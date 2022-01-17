Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Їжа

Просто і смачно: рецепт приготування шарлотки з яблуками

17 Січня 2022, 17:26
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
шарлотка
Джерело: Depositphotos

Шарлотка – це популярний та смачний десерт, який з легкістю можна приготувати вдома за мінімальні кошти.

Дієтолог Світлана Фус дала рецепт шарлотки, смак якої приємно здивує вас та ваших рідних.

Шарлотка з сиром та яблуками

Інгредієнти: 

  • вівсяні пластівці – 50 г;
  • сир – 200 г;
  • яйця – 2 шт.; ⁣ ⁣ ⠀
  • яблука – 2 шт.; ⁣ ⁣ ⠀
  • розпушувач – 1 ⁣пачка;
  • ваніль – за смаком; ⁣ ⁣ ⠀
  • кориця⁣⁣ – за смаком.

Приготування

Насамперед подрібніть пластівці до стану борошна, зручніше це зробити в кавомолці. ⁣Візьміть велику миску, розбийте в неї яйця. Збийте їх міксером до стану пишної світлої маси. Збивайте довго, близько 5 хвилин. Чим повітряніша маса, тим м’якшою і пишнішою вийде шарлотка.⁣⁣⠀
⁣⁣⠀
У вівсяне борошно додайте розпушувач, ванілін, корицю та перемішайте. Також додайте в яєчну масу сир і борошно.⁣⁣

Перемішайте продукти до однорідності. Краще пробити їх занурювальним блендером, щоб позбутися грудочок. Якщо у вас немає блендера, то протріть сир через сито.

Яблука промийте, розріжте навпіл та видаліть серцевинки. Наріжте яблука великими кубиками.⁣⁣ Додайте яблука в тісто.

Візьміть форму для випічки та змастіть її рослинною олією. Вилийте в форму тісто. Випікайте шарлотку в духовці за температури 200 градусів близько 50 хвилин до рум’яного кольору.

Шарлотка з карамелізованими яблуками

Інгредієнти: 

  • яйця – 3 шт.;
  • цукор – 100 г;
  • борошно – 120 г;
  • розпушувач – 1 ч.л.;
  • яблука – 3-5 шт.;
  • кориця – за смаком;
  • вершкове масло – 25 г;
  • кокосовий/тростинний цукор – 30 г.

Приготування

Яблука очистіть від шкірки та наріжте частинками. На пательні розігрійте вершкове масло та додайте кокосовий/тростинний цукор. Викладіть туди яблука та залиште карамелізуватися на 5 хвилин. Додайте трохи цукру та корицю, перемішайте і тримайте на вогні, поки вся вода не випарується.

Збийте яйця з цукром до білої, пишної піни. Просійте борошно, додайте у нього розпушувач. Потім повільно вмішайте борошно до яєць та перемішайте до однорідності.

Вилийте тісто у форму та викладіть зверху яблука. Відправте тісто у розігріту духовку на 35-40 хвилин за температури 170 градусів.

Читайте також:
сирна запіканкаДієтична сирна запіканка – прості рецепти

Джерело: Світлана Фус 

Теги
Кулінарні рецепти , Рецепти
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка