Пигментные пятна на лице являются одной из распространенных проблем кожи.
Факты ICTV спросили у косметолога Дарьи Гончаровой, как убрать пигментные пятна дома и у врача.
Почему появляются пигментные пятна на лице
— Пигментные пятна — это темные участки кожи, которые возникают в результате увеличения выработки пигмента меланина, — говорит врач.
Меланин отвечает за цвет кожи, когда его выработка нарушается, могут появиться проблемные зоны.
Темные участки кожи могут появляться по разным причинам, прежде всего из-за ультрафиолетового (УФ) излучения от солнца.
Солнечные лучи стимулируют выработку меланина, соответственно, образуются темные пятнышки на коже.
— Пигментные пятна образуются во время фотостарения, от стресса и из-за проблем с желчным пузырем и печенью, — объясняет эксперт.
Также неровный тон кожи может образоваться из-за гормональных изменений во время беременности или приема оральных контрацептивов.
Как убрать пигментные пятна на лице
— Конечно, с пигментными пятнами живут многие люди, но для многих это эстетически неприемлемо. Удалять пигментные пятна не обязательно, исключительно по личному желанию каждого, — говорит косметолог.
На вопрос: как удалить пигментные пятна на лице самостоятельно, врач ответила — для этого можно использовать средства с содержанием витамина С. Таким образом уменьшается пигментация.
Также для того чтобы не появлялись новые потемнения, важно использовать солнцезащитный крем.
— В домашних условиях надо использовать кремы, сыворотки от пигментации, обязательно SPF-защиту, — отмечает специалист.
Косметолог может провести профессиональные процедуры, которые будут эффективны в борьбе с неровным цветом лица:
- пилинги;
- карбокситерапия;
- мезотерапия;
- ферментотерапия;
- лазерная коррекция пигментных пятен.
— Однако если пигментные пятна появляются постоянно и их много, важно проверить состояние здоровья. Когда есть проблемы изнутри, то обязательно надо обратиться к врачу и пролечиться, — предупреждает эксперт.
Изменение цвета лица — это не только косметическая проблема, но и, возможно, сигнал от кожи о проблемах.