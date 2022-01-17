Шарлотка — это популярный и вкусный десерт, который с легкостью можно приготовить дома за минимальные средства.
Диетолог Светлана Фус дала рецепт шарлотки, вкус которой приятно удивит вас и ваших родных.
Шарлотка с творогом и яблоками
Ингредиенты:
- овсяные хлопья — 50 г;
- творог — 200 г;
- яйца — 2 шт.; ⠀ ⠀
- яблоки — 2 шт.; ⠀
- разрыхлитель — 1 пачка;
- ваниль — по вкусу; ⠀ ⠀
- корица — по вкусу.
Приготовление
Первым делом измельчите хлопья до состояния муки, удобнее это сделать в кофемолке. Возьмите большую миску, разбейте в нее яйца. Взбейте их миксером до состояния пышной светлой массы. Взбивайте долго, около 5 минут. Чем воздушнее масса, тем мягче и пышнее получится шарлотка.⠀
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В овсяную муку добавьте разрыхлитель, ванилин, корицу и перемешайте. Также добавьте в яичную массу творог и муку.
Перемешайте продукты до однородности. Лучше пробить их погружным блендером, чтобы избавиться от комочков. Если у вас нет блендера, то протрите творог через сито.
Яблоки промойте, разрежьте пополам и удалите сердцевинки. Нарежьте яблоки крупными кубиками. Добавьте яблоки в тесто.
Возьмите форму для выпечки и смажьте ее растительным маслом. Вылейте в форму тесто. Выпекайте шарлотку в духовке при температуре 200 градусов около 50 минут до румяного цвета.
Шарлотка с карамелизированными яблоками
Ингредиенты:
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 100 г;
- мука — 120 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- яблоки — 3-5 шт.;
- корица — по вкусу;
- сливочное масло — 25 г;
- кокосовый/тростниковый сахар — 30 г.
Приготовление
Яблоки очистите от кожуры и нарежьте частицами. На сковороде разогрейте сливочное масло и добавьте кокосовый/тростниковый сахар. Выложите туда яблоки и оставьте карамелизироваться на 5 минут. Добавьте немного сахара и корицу, перемешайте и держите на огне, пока вся вода не испарится.
Взбейте яйца с сахаром до белой, пышной пены. Просейте муку, добавьте в нее разрыхлитель. Затем медленно вмешайте муку в яйца и перемешайте до однородности.
Вылейте тесто в форму и выложите сверху яблоки. Отправьте тесто в разогретую духовку на 35-40 минут при 170 градусах.
Источник: Светлана Фус