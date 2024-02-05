Печеночный торт – это непревзойденная классическая закуска, которая нравится даже тем, кто не очень любит блюда из печени.
Готовят это блюдо обычно на праздники, потому что это очень аппетитно, вкусно и питательно.
Рецепт печеночного торта с морковью и луком и советы по заморозке коржей и начинки – читайте ниже.
Печеночный торт – домашний рецепт
По этому рецепту у нас получится большой аппетитный печеночный торт весом примерно 1,800 кг. По желанию в начинку можно добавить нарезанные пластинками жареные шампиньоны или другие грибы по вашему вкусу.
Ингредиенты:
Для печеночных коржей:
- печень (говяжья или свиная) – 800 г
- молоко – 2 стакана
- мука – 5-6 ст. л.
- яйца – 4 шт.
- растительное масло – 3 ст. л.
- соль, молотый черный перец – по вкусу
Для начинки:
- морковь – 3 шт.
- лук репчатый – 4 шт.
- соль, молотый черный перец – по вкусу
- майонез – 250 г
- соль, молотый черный перец – по вкусу
- растительное масло для жарки – 5-7 ст. л.
Для украшения:
- яичный желток вареный – 2 шт.
- зеленый лук, укроп или петрушка – по вкусу
Рецепт печеночного торта без майонеза читайте здесь.
Приготовление:
- Печень промываем, зачищаем от пленок и нарезаем.
- Почищенный и нарезанный маленькими кубиками лук с печенью взбиваем в блендере или пропускаем через мясорубку.
- Добавляем яйца, молоко, растительное масло, соль, перец и взбиваем блендером или хорошо перемешиваем.
- Затем постепенно вводим просеянную муку. Масса должна получиться густая.
- Жарим печеночные коржи с обеих сторон в сковороде, смазывая ее перед жаркой каждого коржа небольшим количеством масла. Время приготовления одного коржа – около 3 минут с каждой стороны.
- Для начинки морковь натираем, лук мелко нарезаем. Жарим овощи на растительном масле до готовности, солим и перчим. Чтобы печеночный торт получился менее жирный, обжаренные овощи можно выложить на дуршлаг, чтобы стекло лишнее масло.
- Овощную начинку охлаждаем, добавляем майонез и перемешиваем. Немного майонеза оставляем для смазывания изделия.
- Собираем печеночный торт, перемазывая коржи овощно-майонезной начинкой.
- Верх и бока торта смазываем майонезом. Украшаем тертым желтком и нарезанной зеленью.
- Помещаем наш закусочный торт в холодильник на 2-5 часов.
Рецепт печеночного торта универсален! Например, готовые печеночные коржи и начинку (без майонеза), можно переложить в пакеты и заморозить для дальнейшего использования. Перед приготовлением коржи и начинку надо полностью разморозить. В начинку добавить специи и майонез.
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