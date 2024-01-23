Пігментні плями на обличчі є однією з поширених проблем шкіри.
Факти ICTV запитали у косметолога Дар’ї Гончарової, як прибрати пігментні плями вдома та у лікаря.
Чому з’являються пігментні плями на обличчі
– Пігментні плями – це темні ділянки шкіри, які виникають внаслідок збільшення вироблення пігменту меланіну, – каже лікарка.
Меланін відповідає за колір шкіри. Коли його вироблення порушується, можуть з’явитися проблемні зони.
Темні ділянки шкіри можуть з’являтися з різних причин, найперше, через ультрафіолетове (УФ) випромінювання від сонця.
Сонячні промені стимулюють вироблення меланіну, відповідно, утворюються темні цяточки на шкірі.
– Пігментні плями утворюються під час фотостаріння, від стресу та через проблеми з жовчним міхуром та печінкою, – пояснює експертка.
Також нерівний тон шкіри може утворитися через гормональні зміни під час вагітності або прийому оральних контрацептивів.
Як прибрати пігментні плями на обличчі
– Звісно, з пігментними плямами живуть багато людей, але для багатьох це естетично неприйнятно. Видаляти пігментні плями не обов’язково, лише за особистим бажанням кожного, – говорить косметолог.
На запитання: як видалити пігментні плями на обличчі самостійно, лікарка відповіла – для цього можна використовувати засоби з вмістом вітаміну С. Так зменшується пігментація
Також для того, щоб не з’являлося нових потемнінь, важливо використовувати сонцезахисний крем.
– В домашніх умовах треба використовувати креми, сироватки від пігментації, обов‘язково SPF-захист, – наголошує фахівчиня.
Косметолог може провести професійні процедури, які будуть ефективними у боротьбі з нерівним кольором обличчя:
- пілінги;
- карбоксітерапія;
- мезотерапія;
- ферментотерапія;
- лазерна корекція пігментних плям.
– Однак якщо пігментні плями з’являються постійно і їх багато, важливо перевірити стан здоров’я. Коли є проблеми ізсередини, то обов’язково треба звернутися до лікаря та пролікувалися, – попереджає експертка.
Зміна кольору обличчя – це не лише косметична проблема, а й, можливо, сигнал від шкіри про проблеми.