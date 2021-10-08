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Красота

“Клубничные ножки”: причины появления красных точек на коже и как избавиться

8 октября 2021, 11:07 Людмила Грубнік
ноги
Источник: Pixabay

Во время похолодания в отдельных людей могут появляться точечки и шершавость на коже ног, рук, ягодиц и щек. Из-за этого создается так называемый эффект “клубничных ножек” или “гусиной кожи”.

По словам дерматолога Екатерины Мельник, это — фолликулярный гиперкератоз.

— Это особенность кожи, которая передается генетически. Чаще фиксируется у людей с сухой кожей (ксерозом), атопическим дерматитом, — отмечает Екатерина Мельник.

По ее словам, проявления становятся более заметными в период низкой влажности, например, зимой.

Причины точек на коже:

  • мертвые ороговевшие клетки заполняют волосяной фолликул, образуя “пробку”, которая выступает над уровнем кожи в виде характерного “узелка”;
  • при трении одеждой, депиляции воском или бритвой, купании в горячей ванной кожа еще больше раздражается, возникает воспаление вокруг волосяного фолликула, вросшие волосы, раздражение.

По словам специалиста, фолликулярный гиперкератоз не является признаком какого-то заболевания в организме. Кроме того, его можно не лечить.

Однако если он вызывает дискомфорт, провоцирует фолликулит (появление мелких гнойничков), то можно принять меры, чтобы улучшить состояние кожи.

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Что надо делать:

  • мыться быстро, находиться в душе до 10 минут, отдавать предпочтение теплой, а не горячей воде;
  • регулярно увлажнять кожу;
  • заменить депиляцияю на лазерную эпиляцию;
  • раз в неделю делать домашние пилинги с кислотами, но делать это очень осторожно;
  • использовать увлажнитель воздуха в комнате.

Кроме того, можно обратиться к дерматологу, который посоветует средства с гликолевой, молочной, салициловой кислотами, местными ретиноидами. Самостоятельно их покупать не стоит.

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