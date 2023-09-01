Пушистость волос является причиной неконтролируемого объема и расслоения волос, что делает их тяжелыми в укладке и непривлекательными на вид.

Трихолог Татьяна Одарюк рассказала Фактам ICTV основные причины пушистости волос и поделилась эффективными способами преодоления этой проблемы.

Причины пушистости волос

Для того чтобы точно установить, как правильно ухаживать за волосами, важно определить причины их пушистости. Иначе можно неправильно выбрать продукты, которые не только не приведут к улучшению состояния волос, но и усугубят проблему.

— Причина пушистости волос — это в первую очередь неправильно подобранный уход, из-за которого возникает нехватка влаги, — объясняет трихолог Татьяна Одарюк.

Сухие волосы теряют естественную способность удерживать влагу, что приводит к расслоению покрова и увеличению объема.

— Также на состояние волос влияет жесткость воды, — отметила трихолог.

Жесткая вода содержит большое количество минералов, которые могут откладываться во время мытья. Это приводит к образованию осадка на волосах, что делает их более тяжелыми и менее послушными. Кроме того, этот осадок может изменять pH равновесие кожи головы, что влияет на структуру волос и может приводить к пушистости и потере естественного блеска.

— Использование девайсов с высокими температурами пересушивает волосы и делает их более пушистыми, — пояснила Татьяна Одарюк.

Как убрать пушистость

Уменьшение пушистости волос — это достижимая цель, но для успеха нужно пересмотреть свой ежедневный уход за волосами.

— Первое, что влияет на состояние волос, это правильно подобранные шампунь и кондиционер. Также стоит использовать термозащиту и сыворотки, — рассказывает трихолог.

Чтобы избавиться от пушистости волос, прежде всего важно обеспечить им влагу. Используйте шампуни и кондиционеры, предназначенные для сухого типа, а также маски с увлажняющим действием.

Перед использованием устройств для волос с высокими температурами помните о термозащите. Это поможет предотвратить повреждение волос.

Добавление сыворотки или натуральных масел (например, арганового или кокосового) к вашему уходу поможет уменьшить пушистость и обеспечит более гладкий вид.

— На состояние волос также влияет то, каким полотенцем и расческой вы пользуетесь, — отметила врач.

Для пушистых волос рекомендуется использовать мягкие полотенца из микрофибры или бамбука, которые быстро поглощают влагу без трения. Важно промокнуть волосы полотенцем, избегая грубых движений, чтобы уменьшить риск пушистости и сохранить их гладкость.

При выборе расчесок и щеток отдавайте предпочтение тем, которые имеют естественные ворсинки и ласково расчесывают. Не стоит пользоваться металлическими или пластиковыми расческами.

Пушистость волос можно преодолеть путем увлажнения, защиты и правильного ухода. Однако следует помнить, что каждые волосы уникальны, и может потребоваться некоторое время для достижения желаемого результата. Но с правильными действиями и терпением вы можете получить гладкие, объемные волосы, которые всегда хотели иметь.