Шарлотка — это популярный и вкусный десерт, который с легкостью можно приготовить дома за минимальные средства.

Диетолог Светлана Фус дала рецепт шарлотки, вкус которой приятно удивит вас и ваших родных.

Шарлотка с творогом и яблоками

Ингредиенты:

овсяные хлопья — 50 г;

творог — 200 г;

яйца — 2 шт.; ⠀ ⠀

яблоки — 2 шт.; ⁣ ⁣ ⠀

разрыхлитель — 1 ⁣пачка;

ваниль — по вкусу; ⠀ ⠀

корица⁣⁣ — по вкусу.

Приготовление

Первым делом измельчите хлопья до состояния муки, удобнее это сделать в кофемолке. ⁣Возьмите большую миску, разбейте в нее яйца. Взбейте их миксером до состояния пышной светлой массы. Взбивайте долго, около 5 минут. Чем воздушнее масса, тем мягче и пышнее получится шарлотка.⁣⁣⠀

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В овсяную муку добавьте разрыхлитель, ванилин, корицу и перемешайте. Также добавьте в яичную массу творог и муку.⁣⁣

Перемешайте продукты до однородности. Лучше пробить их погружным блендером, чтобы избавиться от комочков. Если у вас нет блендера, то протрите творог через сито.

Яблоки промойте, разрежьте пополам и удалите сердцевинки. Нарежьте яблоки крупными кубиками.⁣⁣ Добавьте яблоки в тесто.

Возьмите форму для выпечки и смажьте ее растительным маслом. Вылейте в форму тесто. Выпекайте шарлотку в духовке при температуре 200 градусов около 50 минут до румяного цвета.

Шарлотка с карамелизированными яблоками

Ингредиенты:

яйца — 3 шт.;

сахар — 100 г;

мука — 120 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

яблоки — 3-5 шт.;

корица — по вкусу;

сливочное масло — 25 г;

кокосовый/тростниковый сахар — 30 г.

Приготовление

Яблоки очистите от кожуры и нарежьте частицами. На сковороде разогрейте сливочное масло и добавьте кокосовый/тростниковый сахар. Выложите туда яблоки и оставьте карамелизироваться на 5 минут. Добавьте немного сахара и корицу, перемешайте и держите на огне, пока вся вода не испарится.

Взбейте яйца с сахаром до белой, пышной пены. Просейте муку, добавьте в нее разрыхлитель. Затем медленно вмешайте муку в яйца и перемешайте до однородности.

Вылейте тесто в форму и выложите сверху яблоки. Отправьте тесто в разогретую духовку на 35-40 минут при 170 градусах.

Источник: Светлана Фус