст. л;

цибуля – 1;

зелень – за смаком;

спеції – за смаком.

Приготування:

Аби печінка не була гірка, перед приготуванням, замочіть її у молоці на кілька годин. Наріжте печінку та цибулю на невеликі шматки. Подрібніть їх у блендері. До печінкової маси додайте яйце та крохмаль. Усе ретельно перемішайте та залиште тісто на 30-40 хв. Розігрійте сковорідку та налийте кілька крапель олії. Смажте печінкові оладки до готовності.

Смакуйте оладки зі сметаною або різноманітними соусами.

Соус для печінкових оладок

Вам знадобиться:

натуральний йогурт – 100 г:

гірчиця – 1 ч. л;

спеції – за смаком;

зелень – за смаком.

Змішайте йогурт зі спеціями (сіль, перець, сухий частик, італійські трави тощо) та зеленю. Додайте кілька крапель води та чайну ложку гірчиці. Усе ретельно перемішайте. Смачного!