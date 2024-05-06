Рецепт пражского торта на просторах интернета ищут очень часто. И не зря!

Этот классический шоколадный торт по вкусу всем, кто его пробовал. А все потому, что он имеет нежный вкус и невероятно ароматный крем. Вишенкой на торте служит вкусная глазурь, при приготовлении которой добавляется коньяк.

Итак, вкусный рецепт пражского торта и все секреты – читайте ниже в материале.

Пражский торт: рецепт

Ингредиенты для теста на Пражский торт:

мука пшеничная – 350 г

яйца – 3 шт.

сметана – 200 г

сахар – 180 г

сгущенное молоко – 0,5 банки

какао – 3 ст. л.

разрыхлитель – 1 ч. л.

Ингредиенты для крема:

сгущенное молоко цельное – 0,5 банки

сливочное масло – 150 г

ванилин – щепотка

какао – 2 ст. л.

Для глазури:

молочный или черный шоколад (качественный) – 150 г

сливочное масло – 50 г

коньяк или ром – 60 мл

Дополнительно:

форма диаметром 24 см

растительное масло или сливочное масло – для смазывания формы

Приготовление:

Для теста яйца хорошо растираем с сахаром венчиком до пышной светлой массы. Добавляем сметану комнатной температуры, вливаем сгущенное молоко и хорошо перемешиваем. Муку просеиваем с разрыхлителем и какао и постепенно вводим в тесто. Тесто разделяем на 3 части. Выливаем в смазанные формы диаметром 24 см и выпекаем в духовке при 200 °C примерно по 20 минут каждый корж. Готовность проверяем спичкой или деревянной шпажкой. Затем коржи достаем из духовки и охлаждаем. Для крема нарезанное кубиками мягкое сливочное масло взбиваем со сгущенным молоком, какао и щепоткой ванилина. Крем помещаем в холодильник на 20 минут. Собираем торт, щедро перемазывая коржи кремом. Для глазури шоколад ломаем на кубики, выкладываем в сотейник и растапливаем на водяной бане со сливочным маслом. Полученную массу хорошо вымешиваем, добавив коньяк или ром. Поливаем торт шоколадной глазурью и смазываем ею бока торта. Если осталась глазурь, на пергамент наносим узор и заливаем его шоколадом. Помешаем ее охладиться в морозилку на 10 минут.

Переносим шоколадный декор на торт и ставим его в холодильник, чтобы коржи хорошо пропитались кремом. Время пропитки пражского торта – не менее 7 часов.

Джерело: smachno.ua