Рецепт празького торта на просторах інтернету шукають дуже часто. І не дарма!
Цей класичний шоколадний торт до смаку усім, хто його куштував. А все тому, що він має ніжний смак та неймовірно ароматний крем. Вишенькою на торті слугує смачна глазур, при приготуванні якої додається коньяк.
Отже, смачний рецепт празького торта та усі секрети – читайте нижче в матеріалі.
Празький торт: рецепт
Інгредієнти для тіста на Празький торт:
- борошно пшеничне – 350 г
- яйця – 3 шт.
- сметана – 200 г
- цукор – 180 г
- згущене молоко 0,5 банки
- какао – 3 ст. л.
- розпушувач – 1 ч. л.
Інгредієнти для крему:
- згущене молоко цільне – 0,5 банки
- вершкове масло – 150 г
- ванілін – дрібка
- какао – 2 ст. л.
Для глазурі:
- молочний або чорний шоколад (якісний) – 150 г
- вершкове масло – 50 г
- коньяк чи ром – 60 мл
Додатково:
- форма діаметром 24 см
- олія чи вершкове масло – для змащення форми
Приготування:
- Для тіста яйця гарно розтираємо з цукром вінчиком до пишної світлої маси.
- Додаємо сметану кімнатної температури, вливаємо згущене молоко і гарно перемішуємо.
- Борошно просіюємо з розпушувачем і какао та поступово вводимо в тісто.
- Тісто розділяємо на 3 частини. Виливаємо у змащені форми діаметром 24 см і випікаємо у духовці за 200 °C приблизно по 20 хвилин кожен корж. Готовність перевіряємо сірником чи дерев’яною шпажкою.
- Потім коржі дістаємо з духовки та охолоджуємо.
- Для крему нарізане кубиками м’яке вершкове масло збиваємо зі згущеним молоком, какао і дрібкою ваніліну. Крем поміщаємо у холодильник на 20 хвилин.
- Збираємо торт, щедро перемащуючи коржі кремом.
- Для глазурі шоколад ламаємо на кубики, викладаємо у сотейник і розтоплюємо на водяній бані з вершковим маслом. Отриману масу гарно вимішуємо, додавши коньяк чи ром.
- Поливаємо торт шоколадною глазур’ю та змащуємо нею боки торта.
- Якщо залишилася глазур, на пергамент наносимо візерунок і заливаємо його шоколадом. Помішаємо її охолодитися у морозилку на 10 хвилин.
- Переносимо шоколадний декор на торт і ставимо його у холодильник, щоб коржі добре просочилися кремом. Час просочення празького торта – щонайменше 7 годин.
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Джерело: smachno.ua