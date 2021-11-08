Останні дані, опубліковані в журналі Medicine & Science in Sports & Exercise, показують, що 3% всіх випадків раку у дорослих у США віком 30 років і старше були пов’язані з недостатньою фізичною активністю.

Згідно з новим звітом, щорічно в Сполучених Штатах понад 46 тис. випадків раку можна запобігти, якщо американці будуть дотримуватися рекомендованих норм фізичної активності помірної інтенсивності 5 годин на тиждень.

Це перше дослідження вчених Американського онкологічного товариства, в якому оцінюється кількість випадків раку, пов’язаних з недостатньою фізичною активністю, на основі онкології грудей, товстої кишки, шлунка, нирок, аденокарциноми стравоходу і сечового міхура.

Дані показують, що при фокусуванні на конкретних ділянках, 16,9% раку шлунка, 11,9% раку ендометрію, 11,0% раку нирок, 9,3% раку товстої кишки, 8,1% раку стравоходу, 6,5% раку грудей у жінок і 3,9% раку сечового міхура був пов’язаний з відсутністю фізичних вправ.

Хоча ці дані показують важливість фізичної активності, існує безліч перешкод для реалізації цієї умови, які включають:

брак часу через довгий робочий день на низькооплачуваній роботі

робочий день на низькооплачуваній роботі вартість абонемента в тренажерний зал або особистого обладнання

абонемента в тренажерний зал або особистого обладнання відсутність доступу до безпечного середовища, в якому можна вести активний спосіб життя

до безпечного середовища, в якому можна вести активний спосіб життя потенційні витрати по догляду за дітьми, пов’язані з фізичною активністю у вільний час

– Ці результати підкреслюють необхідність заохочення до фізичної активності як засобу профілактики раку і реалізації втручань на індивідуальному і общинному рівні, – пишуть автори.

Розуміння та зниження поведінкових та соціально-економічних бар’єрів для фізичної активності має важливе значення для оптимізації стратегій втручання, націлених насамперед на групи ризику.