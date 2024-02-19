Легендарному сливовому пирогу Нью-Йорк Таймс вже понад 40 років, але він й досі залишається популярним!

А почалося все в 1983 році, коли в газеті Нью-Йорк Таймс надрукували рецепт кулінарки Маріан Буррос.

З того часу читачі регулярно просили, що рецепт надрукували знову. Так тривало доти, доки Нью-Йорк Таймс не нагадав пошановувачам, що можна вирізати рецепт з газети та зберегти його.

Зараз дивляться

Можливо, ви чули про нього? Це, мабуть, найвідоміший рецепт New York Times і один з найулюбленіших.

Сливовий пиріг чарівний і дуже простий у приготуванні. Він добре зберігається і смакує в будь-який час доби. Вам це знайомо?!

Для приготування цього пирога не знадобляться міксер, кухонні ваги чи інші кухонні прилади. Потрібна лише година часу!

Замість слив можна взяти будь-які ягоди або фрукти до вашого смаку та уподобань. Все одно вийде апетитно та неймовірно ароматно.

Отже, точний рецепт того самого сливового пирога – читайте нижче.

Як приготувати сливовий пиріг Нью-Йорк Таймс

В оригінальному рецепті пані Буррос сказано, що пиріг бажано випікати у формі діаметром 21-25 см.

Інгредієнти:

Для тіста:

цукор – 150 г

вершкове масло розтоплене – 1/2 склянки

борошно – 1 склянка

розпушувач – 1 ч. л.

сіль – дрібка

яйця – 2 шт.

ванільний цукор – 1 пакетик (8 г)

Для начинки:

половинки слив – 24 шт.

кориця – 0,5 ч. л.

цукор – 1 ст. л.

сік лимона – 2 ч. л.

Додатково:

форма для випічки

пергаментний папір

олія – для змащення форми

Рецепт приготування сливового пирога Нью-Йорк Таймс:

Духовку розігріваємо до 190 °С. Форму для випікання застеляємо пергаментним папером і змащуємо олією. До розтопленого вершкового масла всипаємо цукор і ванільний цукор. Збиваємо вінчиком до пишної маси. Додаємо яйця і ще раз гарно збиваємо. Додаємо в отриману масу сіль, розпушувач та борошно. Перемішуємо. Тісто виливаємо у підготовлену форму. Викладаємо поверх пирога половинки слив. Викладаємо сливи щільно, тому що при випіканні тісто підніметься навколо їх. Верх пирога посипаємо цукром та корицею. Поливаємо соком лимона. Випікаємо у духовці за 190 °С близько 40 хвилин. Час випікання залежить від розміру форму. Перед тим як вийняти сливовий пиріг з форми, трохи охолоджуємо його за кімнатної температури.

Отже, як бачимо, сливовий пиріг з газети Нью-Йорк Таймс готувати просто і цікаво. Смачного чаювання!

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.