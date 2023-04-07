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Ослабление ограничений: когда можно есть рыбу в Великий пост 2023

7 апреля 2023, 11:10
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
риба з овочами
Источник: Depositphotos

Продолжается Великий пост 2023. Он помогает верующим подготовить тело и душу к светлому празднику Воскресения Иисуса Христа.

В 2023 году Великий Пост начался 27 февраля и продлится до 15 апреля у православных христиан, а у католиков — начался 22 февраля и завершается 8 апреля.

В это время верующие придерживаются определенных пищевых ограничений, а также ведут праведный образ жизни. Однако даже в период Великого поста есть дни, когда пищевые ограничения несколько ослабляются.

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В какие дни Великого поста разрешено есть рыбу

Во время Великого поста 2023 верующим разрешено употреблять рыбу и морепродукты только трижды:

Во все остальные дни рыба и морепродукты находятся под запретом.

Какие продукты нельзя есть в период Великого поста

  • Мясо (любого вида, а также колбасы, сосиски, балыки, сало).
  • Рыба (красная, речная).
  • Молоко и любые молочные продукты (творог, кефир, йогурт, масло).
  • Яйца.
  • Бульоны (куриный, свиной).
  • Выпечка и макароны (содержащие яйца и молочные продукты).
  • Фаст-фуд (гамбургеры, чипсы, сухарики).
  • Сладости (содержащие яйца, молоко и молочные продукты).
  • Алкоголь (крепкие и некрепкие напитки).

Однако употребление рыбы (красная, речная – ее можно есть в определенные дни – в день Благовещения и на Вербное воскресенье) и морепродуктов (кальмары, креветки – можно редко разрешать в несуворные дни) верующим нужно просто ограничить.

Какие продукты можно есть в Великий пост:

  • грибы (шампиньоны, лисички, вешенки);
  • бобовые (фасоль, горох);
  • овощи (картофель, морковь, свекла, сельдерей, лук, капуста, огурцы);
  • водоросли (морская капуста);
  • крупы (рис, гречка, овсянка, булгур);
  • семена (тыквы, кунжута, льна);
  • постный хлеб (бородинский, зерновой, столичный), пресные хлебцы и лаваши;
  • орехи (грецкий орех, фундук, кешью, арахис);
  • мука (рисовая, кукурузная, овсяная, пшеничная грубого помола);
  • фрукты (яблоки, груши, клюква, цитрусовые, виноград, бананы, ананасы);
  • зелень (укроп, петрушка, шпинат, салат, кинза);
  • сухофрукты (чернослив, финики, курага, изюм);
  • соусы и заправки песни (соя, горчица, кетчуп);
  • масла (подсолнечное, льняное, оливковое, кунжутное и т. д.);
  • сладости (мед, мармелад, постный зефир, овсяное печенье, сахар, черный шоколад, халва, леденцы, рахат-лукум);
  • напитки (чай, кофе, компот, узвар, сок, морс, растительное молоко).
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Теги
Пасха Великий піст заборона релігійне свято Рыба Праздник
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