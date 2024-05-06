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Празький торт: той самий рецепт покроково

6 Травня 2024, 09:15
Оксана Жучок кулінарний експерт, редактор
Празький торт
Джерело: Depositphotos

Рецепт празького торта на просторах інтернету шукають дуже часто. І не дарма!

Цей класичний шоколадний торт до смаку усім, хто його куштував. А все тому, що він має ніжний смак та неймовірно ароматний крем. Вишенькою на торті слугує смачна глазур, при приготуванні якої додається коньяк.

Отже, смачний рецепт празького торта та усі секрети – читайте нижче в матеріалі.

Празький торт: рецепт

Інгредієнти для тіста на Празький торт:

  • борошно пшеничне – 350 г
  • яйця – 3 шт.
  • сметана – 200 г
  • цукор – 180 г
  • згущене молоко 0,5 банки
  • какао – 3 ст. л.
  • розпушувач – 1 ч. л.

Інгредієнти для крему:

  • згущене молоко цільне – 0,5 банки
  • вершкове масло – 150 г
  • ванілін – дрібка
  • какао – 2 ст. л.

Для глазурі:

  • молочний або чорний шоколад (якісний) – 150 г
  • вершкове масло – 50 г
  • коньяк чи ром – 60 мл

Додатково:

  • форма діаметром 24 см
  • олія чи вершкове масло – для змащення форми

Приготування:

  1. Для тіста яйця гарно розтираємо з цукром вінчиком до пишної світлої маси.
  2. Додаємо сметану кімнатної температури, вливаємо згущене молоко і гарно перемішуємо.
  3. Борошно просіюємо з розпушувачем і какао та поступово вводимо в тісто.
  4. Тісто розділяємо на 3 частини. Виливаємо у змащені форми діаметром 24 см і випікаємо у духовці за 200 °C приблизно по 20 хвилин кожен корж. Готовність перевіряємо сірником чи дерев’яною шпажкою.
  5. Потім коржі дістаємо з духовки та охолоджуємо.
  6. Для крему нарізане кубиками м’яке вершкове масло збиваємо зі згущеним молоком, какао і дрібкою ваніліну. Крем поміщаємо у холодильник на 20 хвилин.
  7. Збираємо торт, щедро перемащуючи коржі кремом.
  8. Для глазурі шоколад ламаємо на кубики, викладаємо у сотейник і розтоплюємо на водяній бані з вершковим маслом. Отриману масу гарно вимішуємо, додавши коньяк чи ром.
  9. Поливаємо торт шоколадною глазур’ю та змащуємо нею боки торта.
  10. Якщо залишилася глазур, на пергамент наносимо візерунок і заливаємо його шоколадом. Помішаємо її охолодитися у морозилку на 10 хвилин.
  11. Переносимо шоколадний декор на торт і ставимо його у холодильник, щоб коржі добре просочилися кремом. Час просочення празького торта – щонайменше 7 годин.
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Джерело: smachno.ua

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