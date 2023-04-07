Продолжается Великий пост 2023. Он помогает верующим подготовить тело и душу к светлому празднику Воскресения Иисуса Христа.
В 2023 году Великий Пост начался 27 февраля и продлится до 15 апреля у православных христиан, а у католиков — начался 22 февраля и завершается 8 апреля.
В это время верующие придерживаются определенных пищевых ограничений, а также ведут праведный образ жизни. Однако даже в период Великого поста есть дни, когда пищевые ограничения несколько ослабляются.
Когда можно есть рыбу в период Великого поста 2023, узнавали Факты ICTV.
В какие дни Великого поста разрешено есть рыбу
Во время Великого поста 2023 верующим разрешено употреблять рыбу и морепродукты только трижды:
- 7 апреля на Благовещение Пресвятой Богородицы.
- 8 апреля на Лазареву субботу (разрешена икра).
- 9 апреля — Вербное воскресенье.
Во все остальные дни рыба и морепродукты находятся под запретом.
Какие продукты нельзя есть в период Великого поста
- Мясо (любого вида, а также колбасы, сосиски, балыки, сало).
- Рыба (красная, речная).
- Молоко и любые молочные продукты (творог, кефир, йогурт, масло).
- Яйца.
- Бульоны (куриный, свиной).
- Выпечка и макароны (содержащие яйца и молочные продукты).
- Фаст-фуд (гамбургеры, чипсы, сухарики).
- Сладости (содержащие яйца, молоко и молочные продукты).
- Алкоголь (крепкие и некрепкие напитки).
Однако употребление рыбы (красная, речная – ее можно есть в определенные дни – в день Благовещения и на Вербное воскресенье) и морепродуктов (кальмары, креветки – можно редко разрешать в несуворные дни) верующим нужно просто ограничить.
Какие продукты можно есть в Великий пост:
- грибы (шампиньоны, лисички, вешенки);
- бобовые (фасоль, горох);
- овощи (картофель, морковь, свекла, сельдерей, лук, капуста, огурцы);
- водоросли (морская капуста);
- крупы (рис, гречка, овсянка, булгур);
- семена (тыквы, кунжута, льна);
- постный хлеб (бородинский, зерновой, столичный), пресные хлебцы и лаваши;
- орехи (грецкий орех, фундук, кешью, арахис);
- мука (рисовая, кукурузная, овсяная, пшеничная грубого помола);
- фрукты (яблоки, груши, клюква, цитрусовые, виноград, бананы, ананасы);
- зелень (укроп, петрушка, шпинат, салат, кинза);
- сухофрукты (чернослив, финики, курага, изюм);
- соусы и заправки песни (соя, горчица, кетчуп);
- масла (подсолнечное, льняное, оливковое, кунжутное и т. д.);
- сладости (мед, мармелад, постный зефир, овсяное печенье, сахар, черный шоколад, халва, леденцы, рахат-лукум);
- напитки (чай, кофе, компот, узвар, сок, морс, растительное молоко).