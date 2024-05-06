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Пражский торт: тот самый рецепт пошагово

6 мая 2024, 09:15
Оксана Жучок кулинарный эксперт, редактор
Празький торт
Источник: Depositphotos

Рецепт пражского торта на просторах интернета ищут очень часто. И не зря!

Этот классический шоколадный торт по вкусу всем, кто его пробовал. А все потому, что он имеет нежный вкус и невероятно ароматный крем. Вишенкой на торте служит вкусная глазурь, при приготовлении которой добавляется коньяк.

Итак, вкусный рецепт пражского торта и все секреты – читайте ниже в материале.

Пражский торт: рецепт

Ингредиенты для теста на Пражский торт:

  • мука пшеничная – 350 г
  • яйца – 3 шт.
  • сметана – 200 г
  • сахар – 180 г
  • сгущенное молоко – 0,5 банки
  • какао – 3 ст. л.
  • разрыхлитель – 1 ч. л.

Ингредиенты для крема:

  • сгущенное молоко цельное – 0,5 банки
  • сливочное масло – 150 г
  • ванилин – щепотка
  • какао – 2 ст. л.

Для глазури:

  • молочный или черный шоколад (качественный) – 150 г
  • сливочное масло – 50 г
  • коньяк или ром – 60 мл

Дополнительно:

  • форма диаметром 24 см
  • растительное масло или сливочное масло – для смазывания формы

Приготовление:

  1. Для теста яйца хорошо растираем с сахаром венчиком до пышной светлой массы.
  2. Добавляем сметану комнатной температуры, вливаем сгущенное молоко и хорошо перемешиваем.
  3. Муку просеиваем с разрыхлителем и какао и постепенно вводим в тесто.
  4. Тесто разделяем на 3 части. Выливаем в смазанные формы диаметром 24 см и выпекаем в духовке при 200 °C примерно по 20 минут каждый корж. Готовность проверяем спичкой или деревянной шпажкой.
  5. Затем коржи достаем из духовки и охлаждаем.
  6. Для крема нарезанное кубиками мягкое сливочное масло взбиваем со сгущенным молоком, какао и щепоткой ванилина. Крем помещаем в холодильник на 20 минут.
  7. Собираем торт, щедро перемазывая коржи кремом.
  8. Для глазури шоколад ломаем на кубики, выкладываем в сотейник и растапливаем на водяной бане со сливочным маслом.
  9. Полученную массу хорошо вымешиваем, добавив коньяк или ром.
  10. Поливаем торт шоколадной глазурью и смазываем ею бока торта.
  11. Если осталась глазурь, на пергамент наносим узор и заливаем его шоколадом. Помешаем ее охладиться в морозилку на 10 минут.
    Переносим шоколадный декор на торт и ставим его в холодильник, чтобы коржи хорошо пропитались кремом. Время пропитки пражского торта – не менее 7 часов.

Джерело: smachno.ua

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