Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Еда Поддержать Видео
Фото Еда

Печеночный торт: рецепт вкусной закуски

5 февраля 2024, 12:03
Оксана Жучок кулинарный эксперт, редактор
Печінковий торт

Печеночный торт – это непревзойденная классическая закуска, которая нравится даже тем, кто не очень любит блюда из печени.

Готовят это блюдо обычно на праздники, потому что это очень аппетитно, вкусно и питательно.

Рецепт печеночного торта с морковью и луком и советы по заморозке коржей и начинки – читайте ниже.

Сейчас смотрят

Печеночный торт – домашний рецепт

По этому рецепту у нас получится большой аппетитный печеночный торт весом примерно 1,800 кг. По желанию в начинку можно добавить нарезанные пластинками жареные шампиньоны или другие грибы по вашему вкусу.

Ингредиенты:

Для печеночных коржей:

  • печень (говяжья или свиная) – 800 г
  • молоко – 2 стакана
  • мука – 5-6 ст. л.
  • яйца – 4 шт.
  • растительное масло – 3 ст. л.
  • соль, молотый черный перец – по вкусу

Для начинки:

  • морковь – 3 шт.
  • лук репчатый – 4 шт.
  • соль, молотый черный перец – по вкусу
  • майонез – 250 г
  • соль, молотый черный перец – по вкусу
  • растительное масло для жарки – 5-7 ст. л.

Для украшения:

  • яичный желток вареный – 2 шт.
  • зеленый лук, укроп или петрушка – по вкусу

Рецепт печеночного торта без майонеза читайте здесь.

Приготовление:

  1. Печень промываем, зачищаем от пленок и нарезаем.
  2. Почищенный и нарезанный маленькими кубиками лук с печенью взбиваем в блендере или пропускаем через мясорубку.
  3. Добавляем яйца, молоко, растительное масло, соль, перец и взбиваем блендером или хорошо перемешиваем.
  4. Затем постепенно вводим просеянную муку. Масса должна получиться густая.
  5. Жарим печеночные коржи с обеих сторон в сковороде, смазывая ее перед жаркой каждого коржа небольшим количеством масла. Время приготовления одного коржа – около 3 минут с каждой стороны.
  6. Для начинки морковь натираем, лук мелко нарезаем. Жарим овощи на растительном масле до готовности, солим и перчим. Чтобы печеночный торт получился менее жирный, обжаренные овощи можно выложить на дуршлаг, чтобы стекло лишнее масло.
  7. Овощную начинку охлаждаем, добавляем майонез и перемешиваем. Немного майонеза оставляем для смазывания изделия.
  8. Собираем печеночный торт, перемазывая коржи овощно-майонезной начинкой.
  9. Верх и бока торта смазываем майонезом. Украшаем тертым желтком и нарезанной зеленью.
  10. Помещаем наш закусочный торт в холодильник на 2-5 часов.

Рецепт печеночного торта универсален! Например, готовые печеночные коржи и начинку (без майонеза), можно переложить в пакеты и заморозить для дальнейшего использования. Перед приготовлением коржи и начинку надо полностью разморозить. В начинку добавить специи и майонез.

Читайте также:
Смажена печінка з цибулею на сковородіКак приготовить говяжью печень: рецепты в духовке и на сковороде

Фото: Depositphotos

Теги
Кулінарні рецепти Рецепт
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь