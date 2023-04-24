Соматична сексологиня і тренерка з поцілунків Стелла Ганна Зонненбаум розповіла, як зробити так, щоб ваше вміння цілуватися справило найпозитивніше враження на партнера.

Чого не можна робити під час першого поцілунку

Не використовуйте свій язик під час першого контакту. У разі першого поцілунку подивіться, чи відкрита інша людина для цього. Це може бути питання вербального спілкування, але, найімовірніше, йтиметься про попередні спроби й очікування сигналів партнера.

Не слід занадто зациклюватися на ролі язика. У царині поцілунків майже немає об’єктивних істин, хоча швидко встромити язик навряд чи буде гарною ідеєю. Ви можете увійти-вийти, потім подивитися в очі і знову увійти. Це як сигнал “давай”.

Не нехтуйте прийомом “майже”. Існує еротично заряджений проміжний момент, яким часто нехтують, особливо під час нервової першої зустрічі.

– Люди обходять стороною зависання, майже. Це може бути так сексуально. Тому я раджу не обходити це стороною, – каже Зонненбаум.

Не забудьте про решту тіла. За словами експерта, хороша область для дотику до іншої людини – під вухом і на потилиці, це може бути дуже романтично. Ви можете трохи пройтися по волоссю, це справді приємно. Йдеться про дослідження чуттєве і повільне.

Не використовуйте занадто багато слини. Це майже однозначно: обмежте кількість слини, що бере участь у будь-якому поцілунку.

Що можна робити під час поцілунку

Грайте з позицією. Класичний перший поцілунок може бути в позиції сидячи або стоячи навпроти партнера. Але, як каже Зонненбаум, хороший спосіб зайнятися першим поцілунком – це сісти поруч один з одним. Це означає, що близькість уже встановлена.

Займайте золоту середину. Під час поцілунку не заковтуйте рот партнера.

Відчувайте свій шлях. Знову ж таки, це дуже індивідуально. Хоча більшість людей цілуватимуться з більшим тиском у ситуаціях, що ведуть до сексу або під час нього. Наскільки тиск приносить задоволення, залежить від людини.

Будьте винахідливі зі своїм язиком. З усіма застереженнями щодо суб’єктивності та кордонів, Зонненбаум рекомендує використовувати язик, щоб дослідити рот партнера, наприклад, у ділянці перед зубами: тож помістіть кінчик язика між губами та зубами.

Спробуйте наодинці. Зонненбаум проводить із клієнтами вправу, у якій вона змушує людей повільно обводити зуби зсередини, а потім поміщати язик у верхню палітру і прислухатися до відчуттів. Одне це може сильно завести нас самих, каже сексологиня.