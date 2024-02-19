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Сливовий пиріг Нью-Йорк Таймс: оригінальний рецепт та історія створення

19 Лютого 2024, 11:51
Оксана Жучок кулінарний експерт, редактор
Сливовий пиріг Нью-Йорк Таймс

Легендарному сливовому пирогу Нью-Йорк Таймс вже понад 40 років, але він й досі залишається популярним!

А почалося все в 1983 році, коли в газеті Нью-Йорк Таймс надрукували рецепт кулінарки Маріан Буррос.

З того часу читачі регулярно просили, що рецепт надрукували знову. Так тривало доти, доки Нью-Йорк Таймс не нагадав пошановувачам, що можна вирізати рецепт з газети та зберегти його.

Зараз дивляться

Можливо, ви чули про нього? Це, мабуть, найвідоміший рецепт New York Times і один з найулюбленіших.

Сливовий пиріг чарівний і дуже простий у приготуванні. Він добре зберігається і смакує в будь-який час доби. Вам це знайомо?!

Для приготування цього пирога не знадобляться міксер, кухонні ваги чи інші кухонні прилади. Потрібна лише година часу!

Замість слив можна взяти будь-які ягоди або фрукти до вашого смаку та уподобань. Все одно вийде апетитно та неймовірно ароматно.

Отже, точний рецепт того самого сливового пирога – читайте нижче.

Як приготувати сливовий пиріг Нью-Йорк Таймс

В оригінальному рецепті пані Буррос сказано, що пиріг бажано випікати у формі діаметром 21-25 см.

Інгредієнти:

Для тіста:

  • цукор – 150 г
  • вершкове масло розтоплене – 1/2 склянки
  • борошно – 1 склянка
  • розпушувач – 1 ч. л.
  • сіль – дрібка
  • яйця – 2 шт.
  • ванільний цукор – 1 пакетик (8 г)

Для начинки:

  • половинки слив – 24 шт.
  • кориця – 0,5 ч. л.
  • цукор – 1 ст. л.
  • сік лимона – 2 ч. л.

Додатково:

  • форма для випічки
  • пергаментний папір
  • олія –  для змащення форми

Рецепт приготування сливового пирога Нью-Йорк Таймс:

  1. Духовку розігріваємо до 190 °С. Форму для випікання застеляємо пергаментним папером і змащуємо олією.
  2. До розтопленого вершкового масла всипаємо цукор і ванільний цукор. Збиваємо вінчиком до пишної маси.
  3. Додаємо яйця і ще раз гарно збиваємо.
  4. Додаємо в отриману масу сіль, розпушувач та борошно. Перемішуємо.
  5. Тісто виливаємо у підготовлену форму.
  6. Викладаємо поверх пирога половинки слив. Викладаємо сливи щільно, тому що при випіканні тісто підніметься навколо їх.
  7. Верх пирога посипаємо цукром та корицею. Поливаємо соком лимона.
  8. Випікаємо у духовці за 190 °С близько 40 хвилин. Час випікання залежить від розміру форму.
  9. Перед тим як вийняти сливовий пиріг з форми, трохи охолоджуємо його за кімнатної температури.

Отже, як бачимо, сливовий пиріг з газети Нью-Йорк Таймс готувати просто і цікаво. Смачного чаювання!

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Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.

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