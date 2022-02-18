Переслідують сексуальні фантазії – чи нормально це

Деякі люди вважають, що сексуальні фантазії свідчать про певні порушення чи внутрішню розбещеність.

Сексолог, психотерапевт, автор книги-тренінгу про жіночий оргазм Твоя історія про… Оксана Єфремова під час інтерв’ю у межах програми Є здорове питання на YouTube-каналі Факти Здоров’я розповіла, чи так це.

– Багато наших фантазій так і залишаться фантазіями. І вони нас приваблюють винятково як фантазії. Великий відсоток того, про що ми там фантазуємо, ми не захочемо насправді втілювати у життя, – говорить Оксана Єфремова.

За її словами, якщо людина полюбляє фантазувати, то вона може це робити.

– Якщо це не порушує внутрішню мораль, якщо ці фантазії не спричинюють негативних переживань та неприємних відчуттів, фантазуйте на здоров’я. Це свідчить лише про здатність фантазувати, – продовжує сексолог.

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Можуть траплятися ситуації, коли одна фантазія переслідує людину. У такому разі краще самостійно проаналізувати її чи звернутися по допомогу до психолога.