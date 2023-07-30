Фітнес-тренерка Олександра Кобалінова в коментарі Фактам ICTV пояснила, у чому користь простої та дуже ефективної вправи: лягти й підняти ноги на стіну.

– Це справді одна з тих вправ, які потребують мінімум зусиль, але дають приголомшливий позитивний ефект не лише для тіла, а й для нашої психіки, – каже експерт.

Як це робити правильно

За словами Олександри Кобалінової, лягти потрібно так, щоб, коли піднімете ноги на стіну, сідниці щільно впиралися в неї.

Далі слід розслабити стопи, але так, щоб п’яти, як і раніше, впиралися в стіну, тобто стопи можна розвернути в протилежні боки, а ноги тримати або разом, або на ширині таза.

Що дає ця вправа

Як пояснила фітнес-тренерка, ця вправа обов’язкова до виконання, якщо у вас набрякли ноги, якщо є синдром неспокійних ніг.

Крім того, така поза сприяє поліпшенню травлення та зняттю нервового напруження.

Робити вправу тренерка рекомендує протягом 20 хвилин щодня.