Легендарному сливовому пирогу Нью-Йорк Таймс вже понад 40 років, але він й досі залишається популярним!
А почалося все в 1983 році, коли в газеті Нью-Йорк Таймс надрукували рецепт кулінарки Маріан Буррос.
З того часу читачі регулярно просили, що рецепт надрукували знову. Так тривало доти, доки Нью-Йорк Таймс не нагадав пошановувачам, що можна вирізати рецепт з газети та зберегти його.
Можливо, ви чули про нього? Це, мабуть, найвідоміший рецепт New York Times і один з найулюбленіших.
Сливовий пиріг чарівний і дуже простий у приготуванні. Він добре зберігається і смакує в будь-який час доби. Вам це знайомо?!
Для приготування цього пирога не знадобляться міксер, кухонні ваги чи інші кухонні прилади. Потрібна лише година часу!
Замість слив можна взяти будь-які ягоди або фрукти до вашого смаку та уподобань. Все одно вийде апетитно та неймовірно ароматно.
Отже, точний рецепт того самого сливового пирога – читайте нижче.
Як приготувати сливовий пиріг Нью-Йорк Таймс
В оригінальному рецепті пані Буррос сказано, що пиріг бажано випікати у формі діаметром 21-25 см.
Інгредієнти:
Для тіста:
- цукор – 150 г
- вершкове масло розтоплене – 1/2 склянки
- борошно – 1 склянка
- розпушувач – 1 ч. л.
- сіль – дрібка
- яйця – 2 шт.
- ванільний цукор – 1 пакетик (8 г)
Для начинки:
- половинки слив – 24 шт.
- кориця – 0,5 ч. л.
- цукор – 1 ст. л.
- сік лимона – 2 ч. л.
Додатково:
- форма для випічки
- пергаментний папір
- олія – для змащення форми
Рецепт приготування сливового пирога Нью-Йорк Таймс:
- Духовку розігріваємо до 190 °С. Форму для випікання застеляємо пергаментним папером і змащуємо олією.
- До розтопленого вершкового масла всипаємо цукор і ванільний цукор. Збиваємо вінчиком до пишної маси.
- Додаємо яйця і ще раз гарно збиваємо.
- Додаємо в отриману масу сіль, розпушувач та борошно. Перемішуємо.
- Тісто виливаємо у підготовлену форму.
- Викладаємо поверх пирога половинки слив. Викладаємо сливи щільно, тому що при випіканні тісто підніметься навколо їх.
- Верх пирога посипаємо цукром та корицею. Поливаємо соком лимона.
- Випікаємо у духовці за 190 °С близько 40 хвилин. Час випікання залежить від розміру форму.
- Перед тим як вийняти сливовий пиріг з форми, трохи охолоджуємо його за кімнатної температури.
Отже, як бачимо, сливовий пиріг з газети Нью-Йорк Таймс готувати просто і цікаво. Смачного чаювання!
Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.