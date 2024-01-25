Маковая начинка идеально подходит для любой выпечки: рулетов, булочек, пирожков и пирогов. Такая начинка делает выпечку очень вкусной и ароматной.

Факты ICTV предлагают пошаговый рецепт приготовления вкусной маковой начинки.

Маковая начинка: что понадобится

Правильно приготовленная маковая начинка отлично держит форму и не высыпается из рулетов, булочек, пирогов и другой выпечки. Готовить ее можно с добавлением разнообразных компонентов: ягод, сухофруктов, орехов или джема. Мы предлагаем рецепт классической маковой начинки для выпечки.

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Ингредиенты

Сухой мак – 200 г

Сахар – 200 г

Сливочное масло – 25 г

Яичный белок – 1 шт

В результате приготовления получится 700 г готовой маковой начинки.

Как сделать маковую начинку – рецепт

Выпечка с маковой начинкой – одна из самых вкусных, ароматных и любимых многими. Для ее приготовления необходимо:

Хорошо промыть мак через мелкое сито.

Залить 400-500 мл холодной воды, хорошо перемешать и оставить постоять на 5-10 минут, чтобы он напитался влагой. Затем эту воду необходимо будет слить.

Положить мак в металлическую емкость, добавить чистую холодную воду, поставить на плиту и варить час на медленном огне. Во время варки необходимо снимать пену, которая образуется.

Если во время варки мака вода стала мутной и грязной, ее необходимо слить, добавить чистую воду и снова поставить вариться. Такую процедуру можно повторить несколько раз.

Проваренный мак необходимо хорошо высушить. Для этого высыпаем его на горячую сковороду и сушим до полного испарения воды.

Готовый сухой мак нужно перекрутить в мясорубке или измельчить с помощью блендера, кофемолки и тому подобное.

К перекрученному маку добавить яичный белок и мягкое сливочное масло. Эти ингредиенты сделают начинку нежной и придадут ей сливочный вкус.

Все компоненты необходимо тщательно перемешать. После этого она готова для формирования выпечки.

Готовую начинку рекомендуется хранить в холодильнике не более 10 дней.

Выпечка с маковой начинкой, приготовленная по этому рецепту, очень вкусная и имеет красивый внешний вид.