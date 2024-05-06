Рецепт пражского торта на просторах интернета ищут очень часто. И не зря!
Этот классический шоколадный торт по вкусу всем, кто его пробовал. А все потому, что он имеет нежный вкус и невероятно ароматный крем. Вишенкой на торте служит вкусная глазурь, при приготовлении которой добавляется коньяк.
Итак, вкусный рецепт пражского торта и все секреты – читайте ниже в материале.
Пражский торт: рецепт
Ингредиенты для теста на Пражский торт:
- мука пшеничная – 350 г
- яйца – 3 шт.
- сметана – 200 г
- сахар – 180 г
- сгущенное молоко – 0,5 банки
- какао – 3 ст. л.
- разрыхлитель – 1 ч. л.
Ингредиенты для крема:
- сгущенное молоко цельное – 0,5 банки
- сливочное масло – 150 г
- ванилин – щепотка
- какао – 2 ст. л.
Для глазури:
- молочный или черный шоколад (качественный) – 150 г
- сливочное масло – 50 г
- коньяк или ром – 60 мл
Дополнительно:
- форма диаметром 24 см
- растительное масло или сливочное масло – для смазывания формы
Приготовление:
- Для теста яйца хорошо растираем с сахаром венчиком до пышной светлой массы.
- Добавляем сметану комнатной температуры, вливаем сгущенное молоко и хорошо перемешиваем.
- Муку просеиваем с разрыхлителем и какао и постепенно вводим в тесто.
- Тесто разделяем на 3 части. Выливаем в смазанные формы диаметром 24 см и выпекаем в духовке при 200 °C примерно по 20 минут каждый корж. Готовность проверяем спичкой или деревянной шпажкой.
- Затем коржи достаем из духовки и охлаждаем.
- Для крема нарезанное кубиками мягкое сливочное масло взбиваем со сгущенным молоком, какао и щепоткой ванилина. Крем помещаем в холодильник на 20 минут.
- Собираем торт, щедро перемазывая коржи кремом.
- Для глазури шоколад ломаем на кубики, выкладываем в сотейник и растапливаем на водяной бане со сливочным маслом.
- Полученную массу хорошо вымешиваем, добавив коньяк или ром.
- Поливаем торт шоколадной глазурью и смазываем ею бока торта.
- Если осталась глазурь, на пергамент наносим узор и заливаем его шоколадом. Помешаем ее охладиться в морозилку на 10 минут.
Переносим шоколадный декор на торт и ставим его в холодильник, чтобы коржи хорошо пропитались кремом. Время пропитки пражского торта – не менее 7 часов.
Джерело: smachno.ua