Соматический сексолог и тренер по поцелуям Стелла Анна Зонненбаум рассказала, как сделать так, чтобы ваше умение целоваться произвела самое позитивное впечатление на партнера.

Чего нельзя делать при первом поцелуе

Не используйте свой язык при первом контакте. В случае первого поцелуя посмотрите, открыт ли другой человек для этого. Это может быть вопрос вербального общения, но, скорее всего, речь пойдет о предварительных попытках и ожидании сигналов партнера.

Не следует слишком зацикливаться на роли языка. В области поцелуев почти нет объективных истин, хотя быстро всунуть язык вряд ли будет хорошей идеей. Вы можете войти-выйти, затем посмотреть в глаза и снова войти. Это как сигнал “давай”.

Не пренебрегайте приемом “почти”. Существует эротически заряженный промежуточный момент, которым часто пренебрегают, особенно во время нервной первой встречи.

— Люди обходят стороной зависание, почти. Это может быть так сексуально. Поэтому я советую не обходить это стороной, — говорит Зонненбаум.

Не забудьте об остальном теле. По словам эксперта, хорошая область для прикосновения к другому человеку — под ухом и на затылке, это может быть очень романтично. Вы можете немного пройтись по волосам, это действительно приятно. Речь идет об исследовании чувственном и медленном.

Не используйте слишком много слюны. Это почти однозначно: ограничьте количество слюны, участвующей в любом поцелуе.

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Что можно делать при поцелуе

Играйте с позицией. Классический первый поцелуй может быть в позиции сидя или стоя напротив партнера. Но, как говорит Зонненбаум, хороший способ заняться первым поцелуем — это сесть рядом друг с другом. Это означает, что близость уже установлена.

Занимайте золотую середину. Во время поцелуя не заглатывайте рот партнера.

Чувствуйте свой путь. Опять же, это очень индивидуально. Хотя большинство людей будут целоваться с большим давлением в ситуациях, ведущих к сексу или во время него. Насколько давление доставляет удовольствие, зависит от человека.

Будьте изобретательны со своим языком. Со всеми предостережениями, касающимися субъективности и границ, Зонненбаум рекомендует использовать язык, чтобы исследовать рот партнера, например, в области перед зубами: поэтому поместите кончик языка между губами и зубами.

Попробуйте в одиночку. Зонненбаум проводит с клиентами упражнение, в котором она заставляет людей медленно обводить зубы изнутри, а затем помещать язык в верхнюю палитру и прислушаться к ощущениям. Одно это может сильно завести нас самих, говорит сексолог.