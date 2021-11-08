Последние данные, опубликованные в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise, показывают, что 3% всех случаев рака у взрослых в США в возрасте 30 лет и старше были связаны с недостаточной физической активностью.

Согласно новому отчету, ежегодно в Соединенных Штатах более 46 тыс. случаев рака можно предотвратить, если американцы будут соблюдать рекомендованные нормы физической активности умеренной интенсивности 5 часов в неделю.

Это первое исследование ученых Американского онкологического общества, в котором оценивается количество случаев рака, связанных с недостаточной физической активностью, на основе онкологии груди, толстой кишки, желудка, почек, аденокарциномы пищевода и мочевого пузыря.

Данные показывают, что при фокусировании на конкретных участках, 16,9% рака желудка, 11,9% рака эндометрия, 11,0% рака почек, 9,3% рака толстой кишки, 8,1% рака пищевода, 6,5% рака груди у женщин и 3,9% рака мочевого пузыря был связан с отсутствием физических упражнений.

Хотя эти данные показывают важность физической активности, существует множество препятствий для реализации этого условия, которые включают:

нехватку времени из-за долгого рабочего дня на низкооплачиваемой работе

рабочего дня на низкооплачиваемой работе стоимость абонемента в тренажерный зал или личного оборудования

абонемента в тренажерный зал или личного оборудования отсутствие доступа к безопасной среде, в которой можно вести активный образ жизни

к безопасной среде, в которой можно вести активный образ жизни потенциальные расходы по уходу за детьми, связанные с физической активностью в свободное время

— Эти результаты подчеркивают необходимость поощрения физической активности как средства профилактики рака и реализации вмешательств на индивидуальном и общинном уровне, — пишут авторы.

Понимание и снижение поведенческих и социально-экономических барьеров для физической активности имеет важное значение для оптимизации стратегий вмешательства, нацеленных прежде всего на группы риска.