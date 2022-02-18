Преследуют сексуальные фантазии — нормально ли это

Некоторые люди считают, что сексуальные фантазии свидетельствуют об определенных нарушениях или внутренней распущенности.

Сексолог, психотерапевт, автор книги-тренинга о женском оргазме Твоя история о… Оксана Ефремова во время интервью в рамках программы Є здорове питання на YouTube-канале Факты Здоровье рассказала, так ли это.

– Многие наши фантазии так и останутся фантазиями. И они нас привлекают исключительно как фантазии. Большой процент того, о чем мы там фантазируем, мы не захотим действительно воплощать в жизнь, — говорит Оксана Ефремова.

По ее словам, если человек любит фантазировать, он может это делать.

– Если это не нарушает внутреннюю мораль, если эти фантазии не вызывают негативных переживаний и неприятных ощущений, фантазируйте на здоровье. Это говорит только о способности фантазировать, – продолжает сексолог.

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Могут случаться ситуации, когда одна фантазия преследует человека. В таком случае лучше самостоятельно проанализировать ее или обратиться за помощью к психологу.