Шарлотка – це популярний та смачний десерт, який з легкістю можна приготувати вдома за мінімальні кошти.
Дієтолог Світлана Фус дала рецепт шарлотки, смак якої приємно здивує вас та ваших рідних.
Шарлотка з сиром та яблуками
Інгредієнти:
- вівсяні пластівці – 50 г;
- сир – 200 г;
- яйця – 2 шт.; ⠀
- яблука – 2 шт.; ⠀
- розпушувач – 1 пачка;
- ваніль – за смаком; ⠀
- кориця – за смаком.
Приготування
Насамперед подрібніть пластівці до стану борошна, зручніше це зробити в кавомолці. Візьміть велику миску, розбийте в неї яйця. Збийте їх міксером до стану пишної світлої маси. Збивайте довго, близько 5 хвилин. Чим повітряніша маса, тим м’якшою і пишнішою вийде шарлотка.⠀
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У вівсяне борошно додайте розпушувач, ванілін, корицю та перемішайте. Також додайте в яєчну масу сир і борошно.
Перемішайте продукти до однорідності. Краще пробити їх занурювальним блендером, щоб позбутися грудочок. Якщо у вас немає блендера, то протріть сир через сито.
Яблука промийте, розріжте навпіл та видаліть серцевинки. Наріжте яблука великими кубиками. Додайте яблука в тісто.
Візьміть форму для випічки та змастіть її рослинною олією. Вилийте в форму тісто. Випікайте шарлотку в духовці за температури 200 градусів близько 50 хвилин до рум’яного кольору.
Шарлотка з карамелізованими яблуками
Інгредієнти:
- яйця – 3 шт.;
- цукор – 100 г;
- борошно – 120 г;
- розпушувач – 1 ч.л.;
- яблука – 3-5 шт.;
- кориця – за смаком;
- вершкове масло – 25 г;
- кокосовий/тростинний цукор – 30 г.
Приготування
Яблука очистіть від шкірки та наріжте частинками. На пательні розігрійте вершкове масло та додайте кокосовий/тростинний цукор. Викладіть туди яблука та залиште карамелізуватися на 5 хвилин. Додайте трохи цукру та корицю, перемішайте і тримайте на вогні, поки вся вода не випарується.
Збийте яйця з цукром до білої, пишної піни. Просійте борошно, додайте у нього розпушувач. Потім повільно вмішайте борошно до яєць та перемішайте до однорідності.
Вилийте тісто у форму та викладіть зверху яблука. Відправте тісто у розігріту духовку на 35-40 хвилин за температури 170 градусів.
Джерело: Світлана Фус