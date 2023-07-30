Фитнес-тренер Александра Кобалинова в комментарии Фактам ICTV объяснила, в чем польза простого и очень эффективного упражнения: лечь и поднять ноги на стену.

— Это действительно одно из тех упражнений, которые требуют минимум усилий, но дают потрясающий позитивный эффект не только для тела, но и для нашей психики, — говорит эксперт.

Как это делать правильно

По словам Александры Кобалиновой, лечь нужно так, чтобы, когда поднимете ноги на стену, ягодицы плотно упирались в нее.

Далее следует расслабить стопы, но так, чтобы пятки по-прежнему упирались в стену, то есть стопы можно развернуть в противоположные стороны, а ноги держать либо вместе, либо на ширине таза.

Что дает это упражнение

Как объяснила фитнес-тренер, это упражнение обязательно к исполнению, если у вас отекли ноги, если есть синдром беспокойных ног.

Кроме того, такая поза способствует улучшению пищеварения и снятию нервного напряжения.

Делать упражнение тренер рекомендует в течение 20 минут каждый день.