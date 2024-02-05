Печеночный торт – это непревзойденная классическая закуска, которая нравится даже тем, кто не очень любит блюда из печени.

Готовят это блюдо обычно на праздники, потому что это очень аппетитно, вкусно и питательно.

Рецепт печеночного торта с морковью и луком и советы по заморозке коржей и начинки – читайте ниже.

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Печеночный торт – домашний рецепт

По этому рецепту у нас получится большой аппетитный печеночный торт весом примерно 1,800 кг. По желанию в начинку можно добавить нарезанные пластинками жареные шампиньоны или другие грибы по вашему вкусу.

Ингредиенты:

Для печеночных коржей:

печень (говяжья или свиная) – 800 г

молоко – 2 стакана

мука – 5-6 ст. л.

яйца – 4 шт.

растительное масло – 3 ст. л.

соль, молотый черный перец – по вкусу

Для начинки:

морковь – 3 шт.

лук репчатый – 4 шт.

соль, молотый черный перец – по вкусу

майонез

соль, молотый черный перец – по вкусу

растительное масло для жарки – 5-7 ст. л.

Для украшения:

яичный желток вареный – 2 шт.

зеленый лук, укроп или петрушка – по вкусу

Рецепт печеночного торта без майонеза читайте здесь.

Приготовление:

Печень промываем, зачищаем от пленок и нарезаем. Почищенный и нарезанный маленькими кубиками лук с печенью взбиваем в блендере или пропускаем через мясорубку. Добавляем яйца, молоко, растительное масло, соль, перец и взбиваем блендером или хорошо перемешиваем. Затем постепенно вводим просеянную муку. Масса должна получиться густая. Жарим печеночные коржи с обеих сторон в сковороде, смазывая ее перед жаркой каждого коржа небольшим количеством масла. Время приготовления одного коржа – около 3 минут с каждой стороны. Для начинки морковь натираем, лук мелко нарезаем. Жарим овощи на растительном масле до готовности, солим и перчим. Чтобы печеночный торт получился менее жирный, обжаренные овощи можно выложить на дуршлаг, чтобы стекло лишнее масло. Овощную начинку охлаждаем, добавляем майонез и перемешиваем. Немного майонеза оставляем для смазывания изделия. Собираем печеночный торт, перемазывая коржи овощно-майонезной начинкой. Верх и бока торта смазываем майонезом. Украшаем тертым желтком и нарезанной зеленью. Помещаем наш закусочный торт в холодильник на 2-5 часов.

Рецепт печеночного торта универсален! Например, готовые печеночные коржи и начинку (без майонеза), можно переложить в пакеты и заморозить для дальнейшего использования. Перед приготовлением коржи и начинку надо полностью разморозить. В начинку добавить специи и майонез.

Фото: Depositphotos