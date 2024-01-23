Пігментні плями на обличчі є однією з поширених проблем шкіри.

Факти ICTV запитали у косметолога Дар’ї Гончарової, як прибрати пігментні плями вдома та у лікаря.

Чому з’являються пігментні плями на обличчі

– Пігментні плями – це темні ділянки шкіри, які виникають внаслідок збільшення вироблення пігменту меланіну, – каже лікарка.

Меланін відповідає за колір шкіри. Коли його вироблення порушується, можуть з’явитися проблемні зони.

Зараз дивляться

Темні ділянки шкіри можуть з’являтися з різних причин, найперше, через ультрафіолетове (УФ) випромінювання від сонця.

Сонячні промені стимулюють вироблення меланіну, відповідно, утворюються темні цяточки на шкірі.

– Пігментні плями утворюються під час фотостаріння, від стресу та через проблеми з жовчним міхуром та печінкою, – пояснює експертка.

Також нерівний тон шкіри може утворитися через гормональні зміни під час вагітності або прийому оральних контрацептивів.

Як прибрати пігментні плями на обличчі

– Звісно, з пігментними плямами живуть багато людей, але для багатьох це естетично неприйнятно. Видаляти пігментні плями не обов’язково, лише за особистим бажанням кожного, – говорить косметолог.

На запитання: як видалити пігментні плями на обличчі самостійно, лікарка відповіла – для цього можна використовувати засоби з вмістом вітаміну С. Так зменшується пігментація

Також для того, щоб не з’являлося нових потемнінь, важливо використовувати сонцезахисний крем.

– В домашніх умовах треба використовувати креми, сироватки від пігментації, обов‘язково SPF-захист, – наголошує фахівчиня.

Косметолог може провести професійні процедури, які будуть ефективними у боротьбі з нерівним кольором обличчя:

пілінги;

карбоксітерапія;

мезотерапія;

ферментотерапія;

лазерна корекція пігментних плям.

– Однак якщо пігментні плями з’являються постійно і їх багато, важливо перевірити стан здоров’я. Коли є проблеми ізсередини, то обов’язково треба звернутися до лікаря та пролікувалися, – попереджає експертка.

Зміна кольору обличчя – це не лише косметична проблема, а й, можливо, сигнал від шкіри про проблеми.