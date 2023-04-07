Продолжается Великий пост 2023. Он помогает верующим подготовить тело и душу к светлому празднику Воскресения Иисуса Христа.

В 2023 году Великий Пост начался 27 февраля и продлится до 15 апреля у православных христиан, а у католиков — начался 22 февраля и завершается 8 апреля.

В это время верующие придерживаются определенных пищевых ограничений, а также ведут праведный образ жизни. Однако даже в период Великого поста есть дни, когда пищевые ограничения несколько ослабляются.

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В какие дни Великого поста разрешено есть рыбу

Во время Великого поста 2023 верующим разрешено употреблять рыбу и морепродукты только трижды:

Во все остальные дни рыба и морепродукты находятся под запретом.

Какие продукты нельзя есть в период Великого поста

Мясо (любого вида, а также колбасы, сосиски, балыки, сало).

Рыба (красная, речная).

Молоко и любые молочные продукты (творог, кефир, йогурт, масло).

Яйца.

Бульоны (куриный, свиной).

Выпечка и макароны (содержащие яйца и молочные продукты).

Фаст-фуд (гамбургеры, чипсы, сухарики).

Сладости (содержащие яйца, молоко и молочные продукты).

Алкоголь (крепкие и некрепкие напитки).

Однако употребление рыбы (красная, речная – ее можно есть в определенные дни – в день Благовещения и на Вербное воскресенье) и морепродуктов (кальмары, креветки – можно редко разрешать в несуворные дни) верующим нужно просто ограничить.