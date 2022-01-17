Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтемы Видео
Їжа

Просто и вкусно: рецепт приготовления шарлотки с яблоками

17 января 2022, 17:26
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
шарлотка
Источник: Depositphotos

Шарлотка — это популярный и вкусный десерт, который с легкостью можно приготовить дома за минимальные средства.

Диетолог Светлана Фус дала рецепт шарлотки, вкус которой приятно удивит вас и ваших родных.

Шарлотка с творогом и яблоками

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья — 50 г;
  • творог — 200 г;
  • яйца — 2 шт.; ⠀ ⠀
  • яблоки — 2 шт.; ⁣ ⁣ ⠀
  • разрыхлитель — 1 ⁣пачка;
  • ваниль — по вкусу; ⠀ ⠀
  • корица⁣⁣ — по вкусу.

Приготовление

Первым делом измельчите хлопья до состояния муки, удобнее это сделать в кофемолке. ⁣Возьмите большую миску, разбейте в нее яйца. Взбейте их миксером до состояния пышной светлой массы. Взбивайте долго, около 5 минут. Чем воздушнее масса, тем мягче и пышнее получится шарлотка.⁣⁣⠀
⁣⁣⠀
В овсяную муку добавьте разрыхлитель, ванилин, корицу и перемешайте. Также добавьте в яичную массу творог и муку.⁣⁣

Перемешайте продукты до однородности. Лучше пробить их погружным блендером, чтобы избавиться от комочков. Если у вас нет блендера, то протрите творог через сито.

Яблоки промойте, разрежьте пополам и удалите сердцевинки. Нарежьте яблоки крупными кубиками.⁣⁣ Добавьте яблоки в тесто.

Возьмите форму для выпечки и смажьте ее растительным маслом. Вылейте в форму тесто. Выпекайте шарлотку в духовке при температуре 200 градусов около 50 минут до румяного цвета.

Шарлотка с карамелизированными яблоками

Ингредиенты:

  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • мука — 120 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • яблоки — 3-5 шт.;
  • корица — по вкусу;
  • сливочное масло — 25 г;
  • кокосовый/тростниковый сахар — 30 г.

Приготовление

Яблоки очистите от кожуры и нарежьте частицами. На сковороде разогрейте сливочное масло и добавьте кокосовый/тростниковый сахар. Выложите туда яблоки и оставьте карамелизироваться на 5 минут. Добавьте немного сахара и корицу, перемешайте и держите на огне, пока вся вода не испарится.

Взбейте яйца с сахаром до белой, пышной пены. Просейте муку, добавьте в нее разрыхлитель. Затем медленно вмешайте муку в яйца и перемешайте до однородности.

Вылейте тесто в форму и выложите сверху яблоки. Отправьте тесто в разогретую духовку на 35-40 минут при 170 градусах.

Читайте также:
сирна запіканкаДиетическая творожная запеканка — простые рецепты

Источник: Светлана Фус

Теги
Кулінарні рецепти , Рецепти
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь