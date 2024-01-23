Пигментные пятна на лице являются одной из распространенных проблем кожи.

Факты ICTV спросили у косметолога Дарьи Гончаровой, как убрать пигментные пятна дома и у врача.

Почему появляются пигментные пятна на лице

— Пигментные пятна — это темные участки кожи, которые возникают в результате увеличения выработки пигмента меланина, — говорит врач.

Меланин отвечает за цвет кожи, когда его выработка нарушается, могут появиться проблемные зоны.

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Темные участки кожи могут появляться по разным причинам, прежде всего из-за ультрафиолетового (УФ) излучения от солнца.

Солнечные лучи стимулируют выработку меланина, соответственно, образуются темные пятнышки на коже.

— Пигментные пятна образуются во время фотостарения, от стресса и из-за проблем с желчным пузырем и печенью, — объясняет эксперт.

Также неровный тон кожи может образоваться из-за гормональных изменений во время беременности или приема оральных контрацептивов.

Как убрать пигментные пятна на лице

— Конечно, с пигментными пятнами живут многие люди, но для многих это эстетически неприемлемо. Удалять пигментные пятна не обязательно, исключительно по личному желанию каждого, — говорит косметолог.

На вопрос: как удалить пигментные пятна на лице самостоятельно, врач ответила — для этого можно использовать средства с содержанием витамина С. Таким образом уменьшается пигментация.

Также для того чтобы не появлялись новые потемнения, важно использовать солнцезащитный крем.

— В домашних условиях надо использовать кремы, сыворотки от пигментации, обязательно SPF-защиту, — отмечает специалист.

Косметолог может провести профессиональные процедуры, которые будут эффективны в борьбе с неровным цветом лица:

пилинги;

карбокситерапия;

мезотерапия;

ферментотерапия;

лазерная коррекция пигментных пятен.

— Однако если пигментные пятна появляются постоянно и их много, важно проверить состояние здоровья. Когда есть проблемы изнутри, то обязательно надо обратиться к врачу и пролечиться, — предупреждает эксперт.

Изменение цвета лица — это не только косметическая проблема, но и, возможно, сигнал от кожи о проблемах.