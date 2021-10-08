Під час похолодання в окремих людей можуть з’являтися крапочки та шершавість на шкірі ніг, рук, сідниць та щік. Через це створюється так званий ефект “полуничних ніжок” чи “гусячої шкіри”.

За словами дерматолога Катерини Мельник, це – фолікулярний гіперкератоз.

– Це особливість шкіри, яка передається генетично. Частіше фіксується у людей з сухою шкірою (ксерозом), атопічним дерматитом, – зазначає Катерина Мельник.

За її словами, прояви стають більш помітними у період низької вологості, наприклад, взимку.

Причини крапочок на шкірі:

мертві зроговілі клітини заповнюють волосяний фолікул, утворюючи “пробку”, яка виступає над рівнем шкіри у вигляді характерного “вузлика”;

під час тертя одягом, депіляції воском або бритвою, купанні у гарячій ванній шкіра ще більше подразнюється, виникає запалення навколо волосяного фолікула, вросле волосся, подразнення.

За словами фахівця, фолікулярний гіперкератоз не є ознакою якогось захворювання в організмі. Крім того, його можна не лікувати.

Проте якщо він завдає дискомфорту чи провокує фолікуліт (появу дрібних гнійничків), то можна вжити заходів, щоб поліпшити стан шкіри.

Що треба робити:

митися швидко, перебувати у душі до 10 хвилин, надавати перевагу теплій, а не гарячій воді;

регулярно зволожувати шкіру;

замінити депіляціяю на лазерну епіляцію;

раз на тиждень робити домашні пілінги з кислотами, але робити це дуже обережно;

використовувати зволожувач повітря у кімнаті.

View this post on Instagram Публикация от ДЕРМАТОЛОГ • КИЇВ (@dr.kateryna.melnyk)

Крім того, можна звернутися до дерматолога, який порадить засоби з гліколевою, молочною, саліциловою кислотами, місцевими ретиноїдами. Самостійно їх купувати не варто.