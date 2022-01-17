Шарлотка – це популярний та смачний десерт, який з легкістю можна приготувати вдома за мінімальні кошти.

Дієтолог Світлана Фус дала рецепт шарлотки, смак якої приємно здивує вас та ваших рідних.

Шарлотка з сиром та яблуками

Інгредієнти:

вівсяні пластівці – 50 г;

сир – 200 г;

яйця – 2 шт.; ⁣ ⁣ ⠀

яблука – 2 шт.; ⁣ ⁣ ⠀

розпушувач – 1 ⁣пачка;

ваніль – за смаком; ⁣ ⁣ ⠀

кориця⁣⁣ – за смаком.

Приготування

Насамперед подрібніть пластівці до стану борошна, зручніше це зробити в кавомолці. ⁣Візьміть велику миску, розбийте в неї яйця. Збийте їх міксером до стану пишної світлої маси. Збивайте довго, близько 5 хвилин. Чим повітряніша маса, тим м’якшою і пишнішою вийде шарлотка.⁣⁣⠀

⁣⁣⠀

У вівсяне борошно додайте розпушувач, ванілін, корицю та перемішайте. Також додайте в яєчну масу сир і борошно.⁣⁣

Перемішайте продукти до однорідності. Краще пробити їх занурювальним блендером, щоб позбутися грудочок. Якщо у вас немає блендера, то протріть сир через сито.

Яблука промийте, розріжте навпіл та видаліть серцевинки. Наріжте яблука великими кубиками.⁣⁣ Додайте яблука в тісто.

Візьміть форму для випічки та змастіть її рослинною олією. Вилийте в форму тісто. Випікайте шарлотку в духовці за температури 200 градусів близько 50 хвилин до рум’яного кольору.

Шарлотка з карамелізованими яблуками

Інгредієнти:

яйця – 3 шт.;

цукор – 100 г;

борошно – 120 г;

розпушувач – 1 ч.л.;

яблука – 3-5 шт.;

кориця – за смаком;

вершкове масло – 25 г;

кокосовий/тростинний цукор – 30 г.

Приготування

Яблука очистіть від шкірки та наріжте частинками. На пательні розігрійте вершкове масло та додайте кокосовий/тростинний цукор. Викладіть туди яблука та залиште карамелізуватися на 5 хвилин. Додайте трохи цукру та корицю, перемішайте і тримайте на вогні, поки вся вода не випарується.

Збийте яйця з цукром до білої, пишної піни. Просійте борошно, додайте у нього розпушувач. Потім повільно вмішайте борошно до яєць та перемішайте до однорідності.

Вилийте тісто у форму та викладіть зверху яблука. Відправте тісто у розігріту духовку на 35-40 хвилин за температури 170 градусів.

Джерело: Світлана Фус