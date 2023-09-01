Пухнастість волосся є причиною неконтрольованого об’єму і розшарування волосся, що робить його важким в укладанні і непривабливим на вигляд.

Трихолог Тетяна Одарюк розповіла Фактам ICTV основні причини пухнастості волосся та поділилась ефективними способами подолання цієї проблеми.

Причини пухнастості волосся

Для того щоб точно встановити, як правильно доглядати за волоссям, важливо визначити причини його пухнастості. Без цього можна неправильно обирати продукти, що не тільки не поліпшать стан волосся, але й посилять проблему.

– Причина пухнастості волосся – це передусім неправильно підібраний догляд, через який виникає брак вологи,- пояснює трихолог Тетяна Одарюк.

Сухе волосся втрачає природню здатність утримувати вологу, що призводить до розшарування покриву та збільшення об’єму.

– Також на стан волосся впливає жорсткість води, – зазначила трихолог.

Жорстка вода містить велику кількість мінералів, які можуть відкладатися на волоссі під час миття. Це призводить до утворення осаду, що робить волосся більш важким та менш слухняним. Крім того, цей осад може змінювати pH рівновагу шкіри голови, що впливає на структуру волосся та може призводити до пухнастості і втрати природного блиску.

– Використання девайсів з високими температурами пересушує волосся та робить його більш пухнастим, – пояснила Тетяна Одарюк.

Як прибрати пухнастість

Зменшення пухнастості волосся – це досяжна мета, але для успіху потрібно переглянути свій щоденний догляд.

– Перше, що впливає на стан волосся, це правильно підібрані шампунь та кондиціонер. Також варто використовувати термозахист та сироватки, – розповідає трихолог.

Щоб позбутися пухнастості волосся, важливо забезпечити йому вологу. Використовуйте шампуні та кондиціонери, призначені для сухого типу, а також маски зі зволожувальною дією.

Перед використанням пристроїв для волосся з високими температурами пам’ятайте про термозахист. Це допоможе запобігти пошкодженню волосся.

Додавання сироватки або натуральних олій (наприклад, арганової або кокосової) до вашого догляду допоможе зменшити пухнастість і забезпечить більш гладкий вигляд.

– На стан волосся також впливає те, яким рушником та гребінцем ви користуєтесь, – відмітила лікар.

Рекомендовано використовувати м’які рушники з мікрофібри або бамбука, які швидко поглинають вологу без тертя. Важливо промокнути волосся рушником, уникаючи грубих рухів, щоб зменшити ризик пухнастості та зберегти його гладкість.

Під час вибору гребінців та щіток віддавайте перевагу тим, які мають природні ворсинки та лагідно розчісують. Не варто користуватися металічними або пластиковими розчісками.

Пухнастість волосся можна подолати шляхом зволоження, захисту та правильного догляду. Проте варто пам’ятати, що кожне волосся унікальне, і може знадобитися деякий час для досягнення бажаного результату. Але з правильними діями і терпінням ви можете отримати гладке, об’ємне волосся, яке завжди хотіли мати.