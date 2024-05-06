Рецепт празького торта на просторах інтернету шукають дуже часто. І не дарма!

Цей класичний шоколадний торт до смаку усім, хто його куштував. А все тому, що він має ніжний смак та неймовірно ароматний крем. Вишенькою на торті слугує смачна глазур, при приготуванні якої додається коньяк.

Отже, смачний рецепт празького торта та усі секрети – читайте нижче в матеріалі.

Празький торт: рецепт

Інгредієнти для тіста на Празький торт:

борошно пшеничне – 350 г

яйця – 3 шт.

сметана – 200 г

цукор – 180 г

згущене молоко 0,5 банки

какао – 3 ст. л.

розпушувач – 1 ч. л.

Інгредієнти для крему:

згущене молоко цільне – 0,5 банки

вершкове масло – 150 г

ванілін – дрібка

какао – 2 ст. л.

Для глазурі:

молочний або чорний шоколад (якісний) – 150 г

вершкове масло – 50 г

коньяк чи ром – 60 мл

Додатково:

форма діаметром 24 см

олія чи вершкове масло – для змащення форми

Приготування:

Для тіста яйця гарно розтираємо з цукром вінчиком до пишної світлої маси. Додаємо сметану кімнатної температури, вливаємо згущене молоко і гарно перемішуємо. Борошно просіюємо з розпушувачем і какао та поступово вводимо в тісто. Тісто розділяємо на 3 частини. Виливаємо у змащені форми діаметром 24 см і випікаємо у духовці за 200 °C приблизно по 20 хвилин кожен корж. Готовність перевіряємо сірником чи дерев’яною шпажкою. Потім коржі дістаємо з духовки та охолоджуємо. Для крему нарізане кубиками м’яке вершкове масло збиваємо зі згущеним молоком, какао і дрібкою ваніліну. Крем поміщаємо у холодильник на 20 хвилин. Збираємо торт, щедро перемащуючи коржі кремом. Для глазурі шоколад ламаємо на кубики, викладаємо у сотейник і розтоплюємо на водяній бані з вершковим маслом. Отриману масу гарно вимішуємо, додавши коньяк чи ром. Поливаємо торт шоколадною глазур’ю та змащуємо нею боки торта. Якщо залишилася глазур, на пергамент наносимо візерунок і заливаємо його шоколадом. Помішаємо її охолодитися у морозилку на 10 хвилин. Переносимо шоколадний декор на торт і ставимо його у холодильник, щоб коржі добре просочилися кремом. Час просочення празького торта – щонайменше 7 годин.

Джерело: smachno.ua